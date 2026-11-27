جوان آنلاین: اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که در عنوان خویش نیز آورده است، «سخنرانی تاریخی ریاست جمهوری وقت ایران آیت الله سید علی خامنه‌ای در مراسم بزرگداشت نخستین دهه انقلاب اسلامی» را در خود دارد. این گفتاورد پرنکته، از سوی مؤسسه ایمان جهادی (صهبا) تنظیم و منتشر شده است. تارنمای ناشر در معرفی این دفتر، نکات پی آمده را از نظر دور نداشته است:

«کتاب عصر انقلاب اسلامی مجموعه‌ای از یک سخنرانی مفصل است، که در آن آیت الله سید علی خامنه‌ای می‌کوشد تا انقلاب اسلامی را از زاویه‌ای فراتر از یک تغییر حکومتی توضیح دهد. بحث از اینجا آغاز می‌شود که برای فهم چنین واقعه‌ای، نگاه صرفاً مادی کافی نیست و باید زمینه‌های فکری، تاریخی و اعتقادی آن را هم در نظر گرفت. متن، انقلاب را در پیوند با فرایند طولانی تضعیف دین در جوامع اسلامی بررسی می‌کند و از نقش استعمار، حکومت‌های وابسته، غرب‌زدگی، فساد فرهنگی و جریان‌های التقاطی سخن می‌گوید. در این چارچوب، انقلاب به‌عنوان پاسخی به یک خلأ بزرگ و تلاشی برای بازگرداندن اسلام به صحنه زندگی جمعی معرفی شده است. کتاب عصر انقلاب اسلامی فقط به چرایی وقوع انقلاب نمی‌پردازد، بلکه دامنه‌اثر آن را هم توضیح می‌دهد. در بخش‌های مختلف سخنرانی، این ادعا طرح می‌شود که هر انقلاب می‌تواند اثری جهانی داشته باشد، اما برخی انقلاب‌ها به‌دلیل نوع جهان‌بینی، گستره نفوذ و جایگاهی که دگرگون می‌کنند، به حادثه‌ای تاریخی تبدیل می‌شوند. متن سپس بر چند محور اصلی تمرکز پیدا می‌کند: پایبندی انقلاب به اصول اعلام‌شده، معنای موفقیت در یک انقلاب و عواملی که تداوم آن را ممکن می‌کنند. در پایان نیز آینده‌انقلاب از منظر گوینده بررسی می‌شود و بر این نکته تکیه می‌شود که نشناختن ماهیت این انقلاب، یکی از علت‌های خطای مخالفان آن بوده است. کتاب عصر انقلاب اسلامی از نظر ساختار، یک متن خطابی و استدلالی است و در انتهای آن، نموداری کوتاه از بخش‌های اصلی بحث آمده است. از جمله ضرورت انقلاب برای احیای اسلام، جهانی و تاریخی‌بودن آن، پایبندی به اصول، موفقیت انقلاب و عناصر تداوم آن. خود ناشر هم توضیح داده که متن سخنرانی به‌دلیل ترجمه‌همزمان، در بعضی بخش‌ها مکث و تأمل بیشتری می‌طلبد. همین ویژگی باعث شده این کتاب بیشتر از آنکه صرفاً گزارشی از یک مراسم باشد، سندی فکری برای فهم نوعی نگاه به انقلاب اسلامی و جایگاه آن در تاریخ معاصر به‌شمار بیاید. کتاب عصر انقلاب اسلامی بر این ایده استوار است که این رویداد در واکنش به فرایندی طولانی از تضعیف دین و هویت اسلامی شکل گرفته است. متن توضیح می‌دهد چگونه استعمار، وابستگی سیاسی، نفوذ فرهنگی و الگو‌های فکری وارداتی، جوامع اسلامی را از درون دگرگون کرده بودند و چرا انقلاب به‌عنوان حرکتی برای احیای اسلام مطرح شد. سخنرانی سپس انقلاب را رخدادی جهانی و تاریخی معرفی می‌کند و می‌گوید که اهمیت آن فقط به مرز‌های ایران محدود نمی‌شود. در ادامه بر حفظ اصول، معنای موفقیت در مسیر انقلاب و سه عنصر تداوم آن یعنی عقیده‌اسلامی، حضور مردمی و رهبری تکیه می‌شود. بخش پایانی هم، به ادامه این حرکت و ناتوانی مخالفان در شناخت درست آن اختصاص دارد....»