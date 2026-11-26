اپلیکیشن «بام» بانک ملی ایران با ثبت ۳۰ میلیون نصب در فروشگاه نرم‌افزاری کافه‌بازار، گام دیگری در مسیر توسعه بانکداری دیجیتال برداشت؛ دستاوردی که از استقبال گسترده کاربران از خدمات بانکی غیرحضوری و جایگاه این سامانه در تسهیل امور روزمره مشتریان حکایت دارد.

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به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، اپلیکیشن «بام» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین درگاه‌های ارائه خدمات بانکداری دیجیتال این بانک، با هدف تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات بانکی و کاهش نیاز به مراجعه حضوری به شعب، مجموعه متنوعی از امکانات بانکی را در اختیار کاربران قرار داده است.

ثبت ۳۰ میلیون نصب این اپلیکیشن در کافه‌بازار، بیانگر استقبال کاربران از راهکار‌های نوین مدیریت امور مالی و بانکی و جایگاه بام در میان ابزار‌های ارائه خدمات دیجیتال است.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اپلیکیشن بام، امکان انجام بخش قابل‌توجهی از امور بانکی در هر ساعت از شبانه‌روز و بدون نیاز به مراجعه به شعب است.

کاربران با استفاده از این اپلیکیشن می‌توانند موجودی و گردش حساب خود را مشاهده کنند، انتقال وجه انجام دهند، قبوض خدماتی را بپردازند و از خدمات مختلف مرتبط با حساب‌ها و کارت‌های بانکی بهره‌مند شوند.

امکان مدیریت تسهیلات، مشاهده وضعیت و پرداخت اقساط، استفاده از خدمات مرتبط با چک‌های صیادی و ثبت برخی درخواست‌های بانکی به‌صورت غیرحضوری نیز از دیگر قابلیت‌های این سامانه است.

یکپارچگی خدمات بانکی در بستری دیجیتال، صرفه‌جویی در زمان و هزینه رفت‌وآمد و دسترسی سریع و آسان به اطلاعات حساب‌ها، از دیگر مزیت‌های استفاده از اپلیکیشن بام به شمار می‌رود.

بانک ملی ایران با توسعه و به‌روزرسانی مستمر خدمات اپلیکیشن بام، در تلاش است تجربه‌ای ساده‌تر، سریع‌تر و کارآمدتر از بانکداری دیجیتال را برای مشتریان فراهم کند و با گسترش خدمات غیرحضوری، نقش مؤثرتری در تحول دیجیتال نظام بانکی ایفا کند.

مشتریان بانک ملی ایران می‌توانند با نصب و استفاده از اپلیکیشن بام، از خدمات متنوع این سامانه بهره‌مند شوند.