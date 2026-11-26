جوان آنلاین: روزنامه هاآرتص در گزارشی در این رابطه اعلام کرد: با وجود بن بست‌های به وجود آمده در مذاکرات تشکیل ائتلاف، اما دستیاران آیزنکوت درحال تقسیم کرسی‌های وزارتی بین احزاب مختلف هستند.

به گزارش تسنیم، در این گزارش آمده است: حزب یاشار در حال تقسیم وزارتخانه‌هاست؛ نفتالی بنت و یائیر لاپید برای دستیابی به حداکثر امتیازات، با هدف پیشبرد مذاکرات، از یکدیگر جدا می‌شوند؛ لیبرمن طرف مقابل را به هراس می‌اندازد و دموکرات‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند. بنابراین، به نظر می‌رسد نیسنکورن این بار حق داشت که جلسه را به بن‌بست بکشاند و اگر این اقدام نتیجه ندهد، انتظار می‌رود دموکرات‌ها تهدید کنند که از بیرون از دولت آینده حمایت خواهند کرد.

اما درباره ماهیت موضوع چه می‌توان گفت؟ آیا حزب یاشار در حال وارد کردن کودتای قضایی از در پشتی است؟ (پذیرفتن اصلاحات قضایی اعمال شده توسط نتانیاهو است) آیا با یک «اصلاح حقوقی» سطحی، تشکیل کمیته‌ای مشترک با مخالفان و انتصاب یک وزیر دادگستری «مناسب» که مورد قبول اردوگاه محافظه‌کار باشد، موافقت خواهد کرد؟ متأسفانه، این نگرانی بی‌اساس نیست.

به اعتقاد این رسانه عبری زبان، حزب یاشار پیش از هر چیز در جریان کارزار انتخاباتی، در خصوص تغییرات نظام حقوقی، موضعی مبهم اتخاذ کرد. دوم اینکه در حال حاضر، چارچوب کلی دولت آینده با کمک مؤسسه تاشلیت تدوین می‌شود؛ مؤسسه‌ای که گرایش محافظه‌کارانه دارد. سوم اینکه نمی‌توان از «فرار» حزب آیزنکوت از پذیرش مسئولیت ریاست هرگونه کمیته‌ای برای لغو قوانین مربوط به کودتای قضایی در کنست چشم‌پوشی کرد؛ حزب یاشار نیز خواستار ریاست هیچ‌یک از کمیته‌های لغو قوانین مربوط به کودتای قضایی نشده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: حزب یاشار در ظاهر تلاش می‌کند واقعیت‌ها را پنهان و مخفی کند. اما در پشت پرده، اعضای آن با جدیت در تلاش هستند هرچه سریع‌تر دولتی تشکیل دهند؛ شاید چهارشنبه آینده، یعنی دو روز پیش از پایان نخستین مهلتی که آیزنکوت از هرتسوگ دریافت کرده است این مهم را به انجام برساند.

برای تحقق این هدف، پیش از هر چیز باید توافق‌نامه‌ای ائتلافی با حزب «یهودیت توراتی متحد» امضا شود. این توافق‌نامه باید دست‌کم شامل طرحی کلی برای معافیت جوانان حریدی از خدمت در ارتش اسرائیل باشد. طرحی که تا آنجا که هاآرتص مطلع شده است، هنوز تدوین نشده و نه دیوان عالی، نه رئیس ستاد کل ارتش و نه خاخام لاندو آن را تأیید نکرده‌اند؛ همان‌طور که لیبرمن می‌گوید.