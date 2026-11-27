جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای تاکید کرد: ادعای اخیر ارتش جنایتکار رژیم اشغالگر صهیونیستی مبنی بر استفاده جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی از یکی از ساختمان‌های بیمارستان الاهلی «معمدانی» در شهر غزه به عنوان مرکز بازجویی، ادعایی مضحک و کاملاً بی‌اساس است که در چارچوب تحریکات مستمر علیه بیمارستان‌های نوار غزه و با هدف توجیه حمله به آنها در جریان جنگ نسل‌کشی علیه ملت فلسطین مطرح شده است.

حماس نسبت به خطر این تحریکات جنایتکارانه رژیم اشغالگر هشدار داد که بیمارستان‌های باقی‌ مانده در نوار غزه را هدف قرار داده است که به طور محدود به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

این جنبش بیان کرد: این بیمارستان‌ها اماکنی عمومی هستند که درهای آنها به روی تمامی نهادهای مدنی و وابسته به سازمان ملل فعال در نوار غزه باز است و رژیم اشغالگر تاکنون هیچ مدرکی برای اثبات ادعاهای دروغین خود که دیگر کسی را فریب نمی‌دهد، ارائه نکرده است.

حماس تاکید کرد: تشدید سیاست کشتار، محاصره و گرسنگی دادن به مردم غزه، همزمان با جعل دروغ برای توجیه کشتارها و هدف قرار دادن بیمارستان‌ها و نهادهای مدنی و بشردوستانه، بیانگر اصرار رژیم اشغالگر بر تداوم تجاوزات و شانه خالی کردن از تعهدات خود و اصول حقوق بین‌الملل است.

این جنبش بیان کرد: تا زمانی که ماشین کشتار و محاصره بدون هیچ عامل بازدارنده‌ای به کار خود ادامه می‌دهد، هیچ توافقی معنا و مفهومی ندارد. همچنین تداوم سکوت جامعه جهانی، شورای صلح و طرف‌های ضامن توافق در قبال جنایات رژیم اشغالگر، ناکامی بزرگی است که نه قابل توجیه و نه قابل قبول است.

حماس در پایان از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، میانجی‌گران و تمامی طرف‌های ذی‌ربط خواست فوراً و به طور جدی برای توقف طرح‌های تجاوزکارانه کابینه نتانیاهو، حفاظت از مراکز درمانی در برابر کارزارهای تحریک‌آمیز و حملات، تضمین امدادرسانی به ملت فلسطین و تامین نیازهای بیمارستان‌های غزه به منظور فراهم کردن امکان تداوم انجام رسالت انسانی و پزشکی آنها اقدام کنند.