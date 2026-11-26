جوان آنلاین: بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان در گفت‌و‌گو با خبرنگاران از دعوت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه برای اعزام نمایندگانشان برای مذاکرات و طرح مواضعشان درباره پایان دادن به جنگ اوکراین استقبال کرده، اما گفت تنها نتیجه اهمیت دارد و آتش‌بس باید بخشی از هر مذاکره‌ای باشد.

به گزارش ایسنا، به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیستوریوس با اشاره به این دعوت گفت: «رد دعوت برای سفر به مسکو، سیگنالی کاملاً نامناسب می‌فرستد.» او افزود این دعوت «از هر جهت شایسته استقبال» است، اما تأکید کرد آنچه در نهایت اهمیت دارد «نه اعلامیه‌ها و دعوت‌ها، بلکه نتایج» است.

پیستوریوس درباره آتش‌بس گفت: «این روند نباید به تعویق مداوم مهلت‌ها بدون هیچ تغییری در اوکراین منجر شود.» او همچنین افزود اگر مذاکراتی انجام شود، آتش‌بس باید بخش الزامی این روند باشد. پیستوریوس همچنین گفت روسیه نمی‌تواند همزمان با ادعای مذاکره به گلوله‌باران ادامه دهد.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در ۱۹ نوامبر در شنژن گفت مسکو از طریق کانال‌های دیپلماتیک از اروپایی‌ها دعوت کرده است تا به مسکو بیایند و مواضع خود را در خصوص مذاکرات اوکراین بیان کنند؛ پس از آن روسیه درباره قالب تصمیم خواهد گرفت.

در این میان سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت سفر نمایندگان فرانسه، آلمان و انگلیس به معنای حضور آنان در مذاکرات روسیه و اوکراین نیست؛ مذاکراتی که آمریکا میانجی آن است. یوری اوشاکوف، دستیار کرملین نیز روز چهارشنبه گفت مسکو هیچ مخالفتی با این دعوت دریافت نکرده و دعوت همچنان معتبر است.

روزنامه فرانسوی لوموند امروز پنجشنبه گزارش داد اروپایی‌ها آماده‌اند با پوتین گفت‌و‌گو کنند تا دیدگاه خود درباره معماری امنیتی اروپا را پیش ببرند. سفارت فرانسه در مسکو اعلام کرد پاریس تنها در صورتی دعوت را می‌پذیرد که برای اروپا «کرسی کامل در میز مذاکره» درباره حل‌وفصل اوکراین تضمین شود.

همچنین سخنگوی کمیسیون اروپا گفت بروکسل همچنان بر قالب چندجانبه متمرکز است. فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، گفته است مذاکرات می‌تواند در خاک بی‌طرف مانند امارات متحده عربی برگزار شود. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، به دویچه‌وله گفت سفر اروپایی‌ها به مسکو اشتباه است و محل بی‌طرف مناسب‌تر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، کرملین می‌خواهد پایان جنگ را به بازنگری در معماری امنیتی اروپا گره بزند؛ معماری‌ای که آن را خصمانه می‌داند، چون عمدتاً بر ناتو استوار است. اروپایی‌ها استدلال می‌کنند نظم قاره‌ای نباید به درخواست کشوری که جنگ را آغاز کرده، بازنگری شود. همین موضوع، شرایط هر سفر به مسکو را به آزمون کلیدی نقش اروپا در مذاکرات صلح تبدیل کرده است.

پیستوریوس پیش‌تر از حملات دوربرد اوکراین به روسیه دفاع کرده بود. او هفته گذشته انتقاد آمریکا از این حملات را «کاملاً احمقانه» خواند و سپس عذرخواهی کرد.