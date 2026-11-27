وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانشگاه‌های کشور در استان‌های مختلف در یک سال گذشته چند هزار محصول فناورانه تولید و ۵۰۰ همت درآمد کسب کردند.

جوان آنلاین: حسین سیمایی صراف در جمع مجمع نمایندگان و روسای دانشگاه های دولتی مازندران در بابلسر اظهار کرد: تولید محصولات فناورانه از جمله ضرورت های مهم برای دانشگاه نسل چهارم است که این رویه با شتاب انجام می شود.

وی گفت: دانشگاه ها نباید فقط چشم انتظار اعتبارات دولتی باشند بلکه با بهره مندی از ظرفیت های مختلف و رونق تولید محصولات فناورانه، درآمدهای خود را افزایش دهند.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری با اشاره به این مطلب که در گذشته اعتبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای دانشگاه های کشور ۳.۵ درصد بوجه کشور بود، اظهار کرد: با توجه به توسعه مراکز رشد و پارک های علم و فناوری نه تنها بودجه این مجموعه افزایش پیدا نکرد بلکه به ۲.۵ درصد کاهش یافت.

سیمایی صراف با بیان این مطلب که نمایندگان مجلس در تصویب بودجه سال آینده افزایش اعتبارات دانشگاه ها را مد نظر قرار دهند، اظهار کرد: با وجود تحریم های ظالمانه دشمن، تولید محصولات در دانشگاه های کشور با شتاب در حال توسعه است.

وی ادامه داد: اعزام استاد و دانشجو به فرصت مطالعاتی یک ضرورت مهم است که در همه کشورهای دنیا انجام می شود و اگر دانشگاه ها ۵۰ درصد هزینه را پرداخت کنند وزارت علوم ۵۰ درصد دیگر هزینه فرصت های مطالعاتی را پرداخت می کند.