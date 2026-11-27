جوان آنلاین: تغییر سهم بازار سرمایه از ۱۲ درصد به ۵۰ درصد تأمین مالی اقتصاد، هدفی فراتر از توسعه معاملات سهام است و به معنای تغییر مناسبات تأمین مالی بنگاه‌های ایرانی خواهد بود که تحقق آن به عبور از انحصار اعتباری بانک‌ها، اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و ایجاد اعتماد پایدار میان سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی وابسته است.



بازار سرمایه برای ایفای نقشی فراتر از محل خریدوفروش سهام، با یک مسئله بنیادی روبه‌روست و آن سهم محدود این بازار در تأمین منابع مورد نیاز اقتصاد است. برآورد‌های اعلام‌شده از سوی سازمان بورس، سهم بازار سرمایه را در ابتدای دوره مدیریت جدید حدود ۱۲ درصد و سهم بازار پول را نزدیک به ۸۸ درصد نشان می‌دهد، در حالی که هدف‌گذاری پنج‌ساله، رساندن سهم این دو بازار به نسبت برابر است. افزایش سه واحد درصدی سهم بازار سرمایه، نخستین تغییر در این ترکیب محسوب می‌شود، اما فاصله تا هدف نهایی همچنان قابل توجه است.

رسیدن به سهم ۵۰ درصدی مستلزم آن است که بورس از یک بازار عمدتاً متکی بر معاملات ثانویه به بستری مؤثر برای تأمین مالی مستقیم بنگاه‌ها تبدیل شود. در بازار ثانویه، خریدوفروش سهام عمدتاً مالکیت را میان سرمایه‌گذاران جابه‌جا می‌کند، اما منابع تازه‌ای به شرکت نمی‌رساند، مگر آنکه معامله در قالب عرضه اولیه یا افزایش سرمایه انجام شود. بنابراین افزایش ارزش معاملات یا رشد شاخص‌ها، به‌تنهایی سهم بازار سرمایه در تأمین مالی تولید را افزایش نمی‌دهد و معیار اصلی، میزان منابعی است که از مسیر انتشار سهام و اوراق به فعالیت اقتصادی اختصاص پیدا می‌کند.

این تمایز از آن جهت مهم است که سیاستگذار برای افزایش سهم بورس باید هم‌زمان دو بازار متفاوت را تقویت کند. بازار سهام به اعتماد عمومی، چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها و ثبات اقتصادی نیاز دارد و بازار بدهی نیز بدون رتبه‌بندی معتبر، نرخ بازده متناسب با ریسک و اطمینان از بازپرداخت تعهدات توسعه پیدا نمی‌کند. در نتیجه، هدف‌گذاری اعلام‌شده تنها با افزایش ابزار‌های مالی محقق نخواهد شد و کیفیت نهاد‌های ارزیابی، نظارت و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران نیز باید ارتقا پیدا کند.

یکی از مسیر‌های کاهش وابستگی بنگاه‌ها به بانک‌ها، توسعه انتشار اوراق بدون ضمانت بانکی است. در سازوکار رتبه‌بندی اعتباری، شرکت‌هایی که از وضعیت مالی و سابقه تعهدات مناسبی برخوردارند، بر اساس اعتبار خود امکان انتشار اوراق پیدا می‌کنند و دیگر برای هر تأمین مالی به ضمانتنامه بانکی وابسته نخواهند بود. این تغییر، ظرفیت جدیدی برای شرکت‌های معتبر ایجاد می‌کند، اما در مقابل، ضعف صورت‌های مالی و کیفیت پایین افشا در بخشی از بنگاه‌ها، دامنه استفاده از این ابزار را محدود خواهد کرد.

اعتبارسنجی شرکت‌ها آن هنگام کارکرد اقتصادی پیدا می‌کند که سرمایه‌گذار بتواند بر مبنای اطلاعات منتشرشده، احتمال بازپرداخت اصل و سود اوراق را ارزیابی کند. اگر صورت‌های مالی با واقعیت عملکرد شرکت فاصله داشته باشد یا اطلاعات بدهی‌ها و تعهدات به‌درستی افشا نشود، رتبه اعتباری نیز قدرت تشخیص ریسک را از دست می‌دهد. به همین دلیل، توسعه بازار بدهی بدون اصلاح حسابرسی و نظام گزارشگری مالی، صرفاً شکل تأمین مالی را تغییر می‌دهد و مسئله اعتماد را حل نمی‌کند.

ورود شرکت‌های خانوادگی به مرحله رقابت

گسترش دامنه شرکت‌های پذیرفته‌شده، یکی دیگر از الزامات افزایش سهم بازار سرمایه است. بخش مهمی از فعالیت اقتصادی کشور در اختیار شرکت‌های خصوصی و خانوادگی قرار دارد که با وجود برخورداری از ظرفیت تولید و فروش، به دلیل ساختار مالکیت محدود و الزامات پذیرش، ارتباط چندانی با بازار سرمایه ندارند. فراهم کردن بستر متناسب با ویژگی‌های این بنگاه‌ها، امکان جذب سرمایه‌گذار بیرونی و کاهش وابستگی به منابع مالی مالکان را فراهم می‌کند، اما ورود به بورس برای چنین شرکت‌هایی صرفاً به عرضه بخشی از سهام محدود نمی‌شود. شرکت خانوادگی برای تبدیل شدن به یک بنگاه پذیرفته‌شده در بازار سرمایه باید از مدیریت مبتنی بر روابط مالکیتی به ساختاری پاسخگو در برابر تمام سهامداران حرکت کند. تفکیک حساب‌های شخصی و شرکتی، انتشار اطلاعات مالی منظم، استقرار حسابرسی مستقل و رعایت حقوق سهامداران اقلیت، از جمله الزاماتی است که پس از ورود به بازار سرمایه جایگاه پیدا می‌کند. این تغییر ممکن است برای برخی مالکان به معنای کاهش اختیار سنتی باشد، اما در مقابل، دسترسی به منابع گسترده‌تر و امکان توسعه فعالیت را فراهم می‌آورد.

از طرف دیگر، تسهیل پذیرش نباید به کاهش استاندارد‌های نظارتی منجر شود، زیرا سرمایه‌گذاری در شرکت‌های کوچک‌تر معمولاً با ریسک اطلاعاتی و نقدشوندگی بیشتری همراه است. اگر سهامداران نتوانند وضعیت مالی و عملکرد مدیریتی این بنگاه‌ها را ارزیابی کنند، ورود شرکت‌های جدید به‌جای افزایش عمق بازار، احتمال شکل‌گیری معاملات پرریسک و رفتار‌های سفته‌بازانه را بالا می‌برد. بنابراین طراحی سازوکار پذیرش متناسب، باید میان کاهش هزینه ورود و حفظ استاندارد‌های شفافیت تعادل برقرار کند.

مسئله دیگر، کیفیت مشارکت سرمایه‌گذاران است. تعداد فعالان بازار سهام که در مقاطعی به حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر در هفته رسیده بود، از مرز یک میلیون نفر در هفته عبور کرده است. این افزایش از گسترش فعالیت معاملاتی حکایت دارد، اما برای ارزیابی عمق بازار باید مشخص شود چه میزان از منابع به سرمایه‌گذاری پایدار اختصاص یافته و چه سهمی در معاملات کوتاه‌مدت گردش می‌کند. افزایش تعداد معامله‌گران بدون رشد منابع بلندمدت، الزاماً قدرت تأمین مالی شرکت‌ها را افزایش نمی‌دهد.

در کنار اصلاح ساختار بنگاه‌ها، رابطه سیاستگذار با قیمت‌گذاری محصولات نیز بر جذابیت سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد. قیمت‌گذاری دستوری در صنایعی که هزینه مواد اولیه، انرژی و دستمزد آنها تابع متغیر‌های اقتصادی است، فاصله میان درآمد واقعی و سود مورد انتظار شرکت را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، اختلاف قیمت کارخانه و بازار مصرف، زمینه توزیع منافع خارج از زنجیره تولید را فراهم می‌کند و امکان ارزیابی دقیق سودآوری بنگاه را کاهش می‌دهد.