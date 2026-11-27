جوان آنلاین: اعمال بند مالیاتی به پاداش پای سکوی مدال‌آوران بازی‌های پاراآسیایی آیچی – ناگویا ۲۰۲۶ موجی از ناامیدی را به جامعه ورزش جانبازان و توان‌یابان ایران تزریق کرده است. با گذشت بیش از یک ماه از اتمام بازی‌های پاراآسیایی، بسیاری از مدال‌آوران باغیرت کشورمان، نه‌تنها پاداش خود را دریافت نکرده‌اند، بلکه واریز‌های قطره‌چکانی انجام‌شده به حساب برخی از این ورزشکاران نیز با کاهش ۱۰ الی ۳۰ درصدی پاداش‌ها همراه بوده است!

کاروان «جان‌فدای ایران قوی» با کسب ۱۰۲ مدال رنگارنگ مقام ششم آسیا را به دست آورد. پاداش پای سکو برای افزایش انگیزه ورزشکاران و همچنین قدردانی از تلاش‌های مدال‌آوران در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی در نظر گرفته شده و طبیعتاً باید بلافاصله پس از افتخارآفرینی به این عزیزان پرداخت شود. همان کاری که کمیته ملی المپیک کرد، اما با اینکه بازی‌های پاراآسیایی دوم آبان‌ماه به پایان رسیده، کمیته ملی پارالمپیک با تأخیر زیاد و بعد از اعمال مالیات اقدام به واریز پاداش‌های وعده داده‌شده کرده است.

دستور سازمان مالیات

مدال‌آوران حوزه پارالمپیک در ادواره قبلی پاداش‌های خود را بدون کسر مالیات دریافت کردند و مشکلی از این بابت نداشتند. با این‌حال گویا براساس قوانین جدید سازمان امور مالیاتی کشور از امسال پاداش پای سکو نیز شامل کسر مالیات می‌شود. پیش از این حمید علی‌صمیمی، دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک پس از اعتراض مدال‌آوران به کاهش پاداش‌ها، در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها علت این اتفاق را قوانین سازمان مالیات اعلام کرده بود. البته این قوانین شامل‌حال مدال‌آوران آسیایی نشده، چراکه به گفته دبیرکل کمیته پارالمپیک آنها پاداش پای سکوی خود را به صورت ارزی در ژاپن دریافت کردند.

اعتراض به بی‌عدالتی

آب رفتن پاداش‌ها و برخورد تبعیض‌آمیز با مدال‌آوران بار دیگر صدای انتقاد ورزشکاران پاراآسیایی و پارالمپیکی را درآورده است. اینکه چرا مدال‌آوران پاراآسیایی ناگویا باید پاداش‌های کمتری دریافت کنند، ابهامی است که انتظار می‌رود با پیگیری مسئولان ارشد ورزش و کمیته ملی پارالمپیک برطرف شود.

احمید امین‌زاده از پرداخت با تأخیر و کاهش پاداش‌ها انتقاد کرد. قهرمان پاراوزنه‌برداری بازی‌های پاراآسیایی ناگویا در گفت‌و‌گو با تسنیم دریافت مالیات از هدیه را تبعیض‌آمیز خواند: «نام این پاداشی که قرار بوده بدهند و حالا با این شرایط مالیاتی مواجه شده، «پاداش پای سکو» است، یعنی باید بلافاصله پس از بازی‌ها پرداخت می‌شد و نباید این‌قدر طول می‌کشید که با این شرایط مالیاتی نیز مواجه شود. نکته مهم این است؛ جایزه و پاداش که مالیات ندارد. این یک هدیه است و نباید از آن مالیات بگیرند. مگر از پاداش ورزشکاران بازی‌های آسیایی و همین ملی‌پوشان کشتی که اخیراً آن را دریافت کردند، تا این اندازه مالیات کسر شد؟ واقعاً نمی‌دانم چه برنامه‌ای دارند و چرا اول روی بچه‌های پارالمپیکی اجرا می‌کنند و ما با این مشکلات مواجه می‌شویم! مسئولان چنین وضعیتی را به وجود می‌آورند، بعد از آن از مدال‌ها و رکورد‌ها گلایه می‌کنند. واقعاً با این شرایط چه انتظاری دارند؟»

قهرمان پاراوزنه‌برداری جهان و پارالمپیک ضمن اشاره به این بی‌عدالتی اظهار داشت: «با این وضعیتی که ایجاد شده، نصف تعداد مدال‌ها نیز در پارالمپیک گرفته نمی‌شود. ورزشکار این‌قدر تلاش می‌کند و زجر می‌کشد، بعد از آن باید برای پاداشی که هنوز هم نگرفته این همه مالیات بدهد. اگر بخواهند از این پاداشی که یک ماه است همه منتظرش هستیم، چنین کاری کنند، واقعاً به دور از انصاف و عدالت است. شرایط تورم در جامعه به شکلی است که همان پولی که فکر می‌کردیم بلافاصله پس از بازی‌ها می‌گیریم، الان ارزش آن کم شده است. امیدوارم مسئولان این موضوع را پیگیری کنند و حتی اگر نیاز باشد به رئیس‌جمهور نامه بزنند و موضوع را با او در میان بگذارند. اینکه ۳۰ درصد از جایزه و پاداش‌مان کم شود، واقعاً عجیب است. ورزشکار از همه چیز خود مایه می‌گذارد تا پرچم ایران را در میادین بزرگ بالا ببرد. امیدوارم مسئولان، خودشان را به جای این مدال‌آوران بگذارند تا درک کنند که ما با چه سختی آماده می‌شویم و رقابت می‌کنیم، شاید آن وقت تغییری در تصمیم‌شان ایجاد شود.»