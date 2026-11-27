در پی حملات هوایی عربستان به استان‌های تعز و صنعاء، ۱۱ کودک یمنی به همراه تعداد دیگری از شهروندان به شهادت رسیده و شماری دیگر زخمی شدند.

جوان آنلاین: خبرگزاری سبأ در صنعاء گزارش داد که در حمله هوایی عربستان به یک ساختمان مسکونی در شهر التربه، واقع در جنوب استان تعز، ۱۱ شهروند یمنی به شهادت رسیدند که همگی آنها کودک بودند.

به گزارش مهر، همچنین در حمله نیروهای سعودی به یک منزل مسکونی در منطقه عزلت الحَجله، در شهرستان الحیمه الخارجیه استان صنعاء، یک شهروند یمنی به همراه همسرش به شهادت رسیدند و پنج فرزند آنها زخمی شدند.

خبرگزاری سبأ همچنین گزارش داد که جنگنده‌های سعودی بامداد امروز حملاتی را علیه استان‌های تعز و لحج انجام دادند.

بر اساس اعلام یک منبع محلی به این خبرگزاری، جنگنده‌های سعودی در حمله‌ای دیگر شهرستان الشمایتین در استان تعز را هدف قرار دادند و سه حمله هوایی نیز علیه شهرستان المخا در همین استان انجام دادند.

این منبع افزود که جنگنده‌های سعودی همچنین با یک حمله هوایی، شهرستان القبیطه در استان لحج را هدف قرار دادند.

این حملات در حالی ادامه دارد که مناطق و تأسیسات غیرنظامی یمن همچنان هدف حملات عربستان قرار می‌گیرند و در نتیجه آن، زنان و کودکان نیز در میان شهدا و مجروحان هستند.

در مقابل، نیروهای مسلح یمن نیز به حملات خود علیه عمق خاک عربستان با استفاده از موشک‌ها و پهپادها ادامه می‌دهند.