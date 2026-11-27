جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در ادامه حملات وحشیانه خود به مناطق مختلف نوار غزه، چند ساختمان مسکونی را تخریب کرده و شماری از غیرنظامیان فلسطینی را زخمی کردند.

جوان آنلاین: جنگنده‌های ارتش اشغالگر صهیونیستی مناطق شرقی شهر غزه و همچنین بخش‌هایی از خان‌یونس در جنوب نوار غزه را در چندین نوبت هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار دادند.

در این جنایات، یک ساختمان مسکونی در محله الشجاعیه و ساختمانی دیگر در خیابان عمر المختار تخریب شدند.

همچنین بر اثر حمله پهپادی به غرب خان‌یونس، دو فلسطینی زخمی شدند.

نظامیان صهیونیست علاوه بر بمباران هوایی، مناطق مسکونی شمال غربی و شرق شهر غزه را هدف تیراندازی‌های شدید خود قرار دادند تا رنج و محاصره مردم این منطقه را بیش از پیش تشدید کنند.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیه ای اعلام کرد که علیرغم گذشت بیش از یک سال از توافق آتش‌بس، ارتش اشغالگر با قربانی کردن نزدیک به ۱۷۰۰ فلسطینی همچنان به سیاست نسل‌کشی در غزه و گرسنه نگاه داشتن ملت فلسطین ادامه می‌دهد.