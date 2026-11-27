جوان آنلاین: سید مصطفی آذرکیش در گفتگو با مهر، با تشریح برنامه‌های معاونت آموزش متوسطه برای ارتقای کیفیت آموزشی گفت: برنامه‌های معاونت در حوزه کیفیت و عدالت آموزشی از دو مسیر دانش‌آموزان و معلمان و مدیران دنبال می‌شود.

وی افزود: در بخش دانش‌آموزی، برگزاری جشنواره‌های دانش‌آموزی از جمله جشنواره نوجوان خوارزمی، جشنواره علمی و پژوهشی، فعالیت پژوهش‌سراها، المپیادهای شایستگی‌محور، آموزش هوش مصنوعی به دانش‌آموزان و همچنین تنوع‌بخشی به محیط‌های یادگیری در دستور کار قرار دارد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به برنامه‌های حوزه معلمان و مدیران ادامه داد: در این بخش، طرح «سفر یادگیری» با هدف ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای و تخصصی معلمان و همچنین استقرار الگوی «مدرسه تراز» با هدف تحول و ارتقای مدیریت آموزشگاهی دنبال می‌شود.

آذرکیش با اشاره به اجرای برنامه آموزش هوش مصنوعی برای معلمان گفت: این برنامه از سال گذشته با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد و امسال نیز با همکاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری و با محوریت دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف ادامه یافته است.

وی تصریح کرد: هدف‌گذاری اولیه این برنامه، آموزش هوش مصنوعی به ۲۰۰ هزار معلم بوده و اجرای آن همچنان ادامه دارد.

آذرکیش درباره استقرار الگوی مدرسه تراز نیز گفت: برای اجرای این الگو، سامانه‌ای طراحی شده و در کنار آن، دوره‌های توانمندسازی مدیران و مدارس نیز در حال اجراست؛ به‌گونه‌ای که هدف‌گذاری شده است تقریباً تمامی مدارس دوره متوسطه کشور، معادل نزدیک به ۱۰۰ درصد این مدارس، تحت پوشش استقرار الگوی مدرسه تراز قرار گیرند.