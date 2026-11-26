شاگردان طالب نعمت‌پور در تیم کشتی فرنگی سپاهان با کسب ۳۳ پیروزی از ۴۰ مبارزه انفرادی و صدرنشینی مطلق در مرحله گروهی لیگ برتر، مقتدرانه جواز حضور در جمع چهار تیم پایانی را کسب کردند تا برای رسیدن به فینال به مصاف بانک شهر بروند.

جوان آنلاین: تیم کشتی فرنگی فولاد مبارکه سپاهان بعداز ظهرپنجشنبه با ثبت چهارمین پیروزی پیاپی در مرحله گروهی رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور، مقتدرانه جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی را کسب کرد و حریف تیم بانک شهر شد.

ظهر امروز در چارچوب آخرین دیدار از مرحله گروهی لیگ برتر کشتی فرنگی مردان باشگاه‌های کشور، تیم سپاهان اصفهان در سالن پوریای ولی این شهر میزبان تیم رعد پدافند هوایی کاشان بود و موفق شد این مسابقه را با برتری قاطع ۹ بر یک به سود خود به پایان برساند.

شاگردان «طالب نعمت‌پور» که در این مرحله با تیم‌های نفت‌وگاز زاگرس جنوبی و رعد پدافند هوایی کاشان هم‌گروه بودند، در دیدار‌های رفت و برگشت با کسب نتایج مشابه ۸ بر ۲ در سه مسابقه نخست و پیروزی ۹ بر یک در دیدار پایانی، بدون شکست و با صدرنشینی مطلق به مرحله حذفی راه یافتند.

نماینده اصفهان در مجموع چهار مسابقه دور گروهی از ۴۰ مبارزه انفرادی موفق به کسب ۳۳ پیروزی شد تا آمار درخشانی را به نام خود ثبت کند.

در جریان دیدار پایانی مقابل رعد پدافند هوایی کاشان، فرنگی‌کاران سپاهان در ۹ وزن از ۱۰ وزن به برتری دست یافتند؛ به‌طوری که در وزن ۵۵ کیلوگرم حسین بیژنی با نتیجه سه بر یک از سد محمدرضا توکلیان گذشت و در وزن ۶۰ کیلوگرم نیز پویا دادمرز در رقابتی نزدیک با نتیجه ۶ بر ۵ محمدهادی شعبانی را شکست داد. در ادامه این رقابت‌ها، امیررضا ده‌بزرگی در وزن ۶۳ کیلوگرم با برتری قاطع ۹ بر یک مقابل محمد جانقلی و علی غریبی در وزن ۶۷ کیلوگرم با نتیجه ۴ بر صفر برابر محمد اسکندری پیروز شدند.

یکی از نتایج شاخص این مسابقه در وزن ۷۲ کیلوگرم رقم خورد که طی آن میثم دلخانی با نتیجه ۴ بر یک و ضربه فنی امیررضا عیسی‌وند را مغلوب کرد. پس از آن، محمد کاظمی در وزن ۷۷ کیلوگرم با نمایشی یک‌طرفه و نتیجه ۱۰ بر صفر محمد مرادی را شکست داد و ابوالفضل مهمدی نیز در وزن ۸۲ کیلوگرم با نتیجه ۸ بر صفر از سد مهدی مرادی گذشت.

تنها پیروزی تیم رعد پدافند هوایی کاشان در وزن ۸۷ کیلوگرم به‌دست آمد که بهروز هدایت از سپاهان با نتیجه ۴ بر یک مغلوب علی کبیری شد. در ۲ وزن پایانی نیز مهدی بالی‌تبار در وزن ۹۷ کیلوگرم با نتیجه سه بر ۲ برادر خود، حسین بالی‌تبار را شکست داد و امیرحسین عبدولی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم پس از تساوی یک بر یک مقابل ابوالفضل میرزاده، با برتری در امتیازشماری نهمین پیروزی سپاهان را قطعی کرد.

بر اساس برنامه‌ریزی سازمان لیگ کشتی، دیدار‌های مرحله نیمه‌نهایی و فینال لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور روز پنجشنبه ۱۹ آذرماه برگزار می‌شود و میزبان این مرحله از میان سه شهر اصفهان، تهران و اراک انتخاب خواهد شد. تیم سپاهان در مرحله نیمه‌نهایی برای صعود به دیدار پایانی باید به مصاف تیم قدرتمند بانک شهر برود.

درخشش شاگردان طالب نعمت‌پور در سالن پوریای ولی

به گزارش ایرنا، امسال باشگاه فولاد مبارکه سپاهان با جذب ۹ کشتی‌گیر ملی‌پوش و حضور طالب نعمت‌پور در رأس کادر فنی، ترکیبی پرستاره را برای حضور در لیگ برتر کشتی فرنگی تشکیل داده و با جذب جمعی از قهرمانان و چهره‌های شاخص این رشته، خود را در قامت یکی از مدعیان جدی رقابت‌ها مطرح کرده است.