سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران، اسامی ۱۲ بازیکن حاضر در دیدار مقابل استرالیا در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ قطر را اعلام کرد.

جوان آنلاین: تیم ملی بسکتبال مردان ایران روز جمعه ۶ آذرماه از ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران، در پنجره پنجم رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ قطر به مصاف تیم ملی استرالیا می‌رود.

۱۲ بازیکن منتخب سوتیریوس مانولوپولوس برای این دیدار به شرح زیر هستند:

۱. ارسلان کاظمی

۲. متین آقاجانپور

۳. محمد امینی

۴. مهدی جعفری

۵. محمد جمشیدی

۶. مهدی حیدری

۷. محمدمهدی رحیمی

۸. آرمان زنگنه

۹. مبین شیخی

۱۰. سالار طاهری

۱۱. پیتر گریگوریان

۱۲. بهنام یخچالی

تیم ملی بسکتبال ایران در دومین دیدار خود در این پنجره، روز یکشنبه ۸ آذرماه از ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران به مصاف تیم ملی فیلیپین خواهد رفت.