جوان آنلاین: ستاد تنظیم بازار به بهانه افزایش هزینه‌های تولید، طی ۱۰ روز گذشته قیمت ماکارونی را به‌صورت ناگهانی از ۷۸ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان افزایش داد و این تصمیم را به صنایع تولیدکننده ابلاغ کرد. با این حال، این افزایش قیمت دوام چندانی نداشت، چراکه در جلسه چهارشنبه گذشته ستاد تنظیم بازار، با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، قیمت ماکارونی از ۱۵۰ هزار تومان به ۸۷ هزار تومان کاهش یافت. دستور عارف با استقبال و دلگرمی مردم همراه شد و نشان داد که حمایت از تولیدکننده لزوماً به معنای نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کننده نیست و می‌توان با تصمیم‌گیری منطقی و مدیریت صحیح، منافع هر دو طرف را تأمین کرد. به نظر می‌رسد دولت و به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی برای اطمینان از تداوم تولید و تأمین کالا، بیش از اندازه بر حمایت از تولیدکنندگان تمرکز کرده‌اند. رویکردی که گاهی به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و تحمیل فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان منجر می‌شود. تجربه اخیر ماکارونی نشان داد با نظارت و مداخله به‌موقع، می‌توان میان حمایت از تولید و حفظ قدرت خرید مردم تعادل برقرار کرد.



افزایش قیمت کالا‌ها و فشار‌های معیشتی ناشی از گرانی، از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی خانوار‌ها به‌شمار می‌رود. از این‌رو اتخاذ راهکار‌های اساسی و بلندمدت از سوی دولت برای مدیریت گرانی‌ها و کنترل روند افزایش قیمت‌ها ضرورت دارد. کنشگران معتقدند مقابله با تورم و گرانی نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه‌های پولی، مالی، تولیدی و نظارتی است و صرف اقدامات کوتاه‌مدت نمی‌تواند به حل پایدار این چالش منجر شود. افزایش تولید، بهبود نظام توزیع، کاهش هزینه‌های تولید و ایجاد ثبات در بازار ارز از جمله عواملی هستند که می‌توانند در کنترل قیمت‌ها و کاهش فشار اقتصادی بر مردم نقش مؤثری ایفا کنند. در این میان، تشدید نظارت‌ها و برخورد قانونی با محتکران و افرادی که با ایجاد کمبود مصنوعی یا اختلال در عرضه کالا‌ها موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند، می‌تواند در ایجاد آرامش بیشتر در بازار اثرگذار باشد.

افزایش قیمت‌ها و آسودگی از تولید و تأمین

با وقوع حملات وحشیانه امریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، در یک‌سال و نیم گذشته، تولید و تأمین کالا در اولویت دولت قرار گرفته و گاهی با افزایش قیمت کالا‌ها برخورد می‌کند. قیمت مواد غذایی و کالا‌های ضروری و مصرفی مردم در ستاد تنظیم بازار با توجه به آنالیز قیمت تولیدکننده و اغلب با درخواست تولیدکنندگان افزایش می‌یابد. با توجه به محدودیت‌هایی که تولیدکنندگان به دلیل محاصره و تحریم با آن مواجهند و به ویژه با حذف یارانه ارز دولتی از واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌ها از دی‌ماه سال گذشته، این ستاد با نرمش بیشتری نسبت به افزایش قیمت کالا‌ها موافقت می‌کند. در برخی از موارد، تصور می‌شود که دولت بیشتر تمایل به حمایت از حقوق تولیدکنندگان دارد تا مصرف‌کنندگان. افزایش اخیر قیمت شیر و ماکارونی، دو نمونه‌ای است که با واکنش معاون اول رئیس‌جمهور روبه‌رو شد. ستاد تنظیم بازار که اعضای آن معاونان وزارت صمت و جهاد کشاورزی هستند، تصور می‌کنند با افزایش قیمت کالا‌ها تولید تضمین می‌شود، در حالی که اگر مردم قدرت خرید نداشته باشند، همین کالا‌ها در فروشگاه‌ها می‌مانند و به کارخانجات مرجوع می‌شوند. مانند انواع شیر و لبنیات، کیک و بیسکویت و تنقلاتی که به دلیل گرانی قیمت به کارخانجات بازمی‌گردند. کنشگران معتقدند در راستای حمایت از تولید و مصرف می‌توان سود متعارفی برای تولیدکننده درنظر گرفت تا قدرت خرید مصرف‌کننده دچار آسیب نشود.

تأکید بر جلوگیری از افزایش قیمت

معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار با تأکید بر ضرورت صیانت از معیشت مردم و جلوگیری از افزایش مستمر قیمت کالا‌های اساسی اظهار کرد: ذخایر کالا‌های اساسی و راهبردی کشور در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و کالا به وفور در بازار وجود دارد. محمدرضا عارف با اشاره به آثار روانی افزایش مستمر قیمت‌ها بر جامعه گفت: افزایش روزانه یا هفتگی ۲ تا ۳ درصدی قیمت‌ها تأثیر روانی منفی بر جامعه می‌گذارد. بنابراین باید راهکاری اندیشیده شود تا حداقل برای سه ماه، قیمت‌ها افزایش نیابد. وی افزود: این پیشنهاد در دبیرخانه ستاد تنظیم بازار در دست بررسی است تا سازوکاری برای جلوگیری از افزایش روزانه و هفتگی قیمت‌ها تدوین شود. در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، گزارشی از روند تغییر میانگین قیمت برخی کالا‌ها از جمله ماکارونی، شیر، پیاز، گوجه‌فرنگی، گوشت قرمز و لاستیک ارائه شد.

دستور عارف برای اصلاح قیمت ماکارونی

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به راهبرد دولت برای تأمین معیشت مردم، دستور داد قیمت ماکارونی ۷۰۰ گرمی از ۹۰ هزار تومان فراتر نرود و تولیدکنندگانی که نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام کرده‌اند، قیمت‌ها را اصلاح و کاهش دهند. وی با اظهار تعجب از افزایش ۴۰ درصدی قیمت ماکارونی، خطاب به اعضای ستاد تنظیم بازار که عملکرد خود را توجیه می‌کردند و از درج قیمت‌های جدید روی بسته‌های ماکارونی سخن می‌گفتند، افزود: یک‌بار هم مردم را خوشحال کنید. عارف با اشاره به آمادگی تولیدکنندگان برای همکاری در این زمینه تأکید کرد: باید مراقبت شود که کمبودی در عرضه ماکارونی در بازار داخلی ایجاد نشود و صادرات این محصول پس از تأمین نیاز داخل انجام گیرد.

تأمین شیر، لبنیات و گوشت قرمز

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به کاهش سرانه مصرف شیر در کشور و آثار منفی آن بر سلامت جامعه در بلندمدت، خواستار اتخاذ تدابیر لازم در دبیرخانه ستاد تنظیم بازار برای تأمین شیر و اقلام لبنی پرمصرف و مورد پسند مردم با قیمت مناسب شد. عارف همچنین به وزیر جهاد کشاورزی دستور داد اقدامات و مراقبت‌های لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت گوشت قرمز انجام شود. مدیران وزارت جهاد کشاورزی نیز در این جلسه گزارشی از دلایل افزایش قیمت پیاز و گوجه‌فرنگی و اقدامات پیش‌بینی شده برای مدیریت بازار این محصولات ارائه کردند و از کنترل قیمت‌ها تا هفته آینده با آغاز برداشت جدید خبر دادند. تجربه اخیر در کاهش قیمت ماکارونی، موجب دلگرمی مردم و مصرف‌کنندگان شده و این واقعیت را به اثبات رسانده که با نظارت و مداخله به‌موقع می‌توان میان حمایت از تولید و حفظ قدرت خرید مردم تعادل برقرار کرد. موافقت بی‌چون وچرا با افزایش قیمت کالا‌ها در شرایط اقتصادی فعلی نباید فدای تولید و تأمین کالا شود. متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی نظارت چندانی بر قیمت کالا‌ها ندارد و صرفاً با توصیه، مشکلات را رفع و رجوع می‌کند.