جوان آنلاین: یکی از فرض‌های اصلی نظام تأمین اجتماعی این است که انسان در بخش عمده زندگی اقتصادی خود شاغل است، از یک کارفرما دستمزد دریافت می‌کند و بخشی از درآمدش را برای پوشش مخاطراتی مانند بیماری، ازکارافتادگی و سالمندی به صندوق‌های بیمه‌ای اختصاص می‌دهد. این الگو در دوره‌ای که استخدام رسمی و اشتغال تمام‌وقت شکل غالب فعالیت اقتصادی بود، منطقی و کارآمد به نظر می‌رسید، اما امروز با گسترش اقتصاد پلتفرمی، فعالیت‌های پروژه‌ای، خوداشتغالی و هوش مصنوعی، مبانی این رابطه در حال تغییر است. در چنین شرایطی، مسئله فقط ناترازی صندوق‌های بازنشستگی یا افزایش هزینه‌های سالمندی نیست، بلکه باید پرسید آیا اقتصاد آینده همچنان به همان الگوی سنتی تأمین اجتماعی نیاز دارد؟

تأمین اجتماعی در پاسخ به یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی شکل گرفت. با گسترش صنعت و شهرنشینی، وابستگی خانوار‌ها به درآمد حاصل از کار افزایش یافت و بیماری، حادثه، بیکاری یا سالمندی می‌توانست منبع اصلی معاش افراد را از بین ببرد. خانواده و پس‌انداز شخصی نیز به‌تنهایی ظرفیت پوشش این مخاطرات را نداشتند. بنابراین، بیمه اجتماعی به سازوکاری برای تجمیع ریسک و تقسیم هزینه مخاطرات زندگی میان افراد و نسل‌ها تبدیل شد. اهمیت این نهاد صرفاً در پرداخت مستمری نبود، بلکه قرار بود مانع تبدیل یک حادثه یا اتفاق فردی به بحران معیشتی و اجتماعی شود. این ضرورت همچنان پابرجاست، اما شکل کارکردن و ماهیت ریسک‌های اقتصادی تغییر کرده است.

در اقتصاد نوین، داشتن شغل الزاماً به معنای برخورداری از رابطه استخدامی پایدار نیست. یک فرد ممکن است همزمان برای چند پلتفرم فعالیت کند، پروژه‌های مستقل بگیرد یا از چند منبع درآمد داشته باشد، اما در هیچ‌یک از قالب‌های متعارف بیمه‌ای جایگاه روشنی پیدا نکند. از سوی دیگر، هوش مصنوعی و اتوماسیون می‌توانند امکان تولید ارزش افزوده بیشتر با نیروی انسانی کمتر را فراهم کنند. در چنین اقتصادی، اگر منابع تأمین اجتماعی همچنان عمدتاً به تعداد شاغلان رسمی و دستمزد آنها وابسته باشد، میان رشد اقتصادی و ظرفیت تأمین مالی حمایت اجتماعی فاصله ایجاد خواهد شد. به بیان دیگر، ممکن است اقتصاد بزرگ‌تر و بهره‌ورتر شود، اما پایه سنتی تأمین منابع بیمه‌ای متناسب با آن متورم نشود.

این تحول نشان می‌دهد مسئله آینده فقط بیکاری نیست، بلکه ناامنی درآمد و فقدان پوشش در برابر مخاطرات زندگی است. فردی که برای چند شرکت یا پلتفرم کار می‌کند، ممکن است درآمد مناسبی داشته باشد، اما در صورت بیماری، ازکارافتادگی یا کاهش توان فعالیت اقتصادی، پشتوانه قابل اتکایی نداشته باشد. بنابراین، وابسته کردن حمایت اجتماعی به یک قرارداد استخدامی مشخص، به‌تدریج بخشی از جمعیت فعال اقتصادی را از پوشش خارج می‌کند. در مقابل، نمی‌توان اجازه داد بنگاه‌ها نیز با تغییر عنوان نیروی کار از کارمند به پیمانکار مستقل، از مسئولیت‌های واقعی خود فاصله بگیرند.

از همین منظر، باید میان ضرورت وجود تأمین اجتماعی و ضرورت حفظ سازمان‌ها و ساختار‌های فعلی تفاوت قائل شد. جامعه همچنان به سازوکاری برای حمایت در برابر بیماری، سالمندی، ازکارافتادگی و فقر نیاز دارد، اما دلیلی وجود ندارد که تمام این وظایف با یک منطق مالی و در یک ساختار اجرایی متمرکز شوند. حمایت از افراد کم‌درآمد می‌تواند از محل منابع عمومی تأمین شود، مدیریت دارایی‌های بازنشستگی به نهاد‌های حرفه‌ای و مستقل سپرده شود و ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی نیز در چارچوب رقابتی و تحت نظارت تنظیم‌گر انجام گیرد. آنچه باید حفظ شود، تضمین حقوق اجتماعی و تقسیم منصفانه ریسک است، نه الزاماً انحصار اجرایی یک سازمان.

تجربه موفق کشور‌های دیگر نشان می‌دهد که می‌توان میان مسئولیت عمومی دولت، مدیریت حرفه‌ای منابع و ارائه خدمات تفکیک ایجاد کرد. البته این به معنای واگذاری کامل مسئولیت حمایت اجتماعی به بازار نیست. بیمه خصوصی به‌تنهایی قادر به پوشش همه مخاطرات نیست، زیرا همه افراد توان پس‌انداز یکسانی ندارند و بیمه‌گران تجاری نیز ممکن است از پذیرش افراد پرریسک خودداری کنند یا هزینه بالاتری مطالبه کنند. از این رو، نقش دولت در تضمین حداقل امنیت اقتصادی و تنظیم‌گری همچنان ضروری است، اما این مسئولیت الزاماً به معنای مالکیت و اداره مستقیم همه خدمات و دارایی‌ها نیست.

این بازاندیشی برای اقتصاد ایران با توجه به پیری جمعیت اهمیت بیشتری دارد. افزایش طول عمر و کاهش تدریجی نسبت شاغلان به مستمری‌بگیران، فشار بر منابع صندوق‌ها را افزایش می‌دهد، اما محدود کردن راه‌حل به افزایش سن بازنشستگی یا نرخ حق بیمه، نگاه کاملی به مسئله نیست.

اگر اقتصاد آینده بیش از گذشته بر سرمایه، فناوری و بهره‌وری متکی باشد، باید درباره تنوع‌بخشی به منابع مالی حمایت اجتماعی و سهم فعالیت‌های اقتصادی جدید در تأمین آن نیز تصمیم گرفت.

همچنین ضروری است میان تعهدات بیمه‌ای ناشی از مشارکت افراد و تعهدات حمایتی دولت تفکیک روشنی برقرار شود تا هزینه سیاست‌های عمومی به شکل بدهی و ناترازی در ترازنامه صندوق‌ها انباشته نشود.

در این مسیر، طراحی یک نظام چندلایه می‌تواند مبنای تحول قرار گیرد، نظامی که در آن حداقل حمایت اجتماعی برای همه شهروندان تضمین شود، بیمه‌های اجتماعی وظیفه تقسیم ریسک‌های بزرگ زندگی را بر عهده داشته باشند و صندوق‌های شغلی و پس‌انداز‌های تکمیلی امکان مشارکت بیشتر افراد را فراهم کنند. ایجاد حساب اجتماعی قابل‌حمل نیز می‌تواند سوابق و حقوق بیمه‌ای افراد را در طول زندگی، فارغ از تعداد کارفرمایان یا نوع فعالیت اقتصادی آنها، حفظ کند. در چنین الگویی، حمایت اجتماعی به جای وابستگی به یک شغل یا قرارداد مشخص، همراه فرد در مراحل مختلف زندگی خواهد بود.

کوتاه سخن آنکه اقتصاد آینده الزاماً به سازمان تأمین اجتماعی با شکل تاریخی امروز نیاز ندارد، اما بدون سازوکاری کارآمد برای تقسیم ریسک و تضمین امنیت اقتصادی انسان، آسیب‌پذیرتر خواهد شد. تأمین اجتماعی در گذشته برای حمایت از انسان شاغل شکل گرفت؛ در آینده باید بتواند از انسان، فارغ از اینکه کجا، چگونه و برای چه کسی کار می‌کند، حمایت کند. بنابراین، پیش از اصلاح پارامتر‌های مالی و ساختار اداری صندوق‌ها، باید درباره فلسفه وجودی و مأموریت این نهاد‌ها بازاندیشی کرد. مسئله اصلی حفظ یک سازمان نیست، حفظ کارکردی است که در اقتصاد آینده، بیش از گذشته به آن نیاز خواهیم داشت.

کارشناس فناوری