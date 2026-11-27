جوان آنلاین: حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر، با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ضرورت جبران کاستی‌های ناشی از سیاست‌های گذشته جمعیتی، اظهار کرد: قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در مجلس تصویب شده و باید اجرایی شود.

وی ادامه داد: مسئله اصلی امروز در حوزه جمعیت، نبود قانون نیست، چراکه سیاست‌های جمعیتی را به قانون تبدیل کرده‌ایم و اکنون آنچه اهمیت دارد، اجرای صحیح و کامل آن است.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید حمایت‌های تشویقی در اختیار مردم قرار گیرد، زمین به آنان واگذار شود و کمک‌ها و حمایت‌های ضروری نیز در اختیار خانواده‌ها قرار بگیرد تا اجرای این قانون با مشکلات کمتری مواجه شود.

حاجی‌بابایی با اشاره به اینکه قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به کندی اجرا می‌شود، تصریح کرد: همین مسائل باعث شده اجرای قانون جوانی جمعیت با مقداری مشکل روبرو شود؛ بنابراین باید موانع موجود را برطرف کنیم.

وی با تأکید بر اینکه تأکیدات رهبر معظم انقلاب مستقیماً ناظر بر حوزه اجراست، گفت: در زمینه قانون، مشکل اساسی وجود ندارد و خلأ قانونی نداریم. البته اگر موضوع یا موردی باقی مانده باشد، می‌توان آن را بررسی و برای تکمیل قانون، موارد لازم را به آن اضافه کرد؛ اما اولویت اصلی در شرایط فعلی، اجرای درست قانون است.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از طریق جلسات و پیگیری‌های گوناگون مجلس به ویژه کمیسیون فرهنگی دنبال می‌شود.

حاجی‌بابایی در پایان تأکید کرد: باید با نظارت مستمر، رفع موانع و فراهم کردن حمایت‌های لازم برای خانواده‌ها، اجرای قانون جوانی جمعیت را به‌درستی پیش ببریم.