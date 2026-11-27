جوان آنلاین: «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور فرانسه در یک نشست خبری با اشاره به کاهش حمایت‌های آمریکا از اوکراین از ابتدای سال ۲۰۲۵، تأکید کرد که در شرایط کنونی، کمک‌های اتحادیه اروپا نقشی کلیدی دارد.

وی با اشاره به تحولات تاریخی تصریح کرد که اگر کشورهای اروپایی کی‌یف را به حال خود رها کنند، امنیت خود را هم در کوتاه‌مدت و هم در میان‌مدت با خطر جدی مواجه خواهند کرد.

این موضع‌گیری مکرون در حالی مطرح می‌شود که اروپایی‌ها با چالش‌هایی فزاینده‌ در تداوم پشتیبانی مالی و نظامی از اوکراین روبه‌رو هستند.

مکرون پیش‌تر گفته بود که اوکراین ارتشی قوی و بسیار مجهز دارد و اروپا باید موضوع عضویت کی‌یف در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را دوباره باز کند.