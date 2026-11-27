تیم ملی بسکتبال ایران در نخستین دیدار خود از پنجره پنجم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ مقابل استرالیا تیم هفتم رنکینگ جهانی بسکتبال شکست خورد. نخستین دیدار تیم ملی بسکتبال ایران در پنجره پنجم رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ قطر، ظهر دیروز به وقت ایران در ورزشگاه کاریسما آرنا شهر سرمبان مالزی برگزار شد و تیم کشورمان ۸۴ بر ۶۷ مغلوب استرالیا شد.

به این ترتیب تیم ملی ایران از پنج پیروزی و چهار شکست خود، صاحب ۱۴ امتیاز شد و تیم ملی استرالیا با ۹ پیروزی و ۱۸ امتیاز در صدر جدول گروه E باقی ماند. در دیگر دیدار گروه E، اردن با نتیجه ۱۰۳ بر ۶۴ مغلوب نیوزیلند شد. فیلیپین و سوریه هم دیگر دیدار این گروه را برگزار کردند.

ایران در دومین دیدار خود در این پنجره، فردا از ساعت ۱۲:۳۰ به وقت کشورمان در همین سالن به مصاف تیم ملی فیلیپین خواهد رفت، دیداری که نتیجه آن برای ایران بسیار حائز اهمیت است. آسمانخراش‌های کشورمان چاره‌ای جز پیروزی در این دیدار حساس ندارند تا هم انتقام شکست بازی قبل را از آنها بگیرند و هم راه صعود خود را هموار کنند.

سوتریس مانولوپولوس پس از شکست تیم ملی بسکتبال ایران برابر استرالیا گفت: «می‌دانستیم استرالیا تیم قدرتمندی است، نه فقط به خاطر نتایجی که کسب کرده، بلکه به دلیل کیفیت کلی این تیم. اگر نیمه اول فاجعه‌باری را پشت‌سر نمی‌گذاشتیم و برخلاف برنامه‌ای که داشتیم بازی نمی‌کردیم، شاید در نیمه دوم شانس بیشتری برای رقابت داشتیم. از عملکرد تیم در نیمه دوم راضی هستم، اما وقتی مقابل تیمی مثل استرالیا بازی می‌کنید، نمی‌توانید مسابقه را این‌طور شروع کنید. همین شروع بد کار ما را تمام کرد. نمی‌گویم اگر بهتر شروع می‌کردیم حتماً برنده می‌شدیم، اما قطعاً شانس بیشتری برای ارائه یک بازی بهتر و پیروزی داشتیم.»