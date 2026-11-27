نیروی دریایی آمریکا به دلیل کمبود مهمات، تمدید گواهی‌نامه موشک‌های کروز «تاماهاوک» را بیش از یک سال به تعویق انداخت.

جوان آنلاین: بر اساس اسناد بودجه‌ای که توسط خبرگزاری «ریا نووستی» بررسی شده است، نیروی دریایی آمریکا به دلیل کمبود مهمات، تمدید گواهی‌نامه (بازگواهی) موشک‌های کروز «تاماهاوک» را بیش از یک سال به تعویق انداخته است؛ وضعیتی که حتی در جریان عملیات‌های ایالات متحده در ارتباط با ایران نیز ادامه داشته است.

براساس اعلام این رسانه، در جریان نشست استماع سنا در تاریخ ۱۷ نوامبر، «هانگ کائو» که برای تصدی سمت وزیر نیروی دریایی نامزد شده بود، اعلام کرد که نیروی دریایی آمریکا به دلیل کمبود مهمات موجود، در جریان تجاوز علیه ایران از موشک‌های تاماهاوکی استفاده کرده که تاریخ اعتبار آن‌ها به پایان رسیده بود.

به گزارش خبرگزاری «ریا نووستی»، عمر عملیاتی کلی موشک‌های «تاماهاوک» ۳۰ سال است، مشروط بر اینکه پس از ۱۵ سال نخست به‌کارگیری، مجدداً مورد تأیید فنی قرار گیرند.

بر اساس اسناد موجود، نیروی دریایی آمریکا قصد داشت در سال مالی ۲۰۲۴، تعداد ۲۷۴ فروند موشک را به همین شیوه مجدداً تأیید فنی کند. این تعداد بعداً به ۲۱۸ فروند کاهش یافت و تحویل نخستین محموله‌های موشک‌های تأییدشده نیز ۱۵ ماه به تعویق افتاد. سفارش تایید مجددِ موشک‌ها برای سال مالی ۲۰۲۵ نیز کاهش یافته است (از ۲۵۲ فروند به ۱۶۴ فروند) و آغاز تحویل‌دهی‌ها در چارچوب این سفارش، دقیقاً ۱۲ ماه به تعویق افتاده است.