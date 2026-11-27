جوان آنلاین: رقابت‌های هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران از روز پنجشنبه با دیدار چادرملو اردکان و مس شهر بابک آغاز شد که در نهایت با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید تا دو تیم امتیازات را تقسیم کنند.

نتیجه‌ای که بار دیگر نشان داد در هفته‌های پایانی نیم‌فصل، هیچ تیمی نمی‌تواند با اتکا به جایگاه فعلی خود آسوده‌خاطر باشد و برای حفظ موقعیت یا بهبود شرایطش باید با انگیزه و تمرکز بیشتری وارد زمین شود.

امروز جمعه چهار دیدار دیگر از این هفته برگزار می‌شود که هرکدام از آنها می‌تواند در سرنوشت تیم‌های بالای جدول یا معادلات انتهای جدول تأثیرگذار باشد. از تقابل فولاد با پیکان و جدال شمس‌آذر با خیبر گرفته تا بازی حساس پرسپولیس در اراک و مصاف استقلال خوزستان با ملوان؛ مسابقاتی که اهمیت امتیازات آنها با نزدیک شدن به پایان نیم‌فصل بیشتر از گذشته احساس می‌شود.

فرصت بازگشت خودروسازان مقابل فولاد آبدیده

پیکان پس از شکست سنگین ۳ بر صفر مقابل پرسپولیس در هفته گذشته، حالا باید در خانه به مصاف فولادی برود که یکی از باثبات‌ترین تیم‌های این فصل لیگ برتر بوده است. شاگردان ساکت الهامی که با ۱۴ امتیاز در رتبه یازدهم جدول قرار دارند برای فاصله گرفتن از نیمه پایین جدول به امتیازات این مسابقه نیاز مبرمی دارند. در سوی مقابل، فولاد با ۲۳ امتیاز و قرار گرفتن در رتبه چهارم، یکی از مدعیان جدی حضور در جمع بالانشینان محسوب می‌شود. این تیم با ثبت ۶ پیروزی، ۵ تساوی و تنها یک شکست، آمار قابل توجهی از خود به جا گذاشته و به دنبال ادامه روند مثبتش است.

پرسپولیس درخطر لغزشی که برایش گران تمام می‌شود؛ شروع آزمون یک استقلالی

شروع تازه وریا غفوری در قزوین

شمس‌آذر قزوین در شرایطی میزبان خیبر خرم‌آباد خواهد بود که یکی از مهم‌ترین اتفاقات روزهای اخیر این باشگاه حضور وریا غفوری روی نیمکت این تیم است. سرمربی جدید شمس‌آذر در شرایطی نخستین تجربه رسمی خود را در این مسابقه پشت سر می‌گذارد که قزوینی‌ها با ۷ امتیاز در رتبه هفدهم جدول قرار گرفته‌اند و پس از شکست ۳ بر صفر مقابل ذوب‌آهن در هفته گذشته، بیش از هر زمان دیگری به تغییر شرایط خود نیاز دارند. در طرف مقابل خیبر با ۱۴ امتیاز در رتبه دهم قرار دارد و می‌تواند با پیروزی در این مسابقه جایگاه خود را در نیمه بالایی جدول تثبیت کند. وریا غفوری در آستانه نخستین حضور روی نیمکت شمس‌آذر از اعتماد به بازیکنان جوان تیمش صحبت کرده و امیدوار است با ایجاد تغییر در شرایط فنی و روحی مجموعه، قزوینی‌ها را از وضعیت فعلی خارج کند. البته خیبر نیز حریفی نیست که به‌سادگی امتیاز از دست بدهد و همین مسئله می‌تواند نخستین آزمون جدی غفوری را به مسابقه‌ای دشوار تبدیل کند.

آزمون دشوار سرخ‌ها در مرکزی

مهم‌ترین مسابقه امروز جدال آلومینیوم اراک و پرسپولیس است تا سرخپوشان برای ادامه رقابت با سپاهان در صدر جدول به سه امتیاز نیاز داشته باشند. پرسپولیس با ۲۶ امتیاز در رتبه دوم قرار گرفته و کوچک‌ترین لغزش می‌تواند موقعیت این تیم را در کورس قهرمانی تحت تأثیر قرار دهد.

شاگردان تارتار پس از پیروزی ۳ بر صفر مقابل پیکان با شرایط روحی مناسبی راهی اراک می‌شوند اما حریف آنها تیمی است که با هدایت پیروز قربانی نشان داده مقابل مدعیان حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. قربانی که در فصل گذشته نیز با فجرسپاسی توانسته بود توانایی‌های فنی خود را به نمایش بگذارد، حالا در آلومینیوم به دنبال ساخت تیمی رقابتی‌تر است.

او در نشست خبری پیش از مسابقه نیز تأکید کرده که هدفش صرفاً حضور در میانه جدول و فروش بازیکن نیست و آلومینیوم باید برای رقابت در بالای جدول بجنگد. اراکی‌ها با ۱۷ امتیاز در رتبه هشتم هستند و می‌توانند با کسب نتیجه مطلوب مقابل پرسپولیس، خود را به جمع مدعیان نزدیک‌تر کنند. البته قربانی برای این مسابقه چند غایب مهم دارد؛ حامد بحیرایی و ساسان حسینی به دلیل مشکلات پزشکی در اختیار تیم نیستند و وضعیت عباس نیز برای حضور در ترکیب مناسب نیست.

به این ترتیب پرسپولیس فرصت دارد با عبور از یکی از آزمون‌های دشوار خارج از خانه، همچنان در تعقیب صدرنشین باقی بماند؛ اما آلومینیوم هم به دنبال اثبات این موضوع است که رؤیای حضور در جمع تیم‌های بالای جدول برای این باشگاه صرفاً یک شعار نیست.

جدال شش‌امتیازی در پایین جدول

چهارمین مسابقه امروز نیز از اهمیت زیادی برای تیم‌های پایین جدول برخوردار است. جایی که استقلال خوزستان در خانه میزبان ملوان بندرانزلی خواهد بود. استقلال خوزستان با ۱۱ امتیاز در رتبه چهاردهم قرار گرفته و ملوان نیز با ۹ امتیاز شانزدهم است؛ بنابراین هر دو تیم برای فاصله گرفتن از منطقه خطر به امتیازات این مسابقه نیاز دارند.

استقلال خوزستان در هفته گذشته برابر صنعت نفت آبادان با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد تا فرصت بهبود شرایط خود را از دست بدهد و حالا در اهواز به دنبال جبران آن نتیجه باشد. ملوان نیز پس از شکست ۲ بر یک مقابل گل‌گهر سیرجان در هفته سیزدهم، شرایط چندان مطلوبی ندارد و برای خروج از وضعیت فعلی به امتیازگیری نیازمند است.

اختلاف دو تیم در جدول تنها دو امتیاز است و همین موضوع ارزش این مسابقه را دوچندان می‌کند؛ چرا که پیروزی هرکدام از آنها می‌تواند جایگاهشان را در جدول تغییر دهد و رقیب مستقیم را در موقعیت دشوارتری قرار دهد. برای استقلال خوزستان، استفاده از امتیاز میزبانی اهمیت زیادی دارد و ملوان هم می‌داند که بازگشت بدون امتیاز از اهواز می‌تواند فشار بیشتری را در ادامه فصل به این تیم تحمیل کند.