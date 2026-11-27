جوان آنلاین: نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه وزارت نیرو نمی‌تواند بدون مستند قانونی یا توجیه فنی معتبر، با ایجاد محدودیت‌های سلیقه‌ای و تشریفات غیرضروری، اجرای حقوق و فرصت‌های اقتصادی پیش‌بینی شده در مقررات را مختل کند، گفت: مطالبه ما از وزارت نیرو، ساتبا، توانیر و سایر مراجع مسئول، استقرار فرایند شفاف و یک‌پارچه برای صدور مجوز تجمیع‌کننده‌ها، ثبت قرارداد، اندازه‌گیری انرژی و تسویه معاملات است. ضروری است زمان قانونی یا مقرراتی هر مرحله مشخص باشد، درخواست‌های ردشده دارای دلایل مستند باشند و سرمایه‌گذاران امکان اعتراض و رسیدگی به تصمیم‌های اداری را داشته باشند.



یکی از مهم‌ترین الزامات تحقق سیاست تنوع‌بخشی به سبد تولید برق کشور، حرکت از الگوی سنتی تولید متمرکز و نیروگاه‌های بزرگ به سمت توسعه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس و پراکنده، به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی است. در همین راستا، مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «هر خانه خودش برق تولید کند»، باید به‌عنوان یک دستور راهبردی در سیاستگذاری صنعت برق مورد توجه قرار گیرد. تحقق این رویکرد مستلزم آن است که وزارت نیرو با بازنگری در فرآیند‌های اداری و مقررات موجود، مسیر مشارکت خانوار‌ها در تولید برق خورشیدی را تسهیل کند. ظرفیت حدود ۷میلیون پشت‌بام در کشور که می‌تواند زمینه ایجاد نزدیک به ۲۵هزار مگاوات ظرفیت تولید برق خورشیدی را فراهم کند، نشان‌دهنده اهمیت این فرصت مغفول است؛ فرصتی که می‌تواند بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین دولتی، بخش قابل‌توجهی از نیاز برق کشور را تأمین کند.

در این میان، شرکت‌های تجمیع‌کننده برق خورشیدی خانگی یکی از حلقه‌های کلیدی و تعیین‌کننده در توسعه این الگو محسوب می‌شوند. از آنجا که احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌های کوچک خورشیدی توسط تک‌تک خانوار‌ها با محدودیت‌هایی در زمینه تأمین مالی، نصب تجهیزات، نگهداری و فروش برق همراه است، شرکت‌های تجمیع‌کننده می‌توانند با گردآوری ظرفیت تولید تعداد زیادی از مشترکان خانگی، امکان حضور اقتصادی و مؤثر این واحد‌های کوچک در بازار برق را فراهم کنند. در واقع، تجمیع‌کنندگان با ایجاد پیوند میان تولیدکنندگان خرد و بازار انرژی، زمینه عرضه برق تولیدی خانوار‌ها در بورس انرژی و تابلوی سبز را مهیا می‌کنند و از این طریق، مدل اقتصادی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی را جذاب‌تر و پایدارتر می‌سازند. بنابراین، هرگونه تأخیر در صدور مجوز فعالیت این شرکت‌ها یا ایجاد محدودیت‌های غیرضروری در فرآیند‌های اداری، به معنای کند کردن روند ورود سرمایه‌های مردمی به صنعت برق و محروم ماندن کشور از ظرفیت گسترده تولید پراکنده است.

از این منظر، وزارت نیرو و به‌ویژه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) باید در معرض مطالبه‌گری جدی برای رفع موانع صدور مجوز و تسریع در شکل‌گیری فعالیت شرکت‌های تجمیع‌کننده قرار گیرند. نمی‌توان از یک سو بر ضرورت مشارکت مردم در تولید برق و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد و از سوی دیگر، با فرآیند‌های طولانی، مقررات پیچیده و بروکراسی اداری، فعالیت بازیگران اصلی این حوزه را با وقفه مواجه ساخت. همچنین لازم است تکالیف قانونی دولت در زمینه توسعه بازار برق سبز، هدایت تقاضای مشترکان بزرگ به تابلوی سبز بورس انرژی و اجرای آیین‌نامه‌های مرتبط با توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک با جدیت دنبال شود. در این چارچوب، تسهیل فعالیت تجمیع‌کنندگان پیش‌شرط شکل‌گیری یک بازار جدید برای تولید برق مردمی و ایجاد انگیزه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری خانواده‌هاست.

عبور از ناترازی برق و افزایش تاب‌آوری شبکه سراسری، نیازمند استفاده همزمان از ظرفیت نیروگاه‌های بزرگ و منابع تولید پراکنده است و نمی‌توان تمام بار توسعه ظرفیت تولید را بر دوش پروژه‌های عظیم و متمرکز گذاشت. نیروگاه‌های خورشیدی خانگی با کاهش فاصله میان محل تولید و مصرف، مشارکت مستقیم مردم در تأمین انرژی و کاهش فشار بر شبکه برق، می‌توانند به یکی از پایه‌های اصلی امنیت انرژی کشور تبدیل شوند. از این رو، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی با استفاده از ابزار‌های نظارتی خود، میزان پایبندی وزارت نیرو به دستور رهبر انقلاب و سرعت عمل این وزارتخانه در رفع موانع فعالیت تجمیع‌کنندگان را به‌صورت مستمر بررسی کند. تسریع در صدور مجوزها، شفاف‌سازی ضوابط فعالیت، فراهم کردن دسترسی تجمیع‌کنندگان به تابلوی سبز و حذف مقررات زائد، اقداماتی ضروری برای تبدیل پشت‌بام‌های کشور به ظرفیت واقعی تولید برق است؛ مسیری که هم به کاهش ناترازی انرژی کمک می‌کند و هم زمینه‌ساز تحقق اقتصاد مردمی در صنعت برق خواهد بود.

در همین رابطه فرهاد شهرکی، نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «جوان» درباره اینکه چرا وزارت نیرو در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس و بامی تعلل می‌کند، گفت: توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده برق، صرفاً یک انتخاب مدیریتی یا سیاست تشویقی نیست، بلکه بخشی از تکالیف قانونی دولت در برنامه هفتم پیشرفت محسوب می‌شود. براساس ماده ۴۲ این قانون، دستیابی به ظرفیت نصب‌شده ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان برنامه پیش‌بینی شده و جزء (۱) بند «الف» ماده ۴۶ نیز وزارتخانه‌های ذی‌ربط، از جمله وزارت نیرو را به اتخاذ تمهیدات لازم برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و نیروگاه‌های خودتأمین در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی مکلف کرده است. بنابراین، وزارت نیرو باید علاوه بر توسعه ظرفیت تولید، درباره میزان تحقق اهداف قانونی، نحوه تخصیص منابع، موانع سرمایه‌گذاری و دلایل تأخیر در اجرای پروژه‌ها پاسخگو باشد.

وی افزود: نیروگاه‌های خورشیدی بامی، با برخورداری از دوره احداث نسبتاً کوتاه، قابلیت استقرار در محل مصرف و امکان مشارکت مستقیم مردم، می‌توانند بخشی از فشار بر شبکه برق را کاهش دهند. البته سهم واقعی این نیروگاه‌ها در تأمین اوج بار باید براساس منحنی تولید ساعتی، شرایط تابش و قابلیت ذخیره‌سازی محاسبه شود.

شهرکی بیان کرد: نکته مهم‌تر آنکه مطابق ماده ۱۴ آیین‌نامه رفع موانع احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، مصوب ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ هیئت‌وزیران، حداقل ۵ هزار مگاوات از ظرفیت موضوع آیین‌نامه به نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی، انشعابی و تجمعی، با قابلیت تولید و مصرف در محل و مجهز به سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی اختصاص یافته است. وی تصریح کرد: این حکم، مبنای یک مطالبه نظارتی مشخص است مبنی بر اینکه وزارت نیرو باید اعلام کرد از ظرفیت ۵ هزار مگاواتی مقرر، چه میزان وارد مرحله قرارداد، تأمین مالی، احداث و بهره‌برداری شده و علت عدم تحقق احتمالی هر مرحله چیست.

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به اینکه طبق ماده ۱۷ همین آیین‌نامه، ساتبا و شرکت‌های بهره‌بردار شبکه‌های انتقال و توزیع موظفند شرایط اتصال نیروگاه‌های بخش خصوصی را با رعایت الزامات فنی و بدون تبعیض نسبت به نوع یا نام تجاری تجهیزات فراهم کنند، خاطرنشان کرد: از نظر ما اگر تأخیر‌ها ناشی از محدودیت واقعی شبکه باشد، وزارت نیرو باید مستندات فنی و برنامه رفع محدودیت را ارائه کند، اما چنانچه ناشی از تشریفات زائد، تصمیم‌های غیرشفاف یا عدم اجرای مقررات لازم‌الاجرا باشد، موضوع باید از طریق ابزار‌های قانونی مجلس پیگیری شود. وی گفت: مطالبه کمیسیون انرژی، اجرای قانون با شاخص‌های کمی، زمانبندی مشخص و پاسخگویی دستگاه‌های مسئول است؛ نه تکرار اهدافی که ضمانت اجرایی و نظام ارزیابی عملکرد ندارند. وی همچنین در خصوص ارزیابی عملکرد وزارت نیرو در توسعه برق خانگی و بهره‌برداری از ظرفیت بالقوه ۲۵ هزار مگاواتی پشت‌بام‌ها گفت: توسعه تولید برق خانگی، علاوه بر اهمیت فنی و اقتصادی، با سیاست‌های کلان افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و ارتقای امنیت انرژی هم‌راستاست. تأکیدات مقام معظم رهبری بر استفاده از ظرفیت تولید برق در منازل نیز ضرورت توجه جدی دستگاه‌های اجرایی به این موضوع را برجسته می‌کند. شهرکی افزود: بااین‌حال، برای ارزیابی عملکرد وزارت نیرو باید میان ظرفیت نظری پشت‌بام‌ها، ظرفیت فنی قابل نصب، ظرفیت اقتصادی قابل سرمایه‌گذاری و ظرفیت واقعی متصل‌شده به شبکه تفکیک قائل شد. رقم ۲۵ هزار مگاوات، بدون ارائه مطالعات مکانی، سازه‌ای، اقتصادی و شبکه‌ای، نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای قضاوت قطعی درباره میزان عملکرد وزارت نیرو باشد.

وی تصریح کرد: مبنای قانونی مطالبه ما، جزء (۱) بند «الف» ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم و ماده ۱۴ آیین‌نامه رفع موانع احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. این مقررات، توسعه تولید برق در بخش خانگی و اختصاص ظرفیت مشخص به سامانه‌های بامی و انشعابی مجهز به ذخیره‌سازی را پیش‌بینی کرده‌اند. شهرکی بیان کرد: وزارت نیرو باید برنامه اجرایی توسعه نیروگاه‌های خانگی را به تفکیک استان و شهرستان، همراه با ظرفیت قابل نصب، منابع مالی، تعداد مشترکان هدف، الگوی مالکیت، زمان اتصال و میزان تولید مورد انتظار منتشر کند. وی گفت: همچنین ضروری است سازوکار‌های سرمایه‌گذاری شخص ثالث، اجاره پشت‌بام، مشارکت شرکت‌های تجمیع‌کننده، فروش برق مازاد و تسهیلات تأمین مالی برای خانوار‌ها طراحی و عملیاتی شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اصل ۷۶ قانون اساسی اختیار تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را برای مجلس به رسمیت شناخته و اصل ۸۸ نیز مبنای سؤال نمایندگان از وزیران و رئیس‌جمهور است. در صورت احراز شرایط قانونی، موضوع می‌تواند از طریق سازوکار‌های رسیدگی به عدم اجرای قوانین و تخلفات احتمالی نیز پیگیری شود.

شهرکی گفت: توسعه تولید برق خانگی، علاوه بر اهمیت فنی و اقتصادی، با سیاست‌های کلان افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و ارتقای امنیت انرژی همراستاست. تأکیدات مقام معظم رهبری بر استفاده از ظرفیت تولید برق در منازل نیز ضرورت توجه جدی دستگاه‌های اجرایی به این موضوع را برجسته می‌کند. وی گفت: بااین‌حال، برای ارزیابی عملکرد وزارت نیرو باید میان ظرفیت نظری پشت‌بام‌ها، ظرفیت فنی قابل نصب، ظرفیت اقتصادی قابل سرمایه‌گذاری و ظرفیت واقعی متصل‌شده به شبکه تفکیک قائل شد. رقم ۲۵ هزار مگابات، بدون ارائه مطالعات مکانی، سازه‌ای، اقتصادی و شبکه‌ای، نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای قضاوت قطعی درباره میزان عملکرد وزارت نیرو باشد. این نماینده مجلس تصریح کرد: علاوه بر این، ماده ۴۲ قانون برنامه هفتم، وزارت نیرو را مکلف به ارائه سالانه گزارش سنجه‌های عملکردی بخش برق به مجلس کرده است. گزارش مزبور باید مبنای ارزیابی میزان پیشرفت اهداف قانونی و بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول قرار گیرد. مطالبه مشخص ما دریافت گزارش مستند از میزان تحقق ظرفیت قانونی ۵ هزار مگاواتی، وضعیت تأمین مالی و اتصال، تعداد نیروگاه‌های بهره‌برداری‌شده و دلایل تأخیر احتمالی است.

وی تصریح کرد: اگر مشخص شود دستگاه اجرایی از اجرای تکلیف قانونی خودداری کرده یا مقرراتی برخلاف قوانین بالادستی وضع شده است، مجلس می‌تواند حسب مورد از ابزار‌های سؤال، تحقیق و تفحص، رسیدگی موضوع ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی و پیگیری اصلاح یا ابطال مقررات مغایر قانون از مجاری صلاحیت‌دار استفاده کند.