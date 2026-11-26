جوان آنلاین: سردار حسین معروفی، معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز در آیین بزرگداشت سردار شهید غلامرضا سلیمانی در شهر فارسان، با اشاره به جایگاه بسیج در نظام جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: نطفه بسیج در حقیقت در سال ۶۱ قمری و در عاشورا بسته شد. امام عظیم‌الشأن ما که خود پرورش‌یافته مکتب وحی، اهل‌بیت و عاشورا بود، به هدایت و توفیق الهی، در پنجم آذرماه سال ۱۳۵۸ بسیج را ابداع کرد و این تشکل ظهور پیدا کرد.

به گزارش تسنیم، وی افزود: آن روز بسیج برای ملت بزرگ ایران و انقلاب اسلامی پایه‌گذاری شد، اما امروز با تدبیر امام شهید عظیم‌الشأنمان، بسیج فراتر از جغرافیای ایران بزرگ و جهان اسلام، در میان همه آزادی‌خواهان دنیا به‌عنوان یک مکتب تأثیرگذار و کارساز فعالیت می‌کند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه بسیج در طول ۴۷ تا ۴۸ سال گذشته منشأ خیر و برکت بوده است، تصریح کرد: در هر عرصه‌ای که بسیج و بسیجی ورود کرده، از جنگ هشت‌ساله گرفته تا سازندگی، محرومیت‌زدایی و مقابله با کرونا، مایه عزت، شرف و بزرگی شده است.

معروفی با تأکید بر اینکه خدمات بسیج بدون نگاه قومی، سیاسی و مذهبی ارائه می‌شود، گفت: نگاه بسیج در خدمت‌رسانی به مردم ایران، نگاه اسلام، انقلاب، ولایت و انسانیت است. بسیج و بسیجی نیز فدای یک مثلث می‌شوند؛ ملت بزرگ ایران که پای انقلاب اسلامی ایستاده، انقلاب اسلامی که حقیقت دین خداست و ولایت که دیده‌بان تیزبین اسلام است.

وی با اشاره به ماهیت دینی و اعتقادی بسیج بیان کرد: بسیج مستضعفین برگرفته از مکتب وحی است و امروز آثار آن را به‌زیبایی مشاهده می‌کنیم. امام عظیم‌الشأن ما ورودی بسیج را معراج نکرد، بلکه خروجی بسیج را معراج کرد؛ یعنی فرهنگ اهل‌بیت و عاشورا را در شکل و محتوای بسیج حاکم کرد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: امام این فرهنگ را به‌ویژه در جنگ حاکم کرد و آن جنگ را از دانشگاه به کارخانه انسان‌سازی تبدیل کرد. خروجی این نگاه، معراج بود و این هنر امام، دین و اهل‌بیت (ع) است.

وی با بیان اینکه بسیج و بسیجی از طهارت ظاهر و روح برخوردارند، گفت: همان‌گونه که حاج قاسم فرمود، این بسیج طهارت دارد و با چنین طهارتی بود که رزمندگان در میدان مین راه باز می‌کردند، اروند وحشی را می‌شکافتند و به دشمن می‌تاختند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه با اشاره به اینکه بسیج بن‌بست‌شکن است، افزود: به فرموده امام شهید ما، مکتب اهل‌بیت بن‌بست ندارد و بسیج نیز با همین نگاه، تولیدکننده امنیت پایدار مردمی است.

معروفی با بیان اینکه امنیت ایران به‌وسیله خود مردم تولید می‌شود، اظهار کرد: اگر نیرو‌های مسلح جان خود را برای امنیت مردم می‌دهند، به این دلیل است که امنیت خط قرمز مردم است و خود مردم نیز در تولید امنیت نقش دارند.

وی با اشاره به تحولات امنیتی در مناطق مختلف کشور گفت: در شمال غرب، جنوب شرق و غرب کشور، در این جنگ، دشمن هرچه تلاش کرد نتوانست حتی یک سنگر بگیرد. این اتفاقات با کار بسیجی و همراهی مردم رقم خورد.

وی بسیج و بسیجی را تکیه‌گاه و سد بلای ملت ایران دانست و افزود: بسیج خط مقدم مبارزه با استکبار و نظام سلطه است.

شهید سلیمانی یک نماد و قطب‌نما برای رسیدن به سرمنزل مقصود

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به شخصیت شهید غلامرضا سلیمانی اظهار کرد: شهید حاج غلامرضا سلیمانی به بسیج افتخار می‌کرد و هفت ویژگی حضرت عباس‌بن‌علی (ع) در وجود او نهادینه شده بود؛ ادب به امام، پای امام ایستادن، بصیرت نسبت به امام، تصدیق امام، تسلیم در مقابل امام، شجاعت در کنار امام و اصرار بر مواضع امام.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از شخصیت شهید سرلشکر پاسدار حاج غلامرضا سلیمانی اظهار کرد: برای معرفی این عزیز، فلسفه وجودی سپاه را در شخصیت ایشان خلاصه می‌کنم. فلسفه وجودی سپاه یک مثلث اعتقادی، انقلابی و مردمی است که هر سه ویژگی در وجود شهید حاج غلامرضا سلیمانی نهادینه شده بود.

وی افزود: اگر در سپاه هم نباشم، مکتب ایشان را دنبال خواهم کرد؛ چراکه شهید سلیمانی یک نماد و قطب‌نما برای مصونیت انسان و رسیدن به سرمنزل مقصود است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه با اشاره به ویژگی‌های اعتقادی شهید سلیمانی تصریح کرد: شهید سلیمانی شخصیتی مؤمن به خدا، پیامبر، قرآن، اهل‌بیت، عاشورا و بستر ظهور بود و برای اعتلای این تفکر تلاش می‌کرد.

معروفی با بیان اینکه شهید سلیمانی به‌دنبال اعتلای بسیج بود، نه صرفاً اعتلای سازمان بسیج، گفت: این موضوع تفاوت بسیار زیادی دارد. باید راهبرد، عمق و آینده این نگاه را دید که به بستر ظهور ولایت عظمی منتهی می‌شود.

وی ادامه داد: شهید سلیمانی به انقلاب، ولایت، مردم و کشور ایمان داشت. خداترس بود و توکل عجیبی داشت؛ به‌گونه‌ای که برخی از توکل ایشان تعجب می‌کردند. اهل توسل بود و بدون ریاکاری زندگی می‌کرد.

معروفی با اشاره به سابقه ۲۳ تا ۲۴ سال رفاقت خود با شهید سلیمانی خاطرنشان کرد: ایشان اهل گناه و ریا نبود و من در این مدت ریاکاری از او ندیدم. شخصیت صادقی داشت، اهل معامله بر سر آبروی دیگران نبود و مراقب آبروی افراد بود.

وی با اشاره به نگاه سیاسی شهید سلیمانی بیان کرد: اعتقاد شهید سلیمانی این بود که باید سیاست را اخلاقی کنیم، نه اخلاق را سیاسی. این موضوع بسیار مهم است؛ نباید برای رسیدن به اهداف سیاسی، چوب حراج به آبروی این و آن بزنیم.

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اینکه هر ایرانی یک بسیجی است، گفت: شهید حاج غلامرضا سلیمانی ولایت‌باور بود؛ یک پله بالاتر از ولایت‌پذیری. ولایت‌باوری یعنی انسان با میل ولی کار کند و منتظر فرمان، فتوا و حکم نماند. شهید سلیمانی منظومه فکری امام را می‌دانست و در مسیر ولایت حرکت می‌کرد.

وی با بیان اینکه شهید سلیمانی مروج گفتمان مقاومت، جهاد و شهادت به‌عنوان گفتمان مسئولیت در کشور بود، تصریح کرد: کنگره‌ها، اجلاسیه‌ها و یادواره‌ها در زمان شهید سلیمانی قابل مقایسه با گذشته نبود. ایشان به امر امام خود این موضوع را نهادینه کرد و نگاه امام شهید را عملیاتی کرد.

انقلابی‌گری شهید سلیمانی در عمل و مدیریت جهادی نمایان بود

معروفی با اشاره به دومین ویژگی شخصیتی شهید سلیمانی، یعنی انقلابی‌گری، اظهار کرد: برخی تصور می‌کنند انقلابی‌گری به معنای داد و بیداد کردن است، درحالی‌که شهید سلیمانی معتقد بود انقلاب، انقلابی‌گری، انقلابی بودن و انقلابی ماندن اهمیت دارد، اما مهم‌تر از همه، انقلابی فکر کردن و انقلابی عمل کردن است.

وی افزود: امام شهید بر انقلابی فکر کردن و انقلابی عمل کردن تأکید داشت. این دو موضوع، پایه یک مدیر و فرمانده در نظام الهی و نظام اهل‌بیتی است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه با اشاره به روحیه جهادی شهید سلیمانی گفت: ایشان خود را در معرض خطر قرار می‌داد. چند سال در فهرست ترور رژیم صهیونیستی بود، اما به مناطق مختلف می‌رفت و لحظه‌ای در مسیر اعتقادی و انقلابی خود کوتاه نمی‌آمد.

معروفی با بیان اینکه شهید سلیمانی اعتقاد عملی به مدیریت انقلابی و جهادی داشت، خاطرنشان کرد: وقت‌گذاری ایشان در این حوزه فوق‌العاده بود. بیشتر اوقات در تهران بود، نماز صبح را در دفتر می‌خواند و بعد از آن جلسات آغاز می‌شد و تا پاسی از شب ادامه داشت. بار‌ها به ایشان می‌گفتم حاجی، یک ساعت استراحت کن؛ برای من تعجب‌آور بود که چقدر وقت می‌گذارد و چگونه صحنه را مدیریت می‌کند.

وی شهید سلیمانی را فرمانده‌ای رسالت‌محور، نه مأموریت‌محور، توصیف کرد و گفت: رسالت‌محور یعنی کسی که لباس، زمان و مکان نمی‌شناسد. اگر به سوابق جنگی شهید سلیمانی نگاه کنید، می‌بینید که از فرمانده گردان و فرمانده تیپ‌های مختلف تا فرمانده لشکر فجر، لشکر ۴۱ ثارالله و لشکر امام حسین (ع) و فرماندهی سپاه صاحب‌الزمان (عج) و فرماندهی بسیج، همواره در مسیر انجام رسالت خود حرکت کرد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه با تأکید بر اینکه شهید سلیمانی فردی سیاسی بود، اما سیاسی‌کاری نمی‌کرد، تصریح کرد: این ظلم است که گفته شود حاج غلامرضا سلیمانی سیاسی نبود. ایشان سیاسی بود، اما سیاسی‌کار نبود. سیاست او سیاست نظام و ولایت بود.

معروفی افزود: شهید سلیمانی هیچ‌وقت سپاه و بسیج را خرج این گعده و آن گعده نکرد و با سیاست نظام حرکت می‌کرد. مگر می‌شود فرماندهی در این سطح، سیاست را نداند و بخواهد از نظام سیاسی و الهی اهل‌بیت دفاع کند؟ اما او مجموعه تحت مسئولیت خود را خرج افراد و جریان‌های مختلف نمی‌کرد و آنچه نظام و ولایت می‌خواست، انجام می‌داد.

وی با اشاره به تلاش شهید سلیمانی برای عملیاتی کردن فرمان‌های رهبر معظم انقلاب گفت: وقتی امام شهید موضوعی را مطرح می‌کرد، شهید سلیمانی همه وجودش را برای اجرای آن می‌گذاشت. دنبال گزارش دادن نبود، بلکه به‌دنبال انجام رسالت و رسیدن به نتیجه بود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه با بیان اینکه شهید سلیمانی برای عملیاتی کردن نظام امت و امام در بسیج و جامعه تلاش زیادی کرد، اظهار کرد: این موضوع بسیار مهم است و امروز نیز در شرایطی که دشمن به‌دنبال ایجاد تفرقه است، مایه عزت ملت ما شده است.

معروفی با اشاره به رویکرد شهید سلیمانی در خدمت‌رسانی به مردم بیان کرد: ایشان برای خدمت به مردم در همه دولت‌ها، بسیج را به کمک آورد؛ در دولت آقای روحانی، دولت شهید رئیسی و دولت آقای پزشکیان، این نگاه وجود داشت.

مردمی بودن، ویژگی برجسته فرمانده بسیج بود

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه سومین ویژگی شهید سلیمانی را مردمی بودن دانست و گفت: ایشان در بسیج مستضعفین دو قرارگاه مردمی را فعال کرد؛ یک قرارگاه برای محرومیت‌زدایی و برطرف کردن محرومیت مردم در دورترین نقاط و یک قرارگاه برای اقتصاد مقاومتی و مراقبت از سفره‌های مردم تا کوچک نشود.

معروفی افزود: ایشان در حوزه تغذیه نیز این موضوعات را در بسیج فعال کرد و برای خدمت به مردم از کسی اجازه نمی‌گرفت؛ چراکه اعتقاد داشت انقلاب اسلامی با مردم تعریف می‌شود.

وی با طرح این پرسش که آیا هدف ما حفظ ساختمان و ساختار است یا حفظ انقلاب اسلامی، تصریح کرد: انقلاب اسلامی یعنی مردم. در این ۹ ماه دیدید چه اتفاقی افتاد. در دوران کرونا، خدمات اجتماعی، اجرای مبانی فرمان امام، ساخت منازل محرومان در دورترین نقاط، سیل، زلزله، خشکسالی، آبرسانی و انرژی خورشیدی، اقدامات و خدماتی انجام شد که مایه عزت و بزرگی این مرد الهی است. باید این اقدامات را مطالعه کرد و دید پایه‌گذار آنها چه کسی بود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی شهید سلیمانی اظهار کرد: ایشان فرمانده مقتدری بود که فرماندهی یک نیرو را برعهده داشت؛ نیرویی که گستره آن به همه نقاط جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی می‌رسید، اما خودش بسیار ساده و بی‌آلایش بود.

وی با اشاره به شخصیت بی‌حاشیه شهید سلیمانی گفت: در طول ۴۵ تا ۴۶ سال خدمت ایشان در سپاه و بسیج، حتی یک حاشیه از او نمی‌بینید. ایشان سخنرانی‌های زیادی داشت و یکی از قوی‌ترین تبیین‌گران بود، اما هیچ حاشیه‌ای نداشت.

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه تأکید کرد: شهید سلیمانی اهل حاشیه و دعوا نبود و همواره به‌دنبال انسجام، مراقبت و تولید قدرت برای نظام و مردم بود. ایشان اعتقاد جدی به حلقه‌های میانی داشت و نباید این حلقه‌ها را نادیده گرفت؛ چراکه بخش عمده آنها را جوانان و نوجوانان تشکیل می‌دهند و در حل مشکلات کشور نقش اساسی دارند.

معروفی با اشاره به ارتباط مستقیم شهید سلیمانی با مردم خاطرنشان کرد: مردم در سفر‌های مأموریتی به‌راحتی با ایشان ارتباط برقرار می‌کردند، مسائل و مشکلات خود را می‌گفتند و ایشان نامه‌های آنها را دریافت می‌کرد، مکتوب می‌کرد و برای پاسخگویی و حل مشکلات پیگیری می‌کرد.

آمریکا دشمن اصلی ملت ایران است؛ دشمنی غیرقابل اعتماد و پیش‌بینی‌ناپذیر

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت دشمن اظهار کرد: دشمن ما آمریکاست و بقیه تهدید ایران نیستند. رژیم منحوس صهیونیستی نیز در حقیقت آمریکاست. این دشمن غیرقابل اعتماد، غیرقابل اطمینان و مهم‌تر از همه غیرقابل پیش‌بینی است.

معروفی با تأکید بر ضرورت شناخت رفتار آمریکا گفت: واقعیت دشمن را باید دید. برای شناخت این دشمن، یک گذر تاریخی را بیان می‌کنم. عملیات کربلای ۵ تنها عملیاتی است که رزمندگان، پیشکسوتان و فرماندهان آن را به یاد دارند؛ عملیاتی که سیستم قوای نظامی و سیاسی منطقه و دنیا را به نفع ما تغییر داد.

وی افزود: تا پیش از آن، چند قطعنامه علیه ما صادر شده بود، اما پیروزی رزمندگان ایران در عملیات کربلای ۵ شورای امنیت را مجبور کرد قطعنامه‌ای صادر کند که تنها قطعنامه‌ای بود که حقوق ما در آن آمده بود. امام بر این موضوع تأکید داشت که متجاوز ابتدا معرفی شود، اما این موضوع پذیرفته نمی‌شد. در آن قطعنامه، موضوعات مربوط به مرزها، غرامت و مسائل دیگر نیز مطرح شد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه با بیان اینکه عملیات کربلای ۵ اوج عزت و قدرت ملت ایران بود، تصریح کرد: این پیروزی بزرگ، معادلات سیاسی و نظامی منطقه و دنیا را به نفع ایران تغییر داد، اما آمریکا چه کرد؟ تاریخ را ببینید؛ آمریکا وارد خلیج فارس شد و امنیت تردد نفتی عراق را برقرار کرد.

معروفی ادامه داد: عراق پیش از آن و بعد از عملیات والفجر، امنیت تردد نفتی نداشت، اما آمریکا وارد میدان شد، کشتی‌های نفتی ما را هدف قرار داد و سکو‌های نفتی ما را زد. پس از آن نیز این دشمن از آب‌های خود ما هواپیمای ایرباس ما را هدف قرار داد و ۲۹۰ نفر از مردم ما را به شهادت رساند؛ آن هم در زمانی که ما در اوج قدرت بودیم.

وی با اشاره به شرایط کنونی تقابل ایران و آمریکا گفت: امروز به فضل الهی، به قدرت شما مردم و با تدبیر نظام، رهبری و نیرو‌های مسلح، دشمنی که ۱۰۰ یا ۱۱۰ ناو در خلیج فارس داشت، امروز ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلومتر عقب‌نشینی کرده و در دسترس نیست.

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه با تأکید بر اینکه مردم نباید تحت تأثیر فضاسازی دشمن قرار بگیرند، اظهار کرد: ببینید شما مردم چه کرده‌اید که همان دشمن امروز در چنین وضعیتی قرار گرفته است. کسی نباید دل مردم را خالی کند. ما امروز در مقابل دشمنی قرار داریم که غیرقابل پیش‌بینی و شکست‌خورده است و در حال فرار است، اما اگر مراقبت نکنیم، ممکن است دست به انتحار بزند.

هدف دشمن ایجاد انشقاق قومی، مذهبی و شکاف میان مردم و امامت است

معروفی بیان کرد: دشمن به دنبال ایجاد انشقاق قومی، انشقاق مذهبی، ایجاد شکاف میان امامت و مردم و ایجاد ریزش و تفرقه است.

وی افزود: امروز خیابان و میدان که تولیدکننده قدرت هستند، باید حفظ شوند و دشمن به‌دنبال از بین بردن همبستگی ماست. هدف امروز دشمن، ایجاد پاشیدگی در همبستگی ملت ایران است و ما در مقابل این دشمن باید دقیقاً عکس خواسته او عمل کنیم تا به نتیجه نهایی برسیم.

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه با اشاره به تحولات سیاسی داخلی آمریکا گفت: امروز در داخل آمریکا نیز گروه حاکم دچار اختلاف و آشفتگی شده و شکست خورده است. برخی می‌گویند این وضعیت به‌خاطر جنگ است، اما این‌گونه نیست؛ این وضعیت به‌خاطر قدرت شما ملت ایران و پیروزی نیرو‌های مسلح است.

معروفی تصریح کرد: به‌واسطه اراده ملت ایران که بر دشمن تحمیل شد، آنها هزینه پرداخت کردند و قاعده سیاسی‌شان به هم خورد. اگر کسانی که امروز در آمریکا حاکم هستند، در این تقابل پیروز شده بودند، اکنون شرایط سیاسی آنها متفاوت بود.

وی با تأکید بر اینکه ملت ایران دشمن را شکست داده و وادار به عقب‌نشینی کرده است، گفت: این دشمن در طول ۴۸ سال انقلاب اسلامی، هیچ‌وقت به اندازه امروز خوار، ذلیل، زمین‌گیر و تحقیرشده نبوده است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه افزود: در مقابل، ملت بزرگ ایران نیز در طول ۴۸ سال گذشته هیچ‌وقت به اندازه امروز عزیز، باشرف، بزرگ و باعزت در چشم ملت‌های دنیا نبوده و با این میزان شجاعت ظاهر نشده است.

معروفی با تأکید بر اینکه مردم باید واقعیت قدرت ایران و وضعیت دشمن را بشناسند، خاطرنشان کرد: دشمن ما نظام سلطه و آمریکاست و کسی نباید دل مردم را خالی کند. امروز در مقابل نظام سلطه، ملت بزرگ ایران، ایران قوی، نیرو‌های مسلح و ولایت و رهبری هوشمندانه قرار دارند.

وی ادامه داد: در حقیقت،‌ام‌القرای جهان اسلام، ایران قوی و بزرگ است و ابرقدرت اسلام در مقابل نظام سلطه، امروز ایران بزرگ اسلامی است. ما باید با همه توان از این جایگاه و اقتدار حفظ و حراست کنیم.

ملت ایران در شرایط امروز تاریخ‌ساز شده است

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به جایگاه مردم چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: من از جنس شما مردم هستم و به وجودتان افتخار می‌کنم. شما را با حاج غلامرضا سلیمانی شناختم؛ در ادب، معرفت، سلحشوری، ایمان، ولایت‌باوری، ایستادگی و مقابله با دشمن.

معروفی با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) درباره جایگاه ملت ایران گفت: امام عظیم‌الشأن ما، رضوان‌الله تعالی علیه، فرمودند که ملت امروز ما از امت و ملت عصر حجاز، عصر رسول‌الله، عصر امیرالمؤمنین، عصر امام مجتبی (ع) و عصر سیدالشهدا (ع) بالاتر هستند.

وی افزود: من به‌عنوان یک سرباز و کهنه‌سرباز ۴۶ ساله، می‌خواهم این سخن امام را با افتخار برای شما مردم تفسیر کنم. شما در این ۴۸ سال، به‌ویژه در این ۹ ماه که امامتان را ندیدید، بیعت کردید، پای او ایستادید، دشمن را زمین‌گیر کردید و هوشمندی خود را به رخ جهانیان کشاندید.

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه تصریح کرد: اگر شما مردم عزیز در عصر رسول‌الله (ص) و در جنگ احد بودید، تنگه احد را رها نمی‌کردید. اگر در عصر امیرالمؤمنین علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) و در صفین بودید، چنین وضعیتی را بر امام تحمیل نمی‌کردید و صفین و جمل فعال نمی‌شد.

معروفی ادامه داد: اگر مردم مؤمن ایران در عصر امام مجتبی (ع) و در مدائن بودند، با این تفکر بسیجی که امروز بر ملت حاکم است، آن وضعیت را بر امام تحمیل نمی‌کردند و امام معصوم و مظلوم ما مجروح نمی‌شدند.

وی با تأکید بر جایگاه تاریخی ملت ایران گفت: مهم‌تر از همه، اگر شما مردم عزیز با این تفکر و روحیه بسیجی در کربلا بودید، تاریخ کربلا را تغییر می‌دادید. شما مردم تاریخ‌ساز هستید؛ قدر خودتان را بدانید و مراقبت کنید.

ضرورت مراقبت در برابر جنگ شناختی و عملیات روانی دشمن

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه با هشدار درباره تلاش دشمن برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی اظهار کرد: باید مراقب و مواظب باشیم که دشمن امروز چگونه می‌خواهد ذهن، اراده، قلب، تمایلات و ذائقه ما را تصرف کند. مهم‌تر از همه، دشمن می‌خواهد شجاعت ما را تصرف کند.

معروفی افزود: ملتی که شجاعتش گرفته شود، قدرت عمل ندارد. این هدف امروز دشمن در جنگ ترکیبی و شناختی و عملیات روانی در بستر فضای مجازی است و باید در این عرصه مراقبت، مواظبت و تبیین کرد. باید هرکسی باید به سهم خودش تبیین‌گر حقیقت انقلاب اسلامی و بزرگی ملت ایران باشد.