جوان آنلاین: گزارش فصلی وضعیت کیفیت هوای کلانشهرهای ایران در تابستان ۱۴۰۵ از ثبت بیش از ۶۸ درصد روزهای پاک و قابل قبول در ۱۰ کلانشهر کشور و بهبود نسبی کیفیت هوا در بیشتر شهرهای مورد بررسی حکایت دارد، هرچند افزایش غلظت برخی آلاینده‌های گازی، ضرورت تداوم اقدامات کنترلی و تقویت نظام پایش کیفیت هوا را نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش فصلی وضعیت کیفیت هوای کلان‌شهرهای ایران در تابستان ۱۴۰۵ که از سوی مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست تهیه شده است، بررسی داده‌های ثبت‌شده در ۱۵۰ ایستگاه فعال سنجش کیفیت هوا در ۱۰ کلان‌شهر کشور نشان می‌دهد به‌طور میانگین بیش از دو سوم روزهای این فصل در وضعیت پاک و قابل قبول سپری شده است.

این گزارش با تحلیل داده‌های پایش زمینی و تلفیق آن با مشاهدات ماهواره‌ای، وضعیت کیفیت هوا در کلان‌شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرج، قم، اهواز، کرمانشاه و ارومیه را در بازه زمانی ۹۳ روزه تابستان ۱۴۰۵ بررسی و با دوره مشابه سال ۱۴۰۴ مقایسه کرده است.

بر اساس نتایج این ارزیابی، کلان‌شهرهای تبریز و ارومیه در تمام روزهای تابستان شاخص کیفیت هوای کمتر از ۱۰۰ را ثبت کردند و هیچ روز ناسالمی نداشتند. پس از این دو شهر، شیراز با ۹۷ درصد معادل ۹۰ روز و کرمانشاه با ۹۴ درصد معادل ۸۷ روز، بیشترین سهم روزهای پاک و قابل قبول را به خود اختصاص دادند. این میزان در کرج ۸۹ درصد، قم ۸۸ درصد، اصفهان ۸۱ درصد، اهواز ۷۱ درصد، مشهد ۷۰ درصد و تهران ۶۱ درصد گزارش شده است.

مقایسه وضعیت کیفیت هوا با تابستان سال گذشته نیز از بهبود شاخص‌های عمومی کیفیت هوا در بیشتر کلان‌شهرهای مورد بررسی حکایت دارد. در تهران، سهم روزهای قابل قبول از حدود ۵۱ درصد در تابستان ۱۴۰۴ به بیش از ۶۱ درصد در تابستان امسال افزایش یافته است.

در بخش بررسی تغییرات غلظت ذرات معلق، نتایج نشان می‌دهد میانگین غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون (PM2.5) در کرج ۳۴ درصد، مشهد ۲۸ درصد، کرمانشاه ۲۵ درصد، تهران ۱۸ درصد و اصفهان ۱۳ درصد کاهش یافته است.

همچنین در اهواز، غلظت ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون (PM10) حدود ۴۵ درصد و ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون حدود ۵۹ درصد نسبت به تابستان سال گذشته کاهش داشته است. در این گزارش، فروکش کردن کانون‌های گردوغبار و شرایط مساعد جوی از عوامل مؤثر در بهبود وضعیت کیفیت هوا در اهواز عنوان شده است.

با وجود بهبود نسبی کیفیت هوا، بررسی روزهای نامطلوب نشان می‌دهد تهران با ۳۵ روز، اهواز با ۲۷ روز، مشهد با ۲۱ روز و اصفهان با ۱۷ روز، بیشترین تعداد روزهای ناسالم برای گروه‌های حساس را داشته‌اند. همچنین در قم سه روز ناسالم و یک روز بسیار ناسالم و در اصفهان یک روز با وضعیت خطرناک ثبت شده است.

این گزارش در تحلیل آلاینده‌های مسئول در روزهای نامطلوب، به تفاوت الگوی آلودگی هوا در مناطق مختلف کشور اشاره می‌کند. بر این اساس، در کلان‌شهرهایی مانند مشهد، اهواز، قم، کرمانشاه و شیراز، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون نقش اصلی را در کاهش کیفیت هوا داشته‌اند؛ در حالی که در تهران و کرج، ازن سطحی به‌عنوان آلاینده‌ای ثانویه که در اثر واکنش‌های فتوشیمیایی و در حضور تابش خورشید تشکیل می‌شود، سهم قابل توجهی در بروز روزهای نامطلوب داشته است.

به‌طوری‌که در تهران ۲۰ روز از ۳۶ روز نامطلوب و در کرج ۶ روز از ۱۰ روز نامطلوب به ازن مربوط بوده است. در اصفهان نیز ذرات معلق و ازن هر دو در افت کیفیت هوا نقش داشته‌اند. همچنین مونوکسید کربن در هیچ‌یک از کلان‌شهرهای مورد بررسی به‌عنوان عامل ایجاد روز ناسالم گزارش نشده است.

در عین حال، مقایسه غلظت آلاینده‌ها با دوره مشابه سال گذشته از افزایش برخی آلاینده‌های گازی در تعدادی از کلان‌شهرها حکایت دارد؛ به‌طوری‌که غلظت دی‌اکسید گوگرد (SO2) در کرج ۱۴۹ درصد، تبریز ۱۲۰ درصد و اصفهان ۸۶ درصد افزایش یافته است. همچنین غلظت مونوکسید کربن (CO) در کرج با رشد ۶۴ درصدی همراه بوده است. افزایش غلظت ذرات معلق PM2.5 در ارومیه و قم نیز به ترتیب ۱۰ و ۶ درصد گزارش شده است.

بر اساس گزارش مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، افزایش غلظت برخی آلاینده‌های گازی در دوره مورد بررسی، با وجود آنکه به ثبت روزهای ناسالم منجر نشده است، می‌تواند با نزدیک شدن به فصل سرد سال و افزایش پایداری جوی و وقوع پدیده وارونگی دما، بر کیفیت هوا تأثیرگذار باشد و ضرورت نظارت مستمر بر منابع انتشار این آلاینده‌ها را افزایش دهد.

در جمع‌بندی این گزارش، کنترل منابع انتشار آلاینده‌های ثابت و متحرک، مدیریت پیش‌سازهای تشکیل ازن شامل اکسیدهای نیتروژن و ترکیبات آلی فرار، مدیریت ترافیک، تکمیل طرح‌های بازیافت بخارات بنزین، نظارت دقیق‌تر بر کیفیت سوخت مصرفی صنایع و نیروگاه‌ها و اجرای برنامه‌های جامع تثبیت کانون‌های گردوغبار از جمله اقدامات ضروری برای تداوم روند بهبود کیفیت هوا عنوان شده است.

همچنین توسعه و به‌روزرسانی ایستگاه‌های پایش برخط کیفیت هوا، تکمیل شبکه سنجش گازهای آلاینده به‌ویژه در شهرهای شیراز، اهواز و ارومیه و یکپارچه‌سازی داده‌های ملی، از دیگر ضرورت‌های مورد تأکید این گزارش برای ارتقای دقت ارزیابی‌ها و بهبود فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در حوزه مدیریت آلودگی هواست.