جوان آنلاین: تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با برتری مقابل لبنان به فینال مسابقات جام ملت‌های آسیا راه یافت.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران ظهر دیروز در مرحله نیمه‌نهایی جام ملت‌های آسیا مقابل لبنان قرار گرفت و با نتیجه ۱۰ بر ۲ به برتری دست یافت و راهی فینال شد. داود شکری، محمدعلی مختاری، محمد معصومی‌زاده (سه گل)، علی میرشکاری، موحد محمدپور (دو گل) و رضا دیری، زننده گل‌های ایران بودند. یکی از گل‌ها نیز گل به خودی به ثمر رسید.

ایران که در مرحله گروهی نیز لبنان را شکست داده بود، از ساعت ۱۵ امروز در دیدار نهایی به مصاف ژاپن می‌رود. علی نادری، سرمربی تیم ملی کشورمان بعد از سومین صعود متوالی ایران به جام ملت‌های آسیا و کسب جواز حضور در جام جهانی با قدردانی از تلاش‌های شاگردانش آنها را لایق این پیروزی دانست و گفت: «تصور چنین نتیجه‌ای را داشتم. ما با تمام توانمان بازی می‌کنیم و برایمان تفاوتی نمی‌کند نام تیم مقابل چه باشد. در حال حاضر در بالاترین سطح آمادگی خودمان قرار داریم.»

سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با اشاره به اینکه جام جهانی مسابقاتی متفاوت‌تر از تمام رقابت‌هاست بر حفظ آمادگی تیم و تلاش برای افزایش سطح آن در بازگشت به کشور تأکید کرد و گفت: «برای حضور در جام جهانی باید خیلی بهتر از امروز باشیم. در بازگشت به ایران با تلاش بیشتری کار خواهیم کرد تا با آمادگی بالاتر و بهتری خود را به جام جهانی برسانیم.»

محمد معصومی‌نژاد، بازیکن تیم ملی هم اظهار کرد: «خداراشکر که بهترین عملکرد را داشتیم و در مرحله اول توانستیم سهمیه جام جهانی را کسب کنیم و از این موضوع خوشحال هستم که سه دوره متوالی به فینال آسیا می‌رسیم.»