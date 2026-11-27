جوان آنلاین: آیت‌الله سیداحمد خاتمی، امام جمعه تهران، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران (۶ آذر ماه)، با اشاره به جایگاه بسیج، اظهار کرد: نخست باید بسیج را معنا کنیم. بسیج یک فرهنگ است و نهاد بسیج در خدمت این فرهنگ قرار دارد. بسیج همان چیزی است که امروز در زبان مردم ما به نام جان‌فدایی شناخته می‌شود. همه این افراد بسیجی هستند، چه عضو نهاد بسیج باشند و چه نباشند.

بسیج؛ فرهنگی فراتر از سلاح و آمادگی در همه عرصه‌ها

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به آیات قرآن کریم درباره آمادگی مؤمنان در برابر دشمنان بیان کرد: قرآن کریم، تفکر بسیجی را مطرح می‌کند؛ آنجا که می‌فرماید مؤمنان همواره باید در برابر دشمنان آماده باشند و هر زمان که لازم بود، به‌صورت فردی و هر زمان که ضرورت داشت، به‌صورت جمعی وارد میدان شوند و دشمن را زمین‌گیر کنند. این همان بسیج است؛ همان چیزی که از آن به‌عنوان فرهنگ بسیج یاد می‌کنیم.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به مخالفت دشمنان با تفکر بسیجی اظهار کرد: مشکل دشمنان با این تفکر نیز همین است و می‌خواهند چنین فرهنگی وجود نداشته باشد.

ملت ایران و نیروهای مسلح، دشمن را زمین‌گیر کرده‌اند

خطیب نماز جمعه تهران در ادامه خطاب به بسیجیان و مردم ایران گفت: می‌خواهم به محضر شما بسیجیان که همگی دارای تفکر بسیجی هستید، عرض کنم که بدون تردید، این جان‌فدایان و بسیجیانی که حدود ۹ ماه، یعنی ۲۷۰ شب، خیابان‌ها را ترک نکرده‌اند، از مصادیق این آیه شریفه هستند.

وی تصریح کرد: شما ملت ایران هستید؛ اکثریت ملت ایران دارای چنین روحیه‌ای هستند. بی‌تردید یکی از عواملی که دشمنان شما را زمین‌گیر کرده، همین تجمعات و حضور مردم در صحنه است و عامل دیگر نیز بازوان توانمند نیروهای مسلح شماست. این دو عامل دشمنان را زمین‌گیر و مستأصل کرده است.

آیت‌الله خاتمی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان اظهار کرد: ۴۷ سال است که ایران را محاصره کرده‌اید، اما هیچ غلطی نتوانسته‌اید کنید. ۹ ماه است که ما شما را به ستوه آورده‌ایم؛ ۹ ماه است که تنگه هرمز را گرفته‌ایم و صدای ناله‌تان درآمده است و نمی‌دانید چه کنید؛ این وضعیت نشان‌دهنده اقتدار شما ملت عزیز ایران و اقتدار شما بسیجیان عزیز است.

تأکید بر تداوم حضور در صحنه تا زمین‌گیر شدن کامل دشمن

امام جمعه تهران با تأکید بر وفاداری ملت ایران به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: ملت ایران با انقلاب و نظام بوده و در خیابان‌ها حضور داشته است و تا ذلت و کمال زمین‌گیری دشمن، به فضل خداوند، در صحنه خواهد ایستاد.

حضرت زهرا(س) محور وحدت جهان اسلام است

آیت‌الله خاتمی در ادامه با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو گفت: برای خطبه دوم، شش مناسبت را در نظر گرفته‌ام که به محضر شما عرض می‌کنم؛ در رأس این مناسبت‌ها، روز دوشنبه ۹ آذرماه، مصادف با ۲۰ جمادی‌الثانی، سالروز ولادت حضرت صدیقه طاهره(س) و بنا بر نقل تقویم‌ها، سالروز ولادت امام راحل عظیم‌الشأن ماست؛ شخصیتی که مایه افتخار حضرت صدیقه طاهره(س) شد.

وی با توصیف جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: حضرت صدیقه طاهره(س)، گل معطر و چهره محبوب خداوند هستند؛ آن‌قدر محبوب خداوند که خشم ایشان خشم خدا و رضایت ایشان رضایت خداست. حضرت زهرا(س) شخصیتی برگزیده خداوند و حجت الهی هستند؛ چهره‌ای محبوب نزد خداوند و پیامبر اکرم(ص). پیامبر(ص) درباره ایشان فرمودند که فاطمه محبوب‌ترین فرد از خانواده من است و همچنین فرمودند: فاطمه پاره تن من است.

خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: حضرت صدیقه طاهره(س) یکی از محورهای وحدت جهان اسلام هستند. با نام مطهر و یاد پاک ایشان می‌توان در وحدت جهان اسلام دمید.

حضرت زهرا(س) الگوی ولایت‌مداری و دفاع از ولایت

آیت‌الله خاتمی با تأکید بر اینکه حضرت فاطمه زهرا(س) الگویی بزرگ برای مسلمانان هستند، اظهار کرد: حضرت صدیقه طاهره(س) الگوی بزرگی هستند و امام زمان(عج) نیز به ایشان اشاره کرده‌اند. من نیز افتخار می‌کنم که به حضرت صدیقه طاهره(س) اقتدا کنم.

وی در تشریح ابعاد الگوبودن حضرت زهرا(س) گفت: نخستین ویژگی، ولایت‌مداری ایشان است؛ حضرت فاطمه زهرا(س) تا آخرین نفس از امیرالمؤمنین علی(ع) حمایت کردند.

حجاب و عفاف؛ از ویژگی‌های برجسته سیره حضرت زهرا(س)

امام جمعه تهران با اشاره به جایگاه حجاب و عفاف در سیره حضرت زهرا(س) بیان کرد: یکی دیگر از ویژگی‌های حضرت صدیقه طاهره(س)، الگو بودن ایشان در حجاب و عفاف است.

وی با اشاره به روایتی از برخورد حضرت زهرا(س) با فرد نابینا افزود: در این روایت آمده است که فرد نابینایی وارد شد و حضرت زهرا(س) حجاب خود را رعایت کردند. پیامبر(ص) به ایشان فرمودند: دخترم، او که تو را نمی‌بیند. حضرت پاسخ دادند: بله، او مرا نمی‌بیند، اما نباید بوی من به مشام او برسد. در اینجا بود که پیامبر اکرم(ص) جایگاه و اهمیت این رفتار حضرت فاطمه(س) را مورد توجه قرار دادند.

وی با خطاب قرار دادن بانوان مسلمان گفت: من کاری به کسانی که مسلمان نیستند و مذهب دیگری دارند، ندارم؛ سخن من با مسلمانان و شیعیان است. کسانی که چنین رفتارهایی دارند، حضرت زهرا(س) الگوی آنان است. این افراد در برابر بی‌حجابی چه پاسخی خواهند داشت؟

حضرت زهرا(س) الگوی خانواده و تربیت فرزند

آیت‌الله خاتمی در ادامه، حضرت فاطمه زهرا(س) را الگوی خانواده، همسرداری و تربیت فرزند دانست و اظهار کرد: حضرت صدیقه طاهره(س) در همه این عرصه‌ها الگویی برجسته هستند.

وی با اشاره به روحیه عزت‌مداری و ذلت‌ناپذیری امام حسین(ع) در واقعه عاشورا گفت: سیدالشهدا(ع) در عاشورا بر ذلت‌ناپذیری تأکید کردند و فرمودند: «هَیْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّةُ». این روحیه را از مادرمان حضرت فاطمه زهرا(س) داریم. ایمان و طهارت و دامان پاک حضرت زهرا(س)، ما را ذلت‌ناپذیر تربیت کرده است.

تأکید بر ادامه مسیر شهدا

خطیب نماز جمعه تهران در ادامه با اشاره به سالگرد شهادت تعدادی از شخصیت‌های برجسته علمی، مبارزاتی و دینی در هفته آینده گفت: مناسبت دوم، یادآوری شهیدانی است که سالگرد شهادتشان در هفته پیش‌رو قرار دارد. این یادآوری صرفاً تشریفاتی نیست؛ عزیزان من، ما یاد شهدا را زنده نگه می‌داریم تا اعلام کنیم راه ما راه شهیدان و مسیر ما مسیر شهیدان است. آنان را فراموش نخواهیم کرد و راهشان را ادامه خواهیم داد.

وی در تشریح این مناسبت‌ها اظهار کرد: یکشنبه اول آذرماه سالروز شهادت شهید برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی، محسن فخری‌زاده، یکشنبه ۸ آذرماه سالروز شهادت دانشمند هسته‌ای، مجید شهریاری و ۸ آذرماه سالروز شهادت روحانی مبارز، سیدعبدالحسین واحدی از اعضای فدائیان اسلام در سال ۱۳۳۴ است؛ وی به دست تیمور بختیار، فرماندار نظامی تهران، به شهادت رسید. این فرد با تپانچه خود این روحانی مبارز را به شهادت رساند.

وی ادامه داد: سه‌شنبه ۱۰ آذرماه نیز سالروز شهادت فقیه مجاهد، آیت‌الله سیدحسن مدرس در سال ۱۳۱۶ است. دشمنان پس از حدود ۱۰ سال زندانی کردن مدرس، برای به شهادت رساندن ایشان اقدام به مسموم کردن وی کردند، اما زمانی که سم اثر نکرد، با عمامه به دور گردنش او را خفه کردند و به این ترتیب این عالم مجاهد را به شهادت رساندند.

خطیب نماز جمعه تهران افزود: چهارشنبه ۱۱ آذرماه نیز سالروز شهادت میرزاکوچک‌خان جنگلی در مبارزه با استبداد و استعمار در سال ۱۳۰۰ شمسی است. متأسفانه در برخی لغت‌نامه‌ها درباره این شهید فداکار بی‌معرفتی شده و حق مطلب درباره شخصیت و مجاهدت‌های او ادا نشده است.

جهان تشیع داغدار آیت‌الله وحید خراسانی است

آیت‌الله خاتمی در ادامه با اشاره به درگذشت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی اظهار کرد: حوزه‌های علمیه و جهان تشیع داغدار این مرجع بزرگ هستند. مراجع، مسئولان و مقام معظم رهبری نیز پیام‌هایی صادر کردند و در پیام مقام معظم رهبری، آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، به ویژگی‌های برجسته این عالم بزرگ اشاره شده است.

وی با اشاره به محورهای مورد تأکید در پیام‌های تسلیت گفت: یکی از ویژگی‌های برجسته آیت‌الله وحید خراسانی، عالم‌پروری ایشان بود. این شخصیت بزرگ بیش از پنج دهه در حوزه علمیه قم تدریس داشتند و هزاران عالم تربیت کردند.

وی دومین ویژگی برجسته آیت‌الله وحید خراسانی را سرسپردگی به معصومین(ع) دانست و افزود: همان‌گونه که در تعبیر مقام معظم رهبری آمده است، ایشان عاشق بی‌چون‌وچرای اهل‌بیت(ع)، به‌ویژه حضرت صدیقه طاهره(س)، بودند.

آیت‌الله خاتمی همچنین با اشاره به حضور آیت‌الله وحید خراسانی در جبهه‌های دفاع مقدس گفت: ایشان در هشت سال دفاع مقدس در جبهه نبرد حق علیه باطل حضور یافتند و حضورشان مایه دلگرمی رزمندگان بود.

امام جمعه تهران، در ادامه خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران، با اشاره به جایگاه فرهنگ بسیج اظهار کرد: بسیج، فرهنگی عزت‌آفرین و ماندگار است که همواره ثمرات و برکات خود را به همراه دارد.

خطیب نماز جمعه تهران افزود: حزب‌الله لبنان و مقاومت آن‌ها، میوه شجره طیبه است؛ مقاومت انصارالله یمن، میوه این شجره طیبه است؛ مقاومت فلسطینیان، میوه شجره طیبه است و مقاومت الحشد الشعبی عراق نیز از ثمرات این شجره طیبه به شمار می‌رود.

آیت‌الله خاتمی ادامه داد: حتی در کشورهایی که مسلمان نیستند نیز به این نتیجه رسیده‌اند که اگر بخواهند در برابر زورگویان ایستادگی کنند، باید مردم را به صحنه بیاورند. این همان فرهنگ بسیج و شجره طیبه‌ای است که ثمرات آن در عرصه‌های مختلف نمایان می‌شود.

بسیج تنها محدود به عرصه نظامی نیست

وی در تشریح ابعاد مختلف بسیج گفت: نکته سوم این است که بسیج تنها به بسیج نظامی محدود نمی‌شود؛ البته بسیج نظامی یکی از عرصه‌های آن است، اما ما بسیج فرهنگی نیز داریم و بسیج فرهنگی همان بصیرت است.

امام جمعه تهران افزود: بسیج اقتصادی نیز یکی دیگر از عرصه‌های بسیج است؛ مقابله با گرانی‌های سرسام‌آور و بی‌پدر و مادری که هیچ مرزی نمی‌شناسد، باید با اقتصاد مقاومتی و ساماندهی بسیج اقتصادی دنبال شود.

وی با اشاره به دیگر ابعاد بسیج تصریح کرد: بسیج سیاسی و بسیج رسانه‌ای نیز از دیگر عرصه‌های این فرهنگ هستند. می‌خواهم تأکید کنم که بسیج را در یک محدوده خاص خلاصه نکنید؛ این فرهنگ در همه عرصه‌های کشور حضور و کارکرد دارد.

نشاط و خستگی‌ناپذیری، ستون فقرات بسیج است

آیت‌الله خاتمی در ادامه ویژگی بعدی بسیج را نشاط و خستگی‌ناپذیری دانست و اظهار کرد: نشاط و خستگی‌ناپذیری، ستون فقرات بسیجی است. بسیجی خسته نمی‌شود و حتی از خسته شدن دیگران نیز جلوگیری می‌کند.

وی گفت: باید بسیجیان تاریخ اسلام، شهدای دیروز و شهدای امروز را معرفی کنیم؛ چراکه این افراد الگو هستند و نسل‌های مختلف باید با سیره و راه آنان آشنا شوند.

خطیب نماز جمعه تهران در ادامه به بیانیه اخیر مقام معظم رهبری درباره بسیج اشاره کرد و افزود: روز گذشته مقام معظم رهبری بیانیه جامعی درباره بسیج صادر کردند که منشور امروز و فردای بسیج خواهد بود. ایشان شعاری را نیز مطرح کردند و از بسیج خواستند در مسیر تحقق آن حرکت کند: «هر ایرانی یک بسیجی».

مجلس باید عصاره فضائل ملت باشد

امام جمعه تهران در ادامه خطبه دوم، با اشاره به روز ۱۰ آذرماه، سالروز شهادت آیت‌الله سیدحسن مدرس و روز مجلس، اظهار کرد: این روز به مناسبت شهادت شهید مدرس، روز مجلس نام‌گذاری شده است و انصافاً نام‌گذاری بجا و مناسبی است؛ چراکه این مناسبت یادآور مسئولیت مجلس در مأیوس کردن دشمن از طریق عملکرد صحیح و انقلابی است.

وی با اشاره به فرمایش امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «مجلس عصاره فضائل ملت است»، افزود: این تعبیر بسیار مهم است. عصاره فضائل ملت بودن، به این معناست که نمایندگان مجلس باید واقعاً فضائل ملت را در وجود و عملکرد خود متجلی کنند.

خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: نمایندگان وقتی وارد این خانه و جایگاه می‌شوند، باید تلاش کنند فضائل ملت را داشته باشند و در رفتار و تصمیم‌گیری‌های خود نماینده شایسته مردم باشند.

آیت‌الله خاتمی با اشاره به بیانات امام شهید، آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای، درباره مجلس گفت: ایشان مطالب و بیانات مهمی در رابطه با مجلس مطرح کرده‌اند که به اعتقاد من، مجموعه این بیانات می‌تواند در قالب یک کتاب گردآوری شود.

وی افزود: نمی‌دانم این کار تاکنون انجام شده است یا خیر، اما پیشنهاد می‌کنم مجموعه این بیانات جمع‌آوری و به صورت کتاب منتشر شود و در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد تا هر نماینده موظف باشد آن را مطالعه کند؛ چراکه با خواندن این پیام‌ها و رهنمودهاست که معنای واقعی عصاره فضائل ملت بودن روشن می‌شود.

قانون‌گذاری و ریل‌گذاری کشور، وظیفه اصلی مجلس است

امام جمعه تهران با تأکید بر جایگاه مجلس در ساختار حکمرانی کشور بیان کرد: نکته مهم دیگر این است که مجلس در عرصه قانون، ریل‌گذاری کشور را بر عهده دارد و کار اصلی نمایندگان همین ریل‌گذاری است.

وی خاطرنشان کرد: این مسئولیت، کاری بسیار ارزشمند و مهم است و نمایندگان باید با توجه به اهمیت جایگاه قانون‌گذاری، در مسیر صحیح و منافع ملت حرکت کنند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی حاصل رأی بیش از ۹۹ درصد مردم است

خطیب نماز جمعه تهران در ادامه با اشاره به ۱۲ آذرماه، سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گفت: ۱۲ آذرماه سالروز تأیید قانون اساسی با رأی موافق بیش از ۹۹ درصد ملت ایران در سال ۱۳۵۸ است.

وی افزود: پس از تدوین قانون اساسی در مدت حدود ۹۰ روز، این قانون به رأی مردم گذاشته شد و بیش از ۹۹ درصد مردم به آن رأی مثبت دادند. شما مردم به این قانون اساسی رأی دادید؛ امام راحل به این قانون اساسی رأی دادند و امام شهید نیز به این قانون اساسی رأی دادند.

آیت‌الله خاتمی با اشاره به ساختار قانون اساسی اظهار کرد: این قانون دارای ۱۷۷ اصل در ۱۴ فصل است و بیش از ۵۰ فقیه در تدوین آن مشارکت داشتند که برخی از آنان امروز از مراجع تقلید هستند. این بزرگان روی کلمه‌به‌کلمه قانون اساسی دقت و بررسی انجام داده‌اند.

وی تصریح کرد: بنابراین قانون اساسی یک کتابچه معمولی نیست؛ قانون اساسی، چارچوب و نظام حکومتی جمهوری اسلامی است. اگر کسی بخواهد بداند حکومت اسلامی چیست و چگونه اداره می‌شود، قانون اساسی یک منبع و مستند کاملاً اطمینان‌بخش برای شناخت آن است.

درخواست از آموزش‌وپرورش و وزارت علوم برای تبیین قانون اساسی

امام جمعه تهران با تأکید بر ضرورت آشنایی نسل جوان با قانون اساسی خطاب به وزارت آموزش‌وپرورش گفت: از وزارت آموزش‌وپرورش می‌خواهم نسل جدید را با این قانون اساسی آشنا کند.

وی افزود: همان‌گونه که در دفاع مقدس ۱۲ روزه و ۴۰ روزه اقدامات ارزنده و مثبتی انجام دادند، انتظار می‌رود در کتاب‌های درسی نیز از مجاهدت‌های ملت و رزمندگان، از امام شهید و از ارزش‌های انقلاب اسلامی سخن گفته شود و در زمینه معرفی و تبیین قانون اساسی نیز کار شایسته‌ای صورت گیرد.

آیت‌الله خاتمی همچنین از وزارت علوم و آموزش عالی خواست در مسیر تبیین و معرفی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند و گفت: از وزارت علوم و آموزش عالی نیز انتظار می‌رود در این قانون اساسی که مایه افتخار انقلاب اسلامی است، بدمد و آن را به‌درستی مطرح و معرفی کند.