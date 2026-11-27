جوان آنلاین: دیمیتری پولیانسکی، نماینده دائم روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) اعلام کرد که مشارکت برخی کشورهای عضو ناتو در حملات به کشتی‌های غیرنظامی روسی در آب‌های دریای بالتیک، خطر رویارویی هسته‌ای بین طرفین را افزایش می‌دهد.

پولیانسکی در وین، با اشاره به رزمایش‌های نظامی در نزدیکی مرزهای روسیه - از جمله رزمایش «سپر آزادی ۲۰۲۶» - اعلام کرد که این اقدامات بخشی از تدارکات برای تصرف کالینینگراد است؛ منطقه‌ای برون‌بوم متعلق به روسیه که میان دو کشور عضو ناتو، یعنی لهستان و لیتوانی، واقع شده است.

این دیپلمات اضافه کرد که برنامه‌ ریزی‌ های نظامی غرب شامل اعزام نیرو به اوکراین، محاصره کالینینگراد و تهدید بلاروس در همسایگی روسیه است که از متحدان نزدیک مسکو به شمار می‌رود.

پولیانسکی گفت: به عبارت دیگر، مسیری مستقیم به سوی جنگ هسته‌ای با روسیه در حال تمرین است. ما همچنین از طریق مشارکت مستقیم برخی کشورهای عضو ناتو در حملات تروریستی علیه شناورهای غیرنظامی روسیه در دریای بالتیک، به آن وضعیت نزدیک‌تر می‌شویم.