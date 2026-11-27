دبیرکل حزب‌الله لبنان در پیامی به مناسبت روز بسیج، با تمجید از فداکاری‌های بسیجیان در عرصه مقاومت، بر ضرورت ادامه فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی و آمادگی برای دفاع در برابر دشمن تأکید کرد.

جوان آنلاین: شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در پیامی خطاب به جوانان بسیجی به مناسبت روز بسیج (۲۶ نوامبر)، این روز را نقطه آغاز سازماندهی توانمندی‌های مردم در عرصه‌های مختلف جامعه دانست.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

روز بسیج در ۲۶ نوامبر، روز آغاز سازماندهی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مردم با حضور جوانان، مردان، زنان و نوجوانان در عرصه‌های عملی و بخش‌های مختلف جامعه است؛ همان کسانی که در میدان‌های جهاد و پیشرفت اجتماعی مشارکت می‌کنند و با فدا کردن جان و اموال خود، برای تحقق استقلال، آزادی، عزت و حفاظت از نسل‌ها در مسیر درست، داوطلبانه تلاش می‌کنند.

بسیج از ابتکارات امام خمینی (قدس سره) برای سازماندهی و بهره‌گیری از توانمندی‌های همه اقشار مردم بود؛ ابتکاری که امام شهید خامنه‌ای (قدس سره) آن را دنبال و تأیید کرد و مورد حمایت قرار داد. همچنین سید شهدای امت، سید حسن نصرالله (رضوان‌الله تعالی علیه)، شهدای پاک و همه فداکاران در تقویت ساختارها و حضور بسیج در لبنان نقش داشتند.

جوانان بسیجی به روش اسلام ناب محمدی و در چارچوب ولایت پایبند هستند و پرچم امام مهدی (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) را بر دوش دارند. آنان مجاهدان شهادت‌طلبی هستند که از سرور شهیدان، امام حسین (علیه‌السلام)، الگو می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: ای بسیجیان! شما حضوری جهادی و استثنایی در میدان جهاد و مقاومت از خود نشان دادید و سهم بزرگی در پایداری اسطوره‌ای مقاومت ما داشتید.

شیخ نعیم قاسم در بخش دیگری از این پیام نوشت: میدان‌ها و سنگرهای فداکاری گواه عزم، شجاعت و پایداری شما هستند. ما در کنار یکدیگر درخشش مردم، خانواده‌ها و فرزندانمان را تجربه کردیم؛ کسانی که با حضور خود نیرویی نورانی به بسیج بخشیدند که همگان آن را مشاهده کردند؛ نیرویی که با فداکاری، امید و اطمینان به پیروزی می‌درخشد.

فداکاری‌های مجاهدان، نیروهای شریف مقاومت و شما بزرگ است، اما این همان بهای عزتی است که همگی خواهان آن بوده‌ایم. با حضور شما، دشمن صهیونیستی نخواهد توانست به‌عنوان نیروی اشغالگر در سرزمین ما باقی بماند. فعالیت‌های خود را در محل کار، دانشگاه‌ها، فروشگاه‌ها و زمین‌های کشاورزی‌تان مانند گذشته ادامه دهید و هرجا که لازم است، برای دفاع هوشیار و آماده باشید.

این الگوی بسیج شکست‌ناپذیر است. بسیجی هر کجا که باشد، پایه‌گذاری می‌کند، می‌سازد، می‌آموزد، آموزش می‌دهد، کشت می‌کند و از خانواده خود مراقبت می‌کند و در همان حال، با اراده، آگاهی و شجاعت در برابر دشمنان می‌ایستد. این بسیج به اذن خداوند متعال همواره پیروز خواهد بود.