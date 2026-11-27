جوان آنلاین: روابط انگلیس و رژیم صهیونیستی همچنان تحت تأثیر تنش قرار دارد؛ تنش‌هایی که در سایه تداوم بحث‌ها درباره راهکار دو دولتی، شهرک‌سازی در کرانه باختری و جنگ علیه غزه شدت گرفته است. در همین حال، درخواست‌های پارلمانی در لندن برای گسترش تحریم‌ها علیه تل‌آویو رو به افزایش است.

«ملانی فیلیپس»، روزنامه‌نگار، مجری و نویسنده روزنامه لندنی «تایمز»، در مقاله‌ای نوشت: روایت غالب در انگلیس این است که رژیم صهیونیستی مرتکب نسل‌کشی در غزه می‌شود، غزه در حال غرق شدن است و نیم میلیون یهودی به‌عنوان تروریست در پاکسازی قومی علیه فلسطینیان مشارکت دارند.

فیلیپس در مقاله‌ای که خبرگزاری یهودی «جی‌ان‌اس» منتشر کرده، نوشت که دیوید میلیبند، وزیر خارجه انگلیس، تحریم‌هایی را علیه ۸ شرکت فعال در حوزه ساخت‌وساز و املاک که در توسعه شهرک‌ها نقش دارند، اعمال کرده است که دسترسی این شرکت‌ها به منابع مالی و توانایی آنها برای حمایت از پروژه‌های ساخت‌وساز بیشتر در اراضی کرانه باختری را محدود می‌کند.

وی افزود: اگرچه شمار اندکی از این شرکت‌ها به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار خواهند گرفت، اما این اقدامات تنها آغاز مسیر است.

این نویسنده با ابراز نگرانی از پیامدهای احتمالی تحریم‌ها برای رژیم صهیونیستی ادعا کرد که خطر واقعی زمانی ایجاد می‌شود که انگلیس و دیگر کشورهای غربی که آنها را «دشمن» خواند، بانک‌ها و مؤسسات مالی تأمین‌کننده پروژه‌های شهرک‌سازی را هدف قرار دهند.

به گفته وی، این پروژه‌ها شهرک‌هایی مانند آریل، افرات و معالیه آدومیم را شامل می‌شود و چنین اقدامی مستقیماً رژیم صهیونیستی را تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ چراکه به ادعای او، نیم میلیون شهرک‌نشین در کرانه باختری و ۲۵۰ هزار نفر دیگر در قدس زندگی می‌کنند.

این نویسنده همچنین به نقل از میلیبند نوشت که وی معتقد است حضور شهرک‌نشینان در کرانه باختری مانع تشکیل کشور فلسطین و تضعیف‌کننده راهکار دو دولتی است؛ راهکاری که از نگاه او تنها راه‌حل منازعه در خاورمیانه به شمار می‌رود.

این نویسنده با اشاره به افزایش رنج ساکنان غزه در پی بارندگی‌های اخیر، از حمایت انگلیس و وزیران خارجه استرالیا، کانادا و ایتالیا از درخواست‌ها برای فراهم شدن امکان بازسازی غزه انتقاد کرد و این موضع را حمایت مؤثر از جنبش حماس دانست.