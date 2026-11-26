معاون سیاسی سپاه، جهاد تبیین را راهبرد مقابله با جنگ شناختی و روایت‌سازی دشمن دانست.

جوان آنلاین: سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه، امروز صبح در نشست قرارگاه ملی جهاد تبیین استان خوزستان که در استانداری برگزار شد، با تبریک هفته بسیج، جهاد تبیین را ضرورتی اساسی برای مقابله با جنگ نرم و شناختی دشمن دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های کشور در این عرصه تأکید کرد.

به گزارش تسنیم، وی با اشاره به تأکید امام شهید بر ضرورت جهاد تبیین اظهار داشت: جهاد تبیین یک فریضه قطعی و فوری است و امروز در شرایط یک جنگ راهبردی و سرنوشت‌ساز قرار داریم.

معاون سیاسی سپاه با تشریح تغییر رویکرد دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی بیان کرد: دشمن در جنگ نظامی متحمل شکست سختی شده است و اکنون با تغییر رویکرد، جنگ ترکیبی را دنبال می‌کند که محور اصلی آن جنگ شناختی، جنگ ادراکی و جنگ روایت‌هاست؛ ازاین‌رو، در برابر جنگ ترکیبی دشمن باید جهاد ترکیبی داشته باشیم و تمرکز ویژه‌ای بر جهاد تبیین صورت گیرد.

جوانی شناسایی و سازمان‌دهی ظرفیت‌های موجود در کشور را از ضرورت‌های مقابله با این راهبرد عنوان کرد و گفت: هدف از تشکیل و فعالیت قرارگاه ملی جهاد تبیین، هماهنگی و به میدان آوردن همه ظرفیت‌ها برای مقابله با راهبرد دشمن و جلوگیری از موفقیت آن در جنگ شناختی است.

وی همچنین با اشاره به ترکیب حاضران در نشست قرارگاه جهاد تبیین خوزستان، از جمله فرمانده سپاه استان، معاون سیاسی استانداری و مدیران کل و مشارکت وبیناری شهرستان‌ها، بر نقش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد برنامه‌های تبیینی تأکید کرد.

معاون سیاسی سپاه هدف از برگزاری این نشست‌ها را استفاده حداکثری از امکانات و ظرفیت‌های موجود در شرایط کنونی دانست و بیان کرد: این جلسات با هدف استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات موجود در شرایط کنونی و تقویت اقدامات تبیینی برگزار می‌شود تا اجازه ندهیم دشمن در جنگ شناختی خود به اهدافش دست یابد.

جوانی در ادامه با اشاره به توانمندی‌های ملت ایران و همراهی مسئولان در حوزه‌های مختلف خاطرنشان کرد: ملت ایران از قابلیت‌ها و توانمندی‌های بسیار بالایی برخوردار است و مسئولان نیز در همه حوزه‌ها، از جمله جهاد تبیین، پای کار هستند؛ برگزاری این نشست نیز نشان‌دهنده اهتمام و جدیت مسئولان در این زمینه است.