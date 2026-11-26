جوان آنلاین: سید عباس عراقچی در جلسه کارگروه زیارت خراسان رضوی در مشهد با حضور رئیس جمهوری اظهار کرد: طرح «آسان‌قدس» برای تسهیل سفر ایرانیان خارج از کشور به مشهد در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی است

وزیر امور خارجه بیان کرد: طرح «آسان قدس» که از بانیان آن بوده‌ایم، در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی است تا شرایطی فراهم شود که ایرانیان خارج از کشور بتوانند بدون نگرانی وارد مشهد شوند؛ از این شهر بازدید و زیارت کنند و بدون دردسر از کشور خارج شوند.

وی افزود: یکی از مسائل مهم، امکان تبدیل ارز زائران و گردشگران خارجی است. این موضوع در کارگروه زیارت مطرح شد و رئیس بانک مرکزی نیز همکاری خوبی داشت.

عراقچی گفت: در همین روز‌های اخیر، موضوع کارت زائر یا گردشگر به نتیجه رسید تا گردشگران خارجی بتوانند در بدو ورود به کشور، در مرز‌ها ارز خود را با نرخ تقریباً آزاد تبدیل و در قالب یک کارت دریافت و به‌راحتی در نقاط مختلف کشور از آن استفاده کنند.

وزیر امور خارجه بیان کرد: همچنین پیش‌بینی شده گردشگران هنگام خروج از کشور بتوانند مانده اعتبار کارت خود را مجدداً به دلار و با همان نرخ تبدیل اولیه دریافت کنند.

وی اظهار کرد: گردشگران خارجی هنگام ورود به کشور با قطع ارتباطات خود مواجه می‌شوند و برای برقراری مجدد آن مشکلاتی دارند. در این زمینه وزارت ارتباطات باید همراهی کند و وزیر ارتباطات نیز قول داده است مشکلات این بخش برطرف شود.

عراقچی گفت: متأسفانه در برخی موارد، مرز‌ها به‌جای اینکه محل تردد و تسهیل تجارت باشند، به نقاط توقف و صف‌های طولانی کامیون‌ها و خودرو‌ها تبدیل شده‌اند. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مشکلات و معطلی‌ها مربوط به داخل کشور است. معاون اقتصادی وزارت امور خارجه نیز در حال بررسی مشکلات مرز به مرز است و باید با ابتکاراتی در گمرکات و دستگاه‌های مستقر در مرزها، هماهنگی و سرعت خدمات‌رسانی را افزایش دهیم.