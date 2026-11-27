رئیس بانک مرکزی گفت: ۳۲ میلیارد دلار ارز برای واردات رسمی تأمین شده و این بانک با در اختیار داشتن ذخایر کافی اسکناس ارزی، برای مداخله هدفمند در بازار ارز و مقابله با بی‌ثباتی‌ها آماده است.

جوان آنلاین: عبدالناصر رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی خطاب به مردم ایران نوشت: پیش از هر سخنی، لازم می‌دانم روشن بگویم: از فشار سنگین گرانی و بی‌ثباتی بر زندگی شما آگاهیم. هیچ توضیح اقتصادی و هیچ ملاحظه سیاسی، مسئولیت ما را در قبال معیشت مردم و حفظ قدرت خرید آنان کاهش نمی‌دهد. مردم حق دارند نگران باشند، سؤال کنند و از مسئولان نتیجه بخواهند.

آمریکا و اسرائیل می‌کوشند فشار اقتصادی را به بی‌ثباتی اجتماعی و ناامیدی عمومی تبدیل کنند. هدف آن‌ها صرفاًمحدودکردن درآمدهای کشور نیست؛ می‌خواهند با تشدید التهاب در بازار ارز و دامن‌زدن به انتظارات تورمی، این تصور را تحمیل کنند که اقتصاد ایران توان ایستادگی و اداره امور خود را از دست داده است. پاسخ ما به این هدف، باید در تصمیمات اقتصادی و عملکرد روزانه کشور دیده شود، نه صرفاً در موضع‌گیری‌ های سیاسی.

در این زمینه، چند نکته را صریح با شما مردم عزیز در میان می‌گذارم:

۱. محدودیت‌های ارزی واقعی است؛ اما محدودیت را نباید با بن‌بست اشتباه گرفت.

کاهش درآمدهای نفتی و دشواری انتقال منابع ارزی را انکار نمی‌کنیم. سیاست‌گذاری مسئولانه نیز از پذیرش همین واقعیت‌ها آغاز می‌شود.

اما از وجود این محدودیت‌ها نمی‌توان نتیجه گرفت که کشور برای تأمین نیازهای ضروری خود فاقد منابع و برنامه است.

بانک مرکزی، با پیش‌بینی شرایط و تدارک مسیرهای مختلف تأمین و انتقال منابع، تاکنون بیش از ۳۲ میلیارد دلار ارز برای واردات رسمی کشور تأمین کرده و این روند ادامه دارد. اولویت ما روشن است: تأمین نیازهای ضروری مردم و پشتیبانی از تداوم تولید.

ذخایر کافی اسکناس ارزی در اختیار داریم و برای مداخله مؤثر در بازار آماده‌ایم. البته اقتدار بانک مرکزی به معنای مصرف بی‌محابای ذخایر نیست؛ به معنای استفاده به‌موقع، هدفمند و مؤثر از منابع و ابزارهای در اختیار است. زمان، دامنه و شیوه مداخله را بر اساس مصالح اقتصاد کشور تعیین می‌کنیم، نه بر مبنای فشار تبلیغاتی و هیجان‌های مقطعی. در برابر اخلال در بازار منفعل نخواهیم بود و در صیانت از منابع ارزی کشور نیز کوتاهی نخواهیم کرد.

۲. مقابله با فشار خارجی، بدون انضباط و هماهنگی در داخل، به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

تحریم های حداکثری و بی سابقه، محاصره نظامی، افزایش هزینه تجارت، محدودیت دسترسی به منابع و فشار بر درآمدهای دولت، قطعا بر بازار ارز و سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارد.نادیده‌گرفتن این واقعیت‌ها، تحلیل اقتصادی نیست؛ همان‌گونه که نسبت‌دادن همه مشکلات به تحریم، جایگزین اصلاح سیاست‌ های داخلی نمی‌شود.

مهار پایدار تورم، مستلزم انضباط بودجه‌ای، کنترل رشد نقدینگی، اصلاح ناترازی‌های انرژی ،ناترازی های بانکی و هماهنگی سیاست‌ های پولی، مالی و تجاری است. نمی‌توان از یک‌سو بر منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی فشار وارد کرد و از سوی دیگر انتظار داشت آثار آن بر تورم و ارزش پول ملی ظاهر نشود.

بانک مرکزی مسئولیت خود را در چارچوب قانون می‌پذیرد و درباره عملکردش پاسخ‌گو می باشد؛ اما ثبات اقتصادی، حاصل عملکرد هماهنگ مجموعه سیاست‌گذاری کشور است. هیچ نهاد و دستگاهی نباید هزینه تصمیم‌های خود را به بانک مرکزی و در نهایت به قدرت خرید مردم منتقل کند.

در این مسیر، از نقد کارشناسی استقبال می‌کنم. نقد، حق مردم و ضرورت اصلاح سیاست‌هاست؛ اما حواشی های سیاسی، جای نقد اقتصادی را نمی‌گیرد. امروز رقابت باید بر سر ارائه راه‌حل و کاهش فشار بر مردم باشد، نه بر سر تضعیف نهادی که مسئولیت حفظ ثبات پولی و ارزی کشور را بر عهده دارد!

۳. پاسخ به ادعای فروپاشی، حفظ جریان زندگی و تولید در کشور است.

در پاسخ به ادعای وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره فروپاشی دو هفته‌ای اقتصاد ایران، پیش‌تر نظرم را گفته‌ام، امروز نیز تأکید می‌کنم که، میان خواست سیاسی تحریم‌ کنندگان و واقعیت اقتصاد ایران فاصله بسیار وجود دارد. با اعلام ضرب‌الاجل و عملیات تبلیغاتی نمی‌توان سرنوشت یک ملت را تعیین کرد.

با این حال، مسئولیت ما تنها ردکردن ادعای آنان نیست. پاسخ مؤثر ما باید در تأمین نیازهای مردم، استمرار فعالیت بنگاه‌ها، حفظ کارکرد نظام بانکی و پرداخت و کاهش بی‌ثباتی اقتصادی آشکار شود، که در حال حاضر با تمام سختی ها در حال انجام است.بانک مرکزی، با پشتیبانی رهبری عزیز و رئیس‌جمهور محترم و در هماهنگی با مجموعه اقتصادی دولت، وظایف خود را در دفاع از منافع اقتصادی کشور با جدیت دنبال خواهد کرد.

مردم عزیز،

ایستادگی در برابر فشار خارجی هزینه دارد؛ اما وظیفه مسئولان، صرفاً توضیح این هزینه‌ها یا دعوت مردم به تحمل آن‌ها نیست. وظیفه مسئولین اتخاذ تصمیمات درست برای کاهش هزینه ها و برداشتن فشارها از دوش خانوارها و تولید کنندگان است.

اعتماد شما مهم‌ترین پشتوانه عبور از این شرایط است؛ آینده ایران را نه تهدیدهای خارجی ، بلکه توان تولید، تدبیر در اداره کشور و اراده مردم آن خواهد ساخت.