جوان آنلاین: امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش، با اشاره به درس‌آموخته‌های جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان، تقویت پدافند هوایی را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دفاعی کشور دانست و گفت: در جنگ‌های اخیر به این جمع‌بندی رسیدیم که باید بیش از گذشته در حوزه پدافند هوایی کار کنیم.

وی اظهار داشت: از جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان درس‌های زیادی آموختیم که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، توجه مضاعف به تقویت پدافند هوایی بود. ما پس از دوران هشت سال دفاع مقدس اقدامات بسیار خوبی در این زمینه انجام داده بودیم، اما تجربه جنگ‌های اخیر نشان داد که باید تلاش‌ها در این حوزه را افزایش دهیم.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از جنگ‌های اخیر افزود: در این مدت، با تلاش، همت، جدیت و خلاقیت، تجهیزات جدیدی تولید کرده‌ایم که در عرصه دفاع از کشور به کار گرفته شده و خسارت‌های زیادی نیز به دشمن وارد کرده است.

دریادار سیاری همچنین با اشاره به تولیدات جدید ارتش در حوزه پدافندی و طراحی سامانه‌های نوین تصریح کرد: دشمن در عمل با سامانه‌های نوین پدافندی ما روبه‌رو خواهد شد و در صورت هرگونه تهاجم، تأثیرات و توانمندی‌های این سامانه‌ها را مشاهده خواهد کرد.