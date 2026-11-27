جوان آنلاین: لیونل مسی در دیدار خداحافظی کارلوس توس از فوتبال که قرار است ۲۰ دسامبر در ورزشگاه لا بومبونرا برگزار شود، حضور خواهد داشت.

روزنامه مارکا نوشت: توس که قرار است در این مسابقه با حضور تعدادی از هم‌تیمی‌های سابق خود مورد تجلیل قرار بگیرد، حضور مسی را در این دیدار تأیید کرده است.

مهاجم سابق تیم ملی آرژانتین همچنین در تلاش است تا کریستیانو رونالدو را برای حضور در این مسابقه متقاعد کند تا دو ستاره بزرگ فوتبال جهان در کنار یکدیگر به میدان بروند.

توس امیدوار است با حضور رونالدو، دیدار خداحافظی او به یکی از اتفاقات ویژه فوتبال تبدیل شود. با این حال، هنوز حضور ستاره پرتغالی در این مسابقه قطعی نشده است.

ورزشگاه لا بومبونرا، ورزشگاه خانگی باشگاه بوکاجونیورز، میزبان این دیدار خواهد بود؛ مسابقه‌ای که قرار است فرصتی برای تجلیل از دوران حرفه‌ای توس و گردهمایی دوباره او با هم‌تیمی‌های سابقش باشد.