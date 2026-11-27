سازمان بسیج مستضعفین در پیامی به رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر به کارگیری همه تلاش بسیجیان برای ایجاد تحول و تولدی جدید در این سازمان تاکید کرد.

جوان آنلاین: سازمان بسیج مستضعفین در پیامی به حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای بربکارگیری همه تلاش بسیجیان برای ایجاد تحول و تولدی جدید در این سازمان تاکید کرد.

متن پیام رئیس سازمان بسیج مستضعفین بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک فرمانده معظم کل قوا

حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای مدظله العالی

سلام علیکم

بسیج، میراث گران‌بهای بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی اعلی الله مقامه الشریف است که اعتلای تفکر این شجره طیبه به دست قائد شهید امام سید علی خامنه‌ای قدس سره رقم خورده و در سایه عنایات ویژه و توجهات مستمرتان، همچنان بالنده و در خدمت ملت مبعوث خواهد بود.

ما خادمان و جانفدایان این ملت، بر همان عهدی که با امام کبیر و قائد شهید بسته‌ایم، تا پای جان در این مسیر با ولی خود هم عهدیم.

پیام امیدبخش و سرشار از لطف و هدایت‌های حکیمانه تان را نصب‌العین خویش قرار داده و همه تلاشمان را برای ایجاد تحول و تولدی جدید با هدف گذاری و راهبردهای نو، بکارگیری همه ظرفیت ها، گسترش روحیه بسیجی، تحقق شعار هر ایرانی یک بسیجی و تشخیص درست در مصادیق دوستی و دشمنی و عمل به هنگام، سرسپردگی خود را به سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) را به اثبات رسانده و همانطور که فرموده‌اید: بسیج ایرانیان را به عنوان یک نمونه از تحقق مفهوم امت و ملت در تاریخ کشور ثبت نماییم.

از درگاه الهی مسئلت داریم که ما امت و ملت جانفدا را شایسته این اعتماد و عنایات ویژه حضرتعالی دانسته و توفیق دهد تا انتظارات و تکالیفی را که بر دوش ما نهاده‌اید، به شایستگی محقق ساخته و در این مسیر، سربلند و ثابت‌قدم بمانیم.

سایه مستدام وحدت‌آفرین، امیدبخش و اقتدارآفرین تان را تا ظهور سرورمان حضرت امام عصر (عج) برای ملت ایران و همه آزادگان جهان را از خداوند متعال خواستاریم.

سازمان بسیج مستضعفین