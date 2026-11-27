جوان آنلاین: بهای معاملات آتی نفت برنت امروز جمعه ۶ آذر، با ۴ سنت افزایش به ۹۶ دلار و ۶۱ سنت در هر بشکه رسید.

نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۲ دلار و ۱۰ سنت افزایش، معادل ۲.۵ درصد، نسبت به قیمت پایانی معاملات چهارشنبه، به ۸۵ دلار و ۷۸ سنت رسید. بازار آمریکا روز پنجشنبه به مناسبت تعطیلات روز شکرگزاری تعطیل بود و به همین دلیل برای نفت وست‌تگزاس تسویه روزانه انجام نشد.

افزایش قیمت نفت در شرایطی رخ داد که حملات به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز و زیرساخت‌های انرژی عربستان، نگرانی‌ها درباره جریان صادرات نفت از منطقه را افزایش داده است. تداوم درگیری‌ها و تهدید مسیرهای انتقال انرژی باعث شده معامله‌گران بار دیگر ریسک اختلال در عرضه را در ارزیابی‌های خود لحاظ کنند.

در همین زمینه، تحلیلگران بانک ANZ اعلام کردند نفت برنت حتی بدون تشدید بیشتر درگیری‌ها نیز می‌تواند از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کند؛ با این حال، تحقق چنین سطحی به مشاهده شواهدی از محدود شدن عرضه قابل دسترس در بازار نیاز دارد.

از سوی دیگر، حمله روز پنجشنبه به پالایشگاه جازان شرکت آرامکوی عربستان موجب توقف موقت بخشی از فعالیت‌های این پالایشگاه شد.

هم‌زمان، حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه و وقوع آتش‌سوزی در تأسیسات پالایشی تایلند و ونزوئلا نیز بر نگرانی‌ها درباره اختلال در فعالیت پالایشگاه‌ها افزوده است.

در همین حال، دو منبع آگاه اعلام کردند با توجه به اختلالات ناشی از جنگ ایران، انتظار می‌رود ائتلاف اوپک‌پلاس در نشست روز یکشنبه اهداف تولید نفت خود را دست‌کم برای سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ بدون تغییر حفظ کند.

تحلیلگران معتقدند اگرچه بهبود صادرات نفت خلیج فارس و کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند در سال ۲۰۲۷ به کاهش قیمت‌ها کمک کند، اما کاهش ذخایر، تداوم خطرات حمل‌ونقل دریایی و زمان‌بر بودن تعمیر پالایشگاه‌ها همچنان بازار نفت را در برابر شوک‌های عرضه آسیب‌پذیر نگه می‌دارد.