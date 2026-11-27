جوان آنلاین: سومین روز از هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ برتر عصر امروز با برگزاری سه دیدار پیگیری می‌شود که طی آن تراکتور ساعت ۱۵:۱۵ میزبان ذوب‌آهن است، نفت ساعت ۱۷:۱۵ به میهمانی استقلال می‌رود و دست‌آخر نیز سوت آغاز مصاف سپاهان- نساجی ساعت ۱۷:۳۰ در اصفهان به صدا درمی‌آید.

رقابت‌های امروز در حالی پیگیری می‌شود که نماینده‌های ایران در آسیا پس از پشت‌سر گذاشتن آخرین مأموریت خود در قاره کهن، بار دیگر به رقابت‌های لیگ برتر بازگشتند، البته بازگشتی کاملاً متفاوت. از تراکتوری که باید شکست سنگین آسیایی را به فراموشی بسپارد تا استقلالی که در اندیشه بازگشت به جمع مدعیان است و سپاهانی که برای حفظ صدرنشینی دیگر فرصتی برای لغزش ندارد.

رقابت‌های امروز با مصاف تراکتور- ذوب‌آهن آغاز می‌شود. یاران نکونام بعد از پشت‌سر گذاشتن شکستی سنگین در لیگ نخبگان برابر حریف امارات، سفری طولانی برای بازگشت به تبریز پشت‌سر گذاشتند. با وجود این باخت تحقیرآمیز مقابل الوصل امارات، انتقاد‌ها از عملکرد فنی این تیم را به شدت افزایش داد، چراکه تراکتور با کسب تنها دو امتیاز از دو مساوی و سه باخت در لیگ نخبگان، در رده سیزدهم قرار دارد، آن‌هم به واسطه گل‌زده بیشتر نسبت به السد و گل خورده کمتر نسبت به پاختاکور! شرایطی دور از انتظار که صعود تراکتور به مرحله بعدی لیگ نخبگان را به معجزه شبیه کرده است. در چنین شرایطی، لیگ تنها فرصت تراکتور جهت جبران مافات است. البته وضعیت تراکتور در لیگ بهتر از بازی‌های آسیایی است، به طوری که شاگردان نکونام با کسب ۲۳ امتیاز از هفت برد، دو تساوی و دو باخت و صدالبته دو بازی کمتر نسبت به سایر تیم‌ها، در رده چهارم جدول قرار دارند. آماری که نشان می‌دهد نکونام و یارانش در لیگ برتر کار چندان دشواری جهت رسیدن به صدر و جمع مدعیان قهرمانی ندارند. با وجود این عملکرد ضعیف تراکتور در لیگ نخبگان، خصوصاً در بازی مقابل الوصل، اهمیت بازی با ذوب‌آهن را دوچندان کرده است. ذوب‌آهنی که در پنج بازی اخیر صرفاً یک مرتبه به تراکتور باخته و دو مرتبه بازی را به تساوی کشانده و دو مرتبه دیگر نیز برنده بازی بوده است. البته این تیم نیز شرایط چندان جالبی نداشت، اما هفته گذشته با برتری پرگل مقابل شمس‌آذر قزوین، نه فقط نوار ناکامی‌های خود را پاره که حکم اخراج وحید رضایی را نیز امضا کرد. حالا باید دید ربیعی و یارانش، قرار است نکونام را هم به سرنوشت رضایی دچار کنند یا نه. مربی جوانی که اگرچه زنوزی در خصوص سرنوشت او در ادامه مسیر سکوت اختیار کرده، اما پرواضح است که روی لبه تیغ قرار دارد و یک ناکامی دیگر می‌تواند او را به در خروجی باشگاه نزدیک کند.



در دیگر دیدار امروز، استقلال از ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه شهدای شهرقدس پذیرای نفت آبادان است. آبی‌پوشان اگرچه در رقابت‌های آسیایی نتایج قابل قبولی کسب کرده‌اند، اما تساوی اخیر مقابل العین و قرار گرفتن در رده چهارم جدول گروه، مانع از صعود بیشتر آنها به جمع سه تیم بالای جدول شد. در لیگ برتر نیز شاگردان سهراب بختیاری‌زاده با ۲۱ امتیاز و دو بازی کمتر نسبت به سایر تیم‌ها، همچنان تنها تیم بدون باخت لیگ هستند و ساکن رده پنجم لیگ، جایگاهی که بی‌ارتباط با دو تساوی اخیر این تیم مقابل چادرملو و استقلال خوزستان نیست. تساوی‌های بی‌موقعی که باعث شد استقلال اندکی از جمع مدعیان جا بماند و حالا باید دید سهراب می‌تواند نوار این ناکامی‌ها را برابر نفتی‌های آبادان پاره کند. تیمی که پس از ایجاد تغییرات در کادرفنی و بازگشت پورموسوی جانی دوباره گرفته است، به طوری که در چهار بازی اخیر (بعد از حضور پورموسوی)، سه برد کسب کرده و صرفاً یک باخت. روندی که آبادانی‌ها امیدوارند با طی کردن آن خود را به میانه‌های جدول برسانند. با این حال حفظ روند موفقیت‌آمیز نفت برابر استقلال کار چندان ساده‌ای نیست، خصوصاً که یکی از ضعیف‌ترین خطوط دفاعی لیگ با ۱۶ گل خورده عصر امروز قرار است برابر یکی از بهترین خطوط حمله لیگ با ۱۴ گل زده رودررو شود. نبردی جذاب که باید دید کدام یک جان سالم از آن به در می‌برد.



آخرین بازی امروز، تقابل بین سپاهان است و نساجی مازندران. سپاهانی که این روز‌ها رقابتی تنگاتنگ با پرسپولیس دارد جهت صدرنشینی در لیگ. هرچند که اگر تساوی هفته گذشته مقابل فولاد نبود، کار زردپوشان اصفهانی برای صدرنشینی به، اما و اگر نمی‌خورد، اما نویدکیا امیدوار است با کسب هر سه امتیاز این دیدار خانگی مقابل نساجی، تیمی که شش هفته است با دقیقی رنگ برد به خود ندیده، شاگردانش را جهت بازی بزرگ هفته آینده مقابل پرسپولیس آماده کند.