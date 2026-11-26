جوان آنلاین: مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد گزارشی از وقوع یک حادثه در فاصله ۱۸ مایل دریایی شرق منطقه خصب در عمان در روز ۲۵ نوامبر (۴ آذر) دریافت کرده است.

بر اساس گزارش مقام‌های محلی، یک نفتکش که در حال خروج از تنگه هرمز بوده، هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است. تمامی خدمه این نفتکش در سلامت هستند و تاکنون گزارشی از بروز آلودگی زیست‌محیطی منتشر نشده است.

مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس از تمامی شناور‌ها خواست هنگام عبور از این منطقه احتیاط کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به این مرکز گزارش دهند. مقام‌های مسئول نیز در حال بررسی این حادثه هستند.

به گزارش ایرنا، روابط عمومی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پیش از این عصر چهارشنبه اعلام کرده بود یک نفتکش متخلف در شرایطی که با غیرفعال کردن سامانه‌های شناسایی و ناوبری، هشدار‌های دریافتی را نادیده گرفته و وارد محدوده ممنوعه در شرق تنگه هرمز شده بود، با مین دریایی برخورد کرد و دچار حریق و متوقف شد.

نیروی دریایی ارتش با هشدار نسبت به پیامد‌های تردد غیرمجاز در محدوده‌های دریایی ممنوعه، رعایت دستورالعمل‌های ناوبری و توجه به اخطار‌های ایمنی را برای تمامی شناور‌ها ضروری دانست و مسئولیت هرگونه حادثه ناشی از تخطی از این ضوابط را متوجه عوامل هدایت و بهره‌برداران شناور‌ها اعلام کرد.

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز اعلام کرد در ساعات ابتدایی بامداد چهارشنبه دو فروند نفتکش متخلف در سواحل جنوبی و شرقی تنگه هرمز در پی اصابت به مین دریایی دچار انفجار و آتش سوزی در موتورخانه شدند.

نیروی دریایی سپاه امروز پنجشنبه نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: از ساعات ابتدای امروز تا کنون دو فروند نفتکش متخلف با اصابت به مین‌های دریایی در شمال بندر خصب دچار انفجار و آتش سوزی شدند.