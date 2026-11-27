دل تابع همت است و هرگاه انسان به کاری اهتمام کند، دلش با همان خواهد بود؛ و سبب همت، ایمان است و تصدیق به اینکه آخرت بهتر و ماندنی است و نماز (وسیله‌ای به سوی آن است)، پس هرگاه ایمان به‌وجود آمد، همت هم به دست خواهد آمد اگر دنیا مانع نشود

جوان آنلاین: نماز از جمله بالاترین عبادات و از موکدات دین مبین اسلام می‌باشد که همواره مورد توجه خاص بزرگان و عالمان دینی قرار داشته است. در این میان، عارفان و فقهای بزرگی همچون آیت‌الله بهجت (ره) همواره بر این نکته کلیدی تأکید داشته‌اند که باید بکوشیم هر نمازمان از نماز قبلی بهتر و بالاتر باشد. در همین راستا و برای دستیابی به عمق معنوی این فریضه الهی، در ادامه تلخیص گفتاری ارزشمند از مرحوم آیت‌الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی (ره) را به استناد کتاب «اسرار الصلاة» ایشان، صفحه ۱۵۲ تا ۱۵۹ (با ترجمه صادق حسن‌زاده و علی خلیلی) پیش روی شما قرار داده‌ایم. امید است که مطالعه این کلامات نورانی، گامی مؤثر در جهت ارتقا معرفت دینی و تعمیق پیوند معنوی ما با این عبادت بزرگ باشد.

حالاتی که نماز به وسیله آنها کامل می‌شود و عقل به لازم بودن آنها دستور داده است و شریعت درباره آن سخن گفته‌شش‌تاست:۱) حضور قلب ۲) فهمیدن ۳) بزرگداشت؛ ۴) هیبت ۵) امید و ۶) شرم و حیا.

حضور قلب و فهمیدن

مراد از اولی این است که دل با نماز باشد نه چیز دیگر؛ به‌گونه‌ای که از نماز غافل شود اگرچه حضورش در ظاهر حالات و اقوال و نه در عمق آن باشد و این اندازه در تحقق حضور دل کافی است و انواع چندگانه و اقسام مختلفی دارد: گاهی دل در جهتی از آن جهان حاضر است. مانند بودن آن در حضور خداوند درحالی‌که از حضور نزد فعل یا کلمات به‌خصوصی بازمی‌دارد یا مقید و مشغول بودن به ادای صحیح چنان‌که توجهی به عمل یا کلمه خاصی ندارد یا درپی ادای درست حروف و مخارج حروف یا لحن عربی‌اش یا در پی درست‌کردن أعمال صوری نماز بودن و گاهی مشغول شدن به فکر در معنای عملی یا کلمه‌ای حاضر است مانند مشغول شدن به معنای تکبیر یا قیام و رکوع و جز آن با همین فکر تا پایان نماز و کامل‌ترین نوع، آن است که دل با هر عمل و کلامی در نماز مخصوص به خودش حاضر بوده، حضور پروردگار را رعایت کرده و متوجه باشد که نماز را در پیشگاه او ادا می‌کند و در جزئی که انجام می‌دهد فکر به جزئی دیگر او را از این جزء فعلی باز ندارد. این معنای دوم را هم که تفهم است دربر می‌گیرد؛ چون آن عبارت از حضور قلب نزد معانی کلمات و اعمال است و کسی که در آغاز راه است، باید معنای هر عمل و کلامی را به اجمال، پیش از انجام آن ملاحظه کند، سپس آن را با توجّه و التفات به حقیقتش آغاز کند. در چنین صورتی است که اندیشه غرق در فهم حقایق اذکار است و همین اساس تکلیف نمازگزار است و به این وسیله است که اغلب آثار والای به ودیعت نهاده شده در این معجون الهی به دست می‌آید زیرا دل با اندیشه در این راز‌های بزرگ و احوال صفات والا و جایگاه بلند شناخت و معرفت، رفعی از حضیض عالم طبیعت به سوی ملکوت اعلی را به دست می‌آورد، و آن‌گاه دلش برای دریافت حقایق قرآنی و اسرار هستی آماده می‌شود و این احوال است که نمازگزار را از فحشا و منکر باز می‌دارد.

بزرگداشت، هیبت، امید و شرم

فهم باید با مسئله سوم که بزرگداشت و تعظیم است همراه باشد زیرا تنظیم احوالی است که سرچشمه‌اش علم به عظمت خداوند بزرگ و حضور و توانایی‌اش بر آنچه که می‌کند از رد و قبول و از اکرام و توهین است و هنگامی که بنده در نمایش بزرگی کسی را که در پیشگاهش با او مناجات می‌کند دریافت و این را فهمید یا احسان می‌کند و فرمانبرداری‌اش را می‌پذیرد، پس به صورتی زیبا و بزرگ اکرامش می‌کند یا به عدل خود و استحقاق صدق و اخلاص او بازخواست می‌کند که رد می‌کند و او را به عذابی دردناک دچار می‌کند، باید از خطر این مقام بهراسد. هراسی که ناشی از بزرگداشت است، عبارت از مسئله چهارم است که همان رهبت است و با این همه، اگر به هوش باشد و به کار‌های نیکوی خداوند با بنده‌اش و دیگر صفات زیبایش بنگرد دلش به امید گرم می‌شود و از زشت‌کاری و تقصیر و استقبال از احسان و نیکوکاری [او]با کفران و زشت‌کاری [خود]، شرم می‌کند و این همه سخن درباره این مسائل [شش‌گانه]است و با امید و حیا خصلت‌های شش‌گانه تمام می‌شود.

آغازین سبب همه خصلت‌ها

آغازین سبب همه این خصلت‌ها، همت است. زیرا دل تابع همت است و هرگاه انسان به کاری اهتمام کند، دلش با همان خواهد بود؛ و سبب همت، ایمان است و تصدیق به اینکه آخرت بهتر و ماندنی است و نماز (وسیله‌ای به سوی آن است)، پس هرگاه ایمان به‌وجود آمد، همت هم به دست خواهد آمد اگر دنیا مانع نشود و ایمان به‌تنهایی تا وقتی که با دل‌کندن از دوستی دنیا و اسباب بازدارنده دل از آخرت و نماز و هرآنچه که با ذکر و فکر در تضاد است تقویت نشود در بقای همت سودی ندارد که محبت به محبوب خاطر‌ها را به سوی او می‌کشد زیرا کسی که چیزی را دوست داشت فراوان یادش می‌کند و برای همین خصلت است که می‌بینی یک نماز که از این خطورات سالم باشد به ما دست نمی‌دهد حتی با کوشش بسیار. پس [کار]عمده در حاضر کردن دل، برداشتن مانع و بازدارنده‌اش یعنی تبدیل دوستی دنیا به دوستی آخرت یا دوستی خداوند است.

۲ دسته بازدارنده از نماز

بازدارنده و مانع دوگونه است: اثر برخی با مسکن و آرام‌کننده و [نیز]تقویت مقتضی [محبت به آخرت]از بین می‌رود مانند اینکه کسی مجذوبش به دنیا اندک باشد و [هنوز]مالک جانش نشده باشد. چنین مؤمنی اگر مسیر ورود حواس ظاهری را ببندد به این صورت که در خلوت و جایی تاریک نماز گذارد تا آنچه او را از تدبر در نمازش باز می‌دارد از بین برود، همین برای نفس از تفکر در آنچه از طریق ملکه و عادت به ذهنش می‌آید کافی است.

نوع دیگر، بازدارنده و مانعی است که آرام‌کننده و مسکن سودش نمی‌بخشد بلکه مسهلی می‌خواهد که بیماری و اخلاط الردیه را با کنده شدن از شهوات و وابستگی‌های دنیا از رگ‌های اعمال قلبش قطع کند زیرا هرگاه که خواست دل را به حضور در نمازش و تفکر در افعال و اقوال آن وادارد، شهوت‌ها به اندیشه در خود و راه‌های دستیابی به آن و از بین بردن موانع و اشتغال به آن باز می‌گرداند. آن‌گاه تو همواره دلت را به سوی نماز می‌کشی و شهوت‌های دلت را به فکر خود می‌کشند تا نماز تمام می‌شود. درحالی‌که همه نماز در کشاکش سپری شده است. مثال این مانند مردی است که به زیر درختی نشسته [و]می‌خواهد همۀ توجّهش را برای اندیشه آنچه اراده کرده است فراهم کند آن‌گاه که فکرش صاف می‌شود در آن حال، صدای گنجشکانی که بر درخت‌اند فکرش را به هم می‌ریزد، پی درپی با چوبی آنها را می‌راند و بازمی‌گردد و به فکر می‌نشیند پس گنجشکان بازمی‌گردند و او با چوب باز می‌گردد و آنها را فرار می‌دهد؛ به او می‌گویند این کار، تو را از قصدت باز می‌دارد و تمام [هم]نمی‌شود، پس اگر خلاصی خواستی، درخت را بینداز. شهوت‌ها نیز چنین‌اند. وقتی قوی شد و شاخه‌هایش بسیار شد افکار و خطورات از وجوه مختلف به سویش کشیده می‌شود؛ و این شهوت‌ها بسیارند و ریشه درخت شهوات، دوستی دنیاست. چنین کسی مسلّماً نباید طمع داشته باشد که طعم دوستی خداوند را چنان که سزاوار است، بیابد. آن که با دنیا شاد شد با خدا و مناجات با او شاد نمی‌شود. البته مسئله از میان برداشتن خطورات ذهنی، از آنچه گفتیم سخت‌تر و مشکل‌تر است و مرضی سخت از پا درآورنده. در برطرف کردن آن کوششی عظیم و پناه بردن به خداوند از حقیقت اضطرار و بیچارگی لازم است.

کوشش را نگهدارید.

امّا آنچه میسور و دست‌یافتنی است به‌خاطر آنچه سخت و دشوار است، رها نمی‌شود، پس بر عاجزانی همچون ماست که کوشش را نگهدارند و سزاوار است که دل را به آن اندازه که می‌توانند به نماز متوجه کنند و از سبب‌های دل‌مشغولی بکاهند و خلاصه به مسکن و آرام‌کننده‌ها عمل کنند. این مسکن‌ها تهی از سود هم نیستند و چه‌بسا نسیم‌های پروردگار آن را دریابد و فایده‌اش را بسیار کند.

از این خصلت‌های شش‌گانه‌ای که بیان کردیم در نماز از آن جهت که نماز است، لازم هستند. اگرچه برای برخی اجزای نماز خصوصیتی هست که با برخی از این خصلت‌ها مناسبت بیشتری دارند. چنان‌که حال تشهد و سلام بی‌تردید از دیگر خصلت‌ها با امید و شرم مناسب‌تر است و حال قیام و رکوع و سجود با تعظیم و هراس مناسب‌تر است و برای هریک از اجزای آن از اقوال و افعال نیز حال مخصوص به آن است.