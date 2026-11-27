عز الحیه، آخرین فرزند پسر خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به محل سکونتش در شهر غزه جان سالم به در برده است.

جوان آنلاین: یک منبع اختصاصی روز جمعه اعلام کرد که عز الحیه، فرزند خلیل الحیه، از تلاش رژیم صهیونیستی برای ترور وی در حمله هوایی شب گذشته به نوار غزه جان سالم به در برده است.

این منبع تأکید کرد که در جریان این حمله، شماری از اعضای خانواده الحیه زخمی شدند که همسر عز الحیه نیز در میان مجروحان است و جراحات وی شدید گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی شب گذشته یک آپارتمان مسکونی در محله الرمال شهر غزه را هدف قرار دادند که عز الحیه در آن حضور داشت؛ با این حال، وی از این حمله جان سالم به در برد.

در همین حال، ارتش رژیم صهیونیستی طی ساعات گذشته حملات هوایی و بمباران مناطق مختلف نوار غزه را تشدید کرده است. این حملات هم‌زمان با تهدیدهای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره آغاز عملیات نظامی جدیدی همراه شده که به گفته وی، شامل آواره کردن یک میلیون فلسطینی با ادعای خلع سلاح جنبش حماس خواهد بود.

در ادامه حملات رژیم صهیونیستی، ده‌ها خانواده فلسطینی پس از صدور هشدارهای تخلیه در مناطق شرقی شهر غزه و در شرایط سرمای شدید، مجبور به ترک خانه‌های خود شدند.

ارتش رژیم صهیونیستی شامگاه پنجشنبه نیز پس از صدور هشدار تخلیه در محله‌های التفاح و الشجاعیه در شرق شهر غزه، با هفت حمله هوایی پنج ساختمان مسکونی چندطبقه را که ده‌ها واحد مسکونی را در خود جای داده بودند، تخریب کرد. این حملات خسارت‌های گسترده‌ای به بار آورد.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنان با بمباران، تیراندازی و تخریب ساختمان‌های مسکونی در مناطق مختلف نوار غزه، توافق آتش‌بس را نقض می‌کند. این توافق پس از جنگ ویرانگر رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه که از هشتم اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد و به تخریب گسترده زیرساخت‌ها و شکل‌گیری بحرانی فاجعه‌بار انسانی در این منطقه انجامید، برقرار شده بود.