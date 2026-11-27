جوان آنلاین: این وزارتخانه اعلام کرد که در آخرین موج حملات ارتش عربستان به هفت استان یمن از جمله صنعا، لحج، تعز، صعده، عمران، البیضاء و حجه، ۴۴ غیرنظامی طی دو روز گذشته بر اثر بمباران‌های بی‌رحمانه شهید و زخمی شده‌اند.

بر اساس این گزارش، در این میان، ۱۹ غیرنظامی از جمله تعدادی زن و کودک جان خود را از دست داده و ۲۵ نفر دیگر نیز مجروح شده‌اند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که از تاریخ ۱۲ شهریور ماه امسال، عربستان سعودی دور جدیدی از تجاوزات خود را علیه خاک یمن آغاز کرده که علاوه بر تلفات انسانی گسترده، خسارات سنگینی نیز به زیرساخت‌های غیرنظامی در استان‌های مختلف این کشور وارد کرده است.

طبق آمار رسمی، مجموع قربانیان این دوره از تهاجمات سعودی تاکنون به ۵۱۰ شهید و بیش از یک هزار و ۳۰۰ مجروح رسیده است.