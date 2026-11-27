جوان آنلاین: طوماری با امضای نزدیک به ۲۹۰ هزار کانادایی که از دولت «مارک کارنی» (نخست‌وزیر) می خواهند «پیت هوکسترا» سفیر آمریکا را اخراج کند به‌طور رسمی به مجلس عوام کانادا ارائه شد.

«الیزابت می»، رهبر حزب سبز کانادا این طومار را ارائه کرد؛ طوماری که از دولت می‌خواهد سفیر دونالد ترامپ را «عنصر نامطلوب» اعلام کرده و امتیازات دیپلماتیک او را در این کشور لغو نماید.

رهبر حزب سبز کانادا درباره هوکسترا گفت: او بارها با کانادایی‌ها بدرفتاری کرده و به آن‌ها توهین کرده است.

وی همچنین هوکسترا را «غیردیپلماتیک‌ترین دیپلماتی» توصیف کرد که کانادا تاکنون به خود دیده است.

این طومار که توسط یکی از ساکنان شهر کلگری به راه افتاده، هوکسترا را متهم می‌کند که با حمایت از تلاش ترامپ برای تبدیل کانادا به پنجاه و یکمین ایالت آمریکا، در امور سیاسی کانادا مداخله کرده و روابط دیپلماتیک میان دو کشور را تضعیف نموده است.

دولت کانادا موظف است به طومارهایی که در مجلس عوام ارائه می‌شوند پاسخ رسمی دهد.