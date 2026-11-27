گزارش‌های بین‌المللی و داخلی از نوار غزه از تشدید بحران تغذیه و سرپناه در میان ساکنان این منطقه جنگ زده در آستانه آغاز فصل زمستان خبر می دهند.

جوان آنلاین: سازمان ملل متحد نسبت به تشدید بحران گرسنگی در ۱۶ کشور از جمله سودان، یمن و سومالی طی شش ماه آینده به دلیل تداوم جنگ‌ها و کاهش کمک‌های بشردوستانه هشدار داد.

این سازمان همچنین اعلام کرد ۶۷ درصد از ساکنان نوار غزه همچنان با سطوح خطرناکی از ناامنی غذایی مواجه هستند.

سازمان جهانی بهداشت نیز نسبت به افزایش موارد ابتلا به مننژیت (التهاب پرده‌های مغز و نخاع) در میان کودکان نوار غزه در سایه وخامت شرایط محیطی و کمبود تجهیزات تشخیصی هشدار داد.

سازمان ملل متحد طی حدود یک ماه ۴۱۳ مورد مشکوک به ابتلا به این بیماری را ثبت کرده است.

کودکان زیر یک سال نیز ۷۷ درصد از مواردی را تشکیل می‌دهند که تا پنجم نوامبر به صورت فردی مستند شده‌اند.

از سوی دیگر آوارگان فلسطینی در نوار غزه در سایه کمبود شدید تجهیزات اسکان و افزایش بهای چادرهای آماده، برای مقابله با سرمای زمستان به ساخت چادرهای ابتدایی با استفاده از پوشش‌های پلاستیکی روی آورده‌اند.

هزینه ساخت هر یک از این چادرها حدود هزار شِکِل (۳۰۴ دلار) است، در حالی که قیمت چادرهای آماده به ۳۰ هزار شِکِل (بیش از ۹ هزار دلار) نیز می‌رسد.

اتحادیه شهرداری‌های غزه هشدار داد حدود هزار مرکز اسکان آوارگان در معرض خطر آب‌گرفتگی قرار دارند و ۲۰۰ هزار چادر فرسوده نیز نیازمند تعویض فوری هستند.

به گفته این اتحادیه، بارندگی‌های اخیر موجب آب‌گرفتگی حدود ۷۰ هزار چادر شده و به بیش از ۳۵۰ هزار آواره فلسطینی خسارت وارد کرده است.