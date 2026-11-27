جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که علیرغم گذشت بیش از یک سال از توافق آتش‌بس، ارتش اشغالگر با قربانی کردن نزدیک به ۱۷۰۰ فلسطینی همچنان به سیاست نسل‌کشی در غزه ادامه می‌دهد.

جوان آنلاین: حماس در این بیانیه با اشاره به اظهارات اخیر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مبنی بر تهدید به تخلیه اجباری شهر غزه و آواره‌سازی بیش از یک میلیون نفر، تأکید کرد که این مواضع، نیات واقعی و از پیش طراحی‌شده مقامات اشغالگر را علیه ملت فلسطین آشکار می‌کند.

این جنبش خاطرنشان کرد که چنین رفتارهایی تمامی تلاش‌های میانجی‌ها و نقشه‌راه‌های پیشنهادی را بی‌اثر می‌سازد.

این جنبش با انتقاد شدید از سکوت سازمان‌های بین‌المللی در برابر جنایات مستمر رژیم اشغالگر، آن ها را مسئول بی‌تفاوتی نسبت به خون غیرنظامیان دانست.

حماس در پایان ضمن تأکید بر ضرورت توقف فوری اقدامات تروریستی، خواستار بازگشایی فوری گذرگاه‌ها و ورود بی‌قید و شرط کمک‌های امدادی برای مقابله با بحران انسانی فزاینده در نوار غزه شد.