مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: برای شهر‌های تهران و مشهد باید برنامه‌های اصلی و محوری به‌صورت مشخص پیش‌بینی شود تا این دو شهر با برنامه‌هایی متناسب با جایگاه و اهمیت این مناسبت، میزبان مراسم سالگرد رهبر شهید باشند.

جوان آنلاین: از پایگاه اطلاع دفتر حفظ و نشر آثار امام مجاهد شهید حضرت آیت الله امام خامنه‌ای، دومین جلسه ستاد سالگرد عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله العظمی سیّدعلی حسینی خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه) عصر روز سه‌شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵، با حضور اعضاء و به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

به گزارش تسنیم، در این نشست، ضمن تصویب سیاست‌ها، اهداف، رویکرد‌ها و سیر محتوایی برنامه‌های ستاد سالگرد، برنامه‌ریزی دقیق برای تعیین و تبیین مسئولیت کمیته‌های مختلف ستاد و همچنین تبادل نظر درباره ارائه راهکار‌های مؤثر برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های سالگرد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، غلامعلی حدادعادل مشاور رهبر معظم انقلاب، حسین محمدی عضو دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین، پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علیرضا زاکانی شهردار تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه‌ی جمعه کشور، علیرضا مختارپور مشاور رئیس دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی، مهدی ابراهیم زاده معاون دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی و ایمان محمدیان دبیر ستاد و معاون فرهنگی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی از حاضران در این جلسه بودند.

تهران و مشهد باید میزبان برنامه‌های محوری سالگرد رهبر شهید باشند

غلامعلی حدادعادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیمات مشخص و عملیاتی برای برگزاری مراسم سالگرد رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: لازم است در این جلسه و همچنین جلسه آینده، برنامه‌های مشخص و نهایی به تصویب برسد تا دستگاه‌ها و مجموعه‌های مسئول با شناخت دقیق وظایف خود، اقدامات اجرایی را آغاز کنند.

عضو ستاد اولین سالگرد شهادت امام مجاهد شهید (قدس الله نفسه الزکیه) با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد ملّی و مردمی مراسم سالگرد رهبر شهید انقلاب تصریح کرد: برای شهر‌های تهران و مشهد نیز باید برنامه‌های اصلی و محوری به‌صورت مشخص پیش‌بینی شود تا این دو شهر با برنامه‌هایی متناسب با جایگاه و اهمیت این مناسبت، میزبان مراسم سالگرد باشند.

مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین پیشنهاد کرد مسئولان دولتی و نمایندگان رهبری در شهرستان‌ها، با حضور در منازل خانواده‌های شهدا، به‌ویژه خانواده شهدای یک سال و نیم اخیر، با آنان دیدار و از مقام و جایگاه این خانواده‌ها تجلیل کنند.

ستاد سالگرد، منظومه توصیفی رهبر معظم انقلاب را مبنای تبیین سیره، شخصیت و اندیشه امام مجاهد شهید قرار می‌دهد

ایمان محمدیان، دبیر ستاد سالگرد عروج خونین امام مجاهد شهید (قدس الله نفسه الزکیه)، در ادامه این نشست، با قدردانی از حضور اعضا، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در دبیرخانه گفت: هفته گذشته جلسه دبیرخانه ستاد با حضور جناب آقای دکتر عارف برگزار شد و ضمن بررسی طرح نامه ستاد شامل اهداف، سیاست ها، رویکرد‌های محتوایی در خصوص کارگروه‌ها نیز گفت‌و‌گو شد.

وی افزود: مجموعه مناسبی از نکات استخراج شده از پیام‌های رهبر معظم انقلاب (حفظه الله تعالی) نیز گردآوری شده که در طراحی برنامه و اتخاذ رویکرد‌های محتوایی ستاد قطعا مورد استفاده قرار خواهد گرفت. محمدیان با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت برنامه‌های پیش‌بینی‌شده اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که برنامه‌های دستگاه‌های مختلف، متناسب با ظرفیت‌ها و مأموریت‌های هر مجموعه و با برخورداری از تنوع و کیفیت مطلوب، طراحی و اجرا شوند.

دبیر نخستین سالگرد شهادت امام مجاهد شهید با اشاره به تأکید ریاست محترم دفتر نشر آثار و اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی (قدس الله نفسه الزکیه)، در حکم اعضاء ستاد گفت: در کنار تنوع‌بخشی به برنامه‌ها و ارتقای سطح کیفی آنها، باید از تحمیل هزینه‌های اضافی و غیرضروری به‌شدت پرهیز کرد تا با بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌ها و امکانات موجود، بتوان برنامه‌هایی اثربخش و درخور این مناسبت برگزار کرد.

محمدیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه به مناسبت سالگرد در رویداد‌های فرهنگی و هنری کشور گفت: در سال جدید برنامه‌ها و رویداد‌هایی همچون جشنواره فجر برگزار خواهد شد که لازم است در طراحی و اجرای آنها نیز نگاه ویژه‌ای به رهبر شهید انقلاب و این واقعه بزرگ وجود داشته باشد.

معاون فرهنگی دفتر نشر آثار و اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی (قدس الله نفسه الزکیه)، با تأکید بر اهمیت مستندسازی فعالیت‌های انجام‌شده تصریح کرد: درخواست ما از تمامی دستگاه‌ها این است که مستندات و محتوای برنامه‌های خود را به‌صورت دقیق ثبت و ضبط کنند تا بتوان در آینده نیز از این ظرفیت‌ها و محتوای تولیدشده بهره‌برداری کرد.

تولید محتوای مرتبط با رهبر شهید انقلاب باید بر محور وحدت ملی، ایران قوی و مشارکت عمومی متمرکز شود

علیرضا مختارپور، مشاور رئیس دفتر نشر آثار و اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی در برنامه‌ریزی مراسم سالگرد اظهار کرد: انتشار فراخوان، چه در سطح مردمی و چه در سطح دستگاه‌های اجرایی، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی فعالیت ستاد مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در حال حاضر افراد، مجموعه‌ها و دستگاه‌های دولتی و خصوصی متعددی در حال تولید محتوا دربارۀ رهبر شهید انقلاب اسلامی (قدّس الله نفسه الزّکیّه) هستند. این ظرفیت ارزشمند باید مورد حمایت و هدایت قرار گیرد تا ضمن بهره‌گیری حداکثری از اقدامات انجام‌شده، از دوباره‌کاری، موازی‌کاری، و پراکندگی فعالیت‌ها جلوگیری شود.

عضو ستاد اولین سالگرد شهادت امام مجاهد شهید (قدس الله نفسه الزکیه) با اشاره به ضرورت تعیین چارچوب محتوایی مشخص برای فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای تصریح کرد: در تولید محتوا درباره رهبر شهید انقلاب، لازم است سه محور اصلی مورد توجه قرار گیرد و برنامه‌ها و تولیدات رسانه‌ای در چارچوب این سه موضوع جهت‌دهی شوند.

وی این سه محور را شامل وحدت و انسجام ملی، ایران هرچه قوی‌تر و هر ایرانی یک بسیجی دانست. مختارپور تأکید کرد: توجّه به این سه محور می‌تواند به ایجاد انسجام در تولیدات محتوایی و هم‌راستایی فعالیت‌های مجموعه‌های مختلف کمک کند و زمینۀ بهره‌برداری مؤثّرتر از ظرفیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی کشور را فراهم آورد.

امسال باید توجه بیشتری به ابعاد بین‌المللی مراسم سالگرد رهبر شهید انقلاب داشته باشیم

سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه این نشست با اشاره به اهمیت مسئله در بعد بین‌الملل اظهار کرد: موضوع بین‌الملل در منظومه فکری و بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی (قدس الله نفسه الزکیه) نیز جایگاه مهمی داشته است، اما نکته قابل توجه این است که امسال در حوزه بین‌الملل با شرایط خاصی مواجه هستیم که ممکن است در سال‌های آینده به همین شکل تکرار نشود؛ ازاین‌رو باید با رویکردی جدی‌تر و پررنگ‌تر به این حوزه ورود کنیم.

وی افزود: توجه به ابعاد بین‌المللی نباید صرفاً به اجرای چند برنامه محدود شود، بلکه لازم است این موضوع در اهداف، مأموریت‌ها و سیاست‌گذاری‌های ستاد به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و برای آن برنامه‌ریزی مشخصی انجام شود.

عضو ستاد اولین سالگرد شهادت امام مجاهد شهید (قدس الله نفسه الزکیه) با تأکید بر لزوم تقویت فعالیت گروه‌های بین‌الملل تصریح کرد: گروه‌های فعال در این حوزه باید با تحرک و برنامه‌ریزی بیشتری وارد میدان شوند و برای گروه‌های مختلف مخاطبان در عرصه بین‌المللی، برنامه‌ها و محتوای متناسب طراحی شود.

صالحی در تشریح گروه‌های هدف در این حوزه گفت: شیعیان، پیروان ادیان مختلف، مسلمانان، ایرانیان خارج از کشور و جبهه مقاومت، از جمله مخاطبانی هستند که باید برای هر یک از آنها برنامه‌های مشخص و تولیدات محتوایی متناسب تعریف شود.

وی خاطرنشان کرد: لازم است متناسب با ویژگی‌ها، نیاز‌ها و ظرفیت‌های هر یک از این گروه‌ها، از ابزار‌های فرهنگی، رسانه‌ای و ارتباطی مناسب استفاده کنیم تا پیام و محتوای برنامه‌های سالگرد در سطح بین‌المللی به شکل مؤثرتری انعکاس پیدا کند.

صالحی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات و تولیدات انجام‌شده در حوزه بین‌الملل اظهار کرد: در این زمینه تاکنون آثار و فعالیت‌های خوبی تولید شده است. علاوه بر این، در داخل کشور نیز آثار و تولیدات ارزشمندی وجود دارد که از ظرفیت لازم برای معرفی و عرضه در سطح بین‌المللی برخوردارند. وی افزود: باید این آثار شناسایی و ظرفیت‌های آنها برای حضور در عرصه بین‌المللی بررسی شود تا بتوان از مجموعه تولیدات داخلی و فعالیت‌های انجام‌شده در این حوزه، برای تبیین و انعکاس گسترده‌تر ابعاد مختلف این مناسبت بهره گرفت.

برنامه‌های بین‌المللی ستاد سالگرد با هم‌افزایی همه کمیته‌ها دنبال شود

حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قمی، معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر ضرورت سازمان‌دهی ظرفیت‌های داخلی و خارجی برای برگزاری هرچه اثربخش‌تر مراسم سالگرد امام مجاهد شهید، خواستار تشکیل ستاد‌های کشوری و استانی و توجه ویژه به ابعاد بین‌المللی برنامه‌ها شد. وی با اشاره به سیاست‌ها و محور‌های تعیین‌شده برای برگزاری مراسم سالگرد، اظهار کرد: تولید محتوای رسانه‌ای باید با رویکرد بین‌المللی دنبال شود و در این زمینه، توجه به تولید آثار فاخر و ماندگار در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.

عضو ستاد اولین سالگرد شهادت امام مجاهد شهید (قدس الله نفسه الزکیه) فعال‌سازی ظرفیت‌های خارجی را از جمله وظایف مهم کمیته بین‌الملل دانست و تصریح کرد: این کمیته باید زمینه مشارکت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در خارج از کشور را فراهم کند. همچنین تبیین و تعمیق اندیشه‌های امام شهید در میان جوانان کشور‌های مختلف باید به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی فعالیت‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت ایجاد پیوند و هماهنگی میان فعالیت‌های کمیته‌های مختلف با حوزه بین‌الملل تأکید کرد و گفت: هر کمیته باید در برنامه‌ها و مأموریت‌های خود، بُعد بین‌المللی را نیز لحاظ کند و فعالیت‌های مرتبط را با هماهنگی کمیته بین‌الملل پیش ببرد تا اقدامات انجام‌شده در بخش‌های مختلف، از انسجام و هم‌افزایی لازم برخوردار باشد.

قمی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت استفاده از ظرفیت مناسبت‌های مرتبط با امام راحل و رهبر شهید انقلاب اسلامی برای برجسته‌سازی موضوع فلسطین تأکید کرد و افزود: سالگرد امام راحل و رهبر شهید انقلاب می‌تواند فرصتی برای توجه بیشتر به مسئله فلسطین و تحولات غزه باشد و باید از ظرفیت این مناسبت‌ها برای تبیین ابعاد مختلف این موضوع در عرصه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و بین‌المللی بهره گرفت.

برنامه‌های بزرگداشت مقام مادران و همسران شهدا با رویکردی فرهنگی و بین‌المللی دنبال می‌شود

زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به مراسم بزرگداشت مقام مادران و همسران شهدا اظهار داشت: امسال نخستین سالی است که ایام بزرگداشت مقام مادران و همسران شهدا را بدون حضور رهبر شهید انقلاب اسلامی آغاز می‌کنیم؛ با این حال، لازم است این برنامه‌ها با قوت برگزار شوند تا بتوانیم در کنار یکدیگر، بخشی از اندوه و داغ خود را تسکین دهیم و با زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا، زمینه آرامش و همدلی بیشتری را فراهم کنیم.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این ایام، از همکاری با آستان قدس رضوی برای برگزاری برنامه ویژه زنان حافظ قرآن خبر داد و این اقدام را از جمله برنامه‌های فرهنگی و معنوی مرتبط با مناسبت‌های پیش‌رو عنوان کرد.

بهروزآذر در ادامه با اشاره به ابعاد واقعه شهادت امام مجاهد شهید، خاطرنشان کرد: در این واقعه، در کنار رهبر شهید انقلاب اسلامی (قدس الله نفسه الزکیه)، دو بانوی عزیز نیز به شهادت رسیدند که لازم است یاد و جایگاه این شهیدان زن نیز در برنامه‌های بزرگداشت مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت توجه به ابعاد بین‌المللی برنامه‌های روز زن تأکید کرد و گفت: باید در مناسبت روز زن، فعالیت‌هایی با رویکرد بین‌المللی طراحی و اجرا شود تا از این فرصت برای تبیین جایگاه و نقش زنان و انعکاس پیام‌های فرهنگی و انسانی این مناسبت در عرصه بین‌المللی استفاده شود.

تولید محتوای سالگرد باید متناسب با گروه‌های مختلف مخاطب باشد

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، با تأکید بر ضرورت توجه به شیوه روایت شهادت رهبر شهید انقلاب، گفت: تولید محتوا و روایت این واقعه باید به‌گونه‌ای انجام شود که برای مخاطبان جذابیت داشته باشد و از تکرار و ارائه مطالبی که موجب خستگی مخاطب می‌شود، پرهیز شود.

وی با اشاره به اهمیت کیفیت تولیدات رسانه‌ای و فرهنگی افزود: در روایت این واقعه باید به نحوه انتقال پیام و میزان تأثیرگذاری محتوا توجه ویژه داشت؛ باید محتوایی ارائه شود که بتواند ارتباط مؤثر و ماندگاری با مخاطب برقرار کند.

عضو ستاد اولین سالگرد شهادت امام مجاهد شهید (قدس الله نفسه الزکیه) با تأکید بر لزوم شناخت مخاطبان در طراحی برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای تصریح کرد: محتوا باید متناسب با گروه‌های مختلف مخاطب، از جمله مخاطبان خاص، عموم مردم و مخاطبان بین‌المللی، تفکیک و تولید شود.

ستاد سالگرد عروج امام مجاهد شهید باید با نگاهی بلندمدت و مأموریتی مستمر فعالیت کند

علیرضا زاکانی، شهردار تهران با اشاره بر نگاه بلندمدت به فعالیت‌های ستاد سالگرد عروج رهبر شهید انقلاب، پیشنهاد کرد زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای تداوم فعالیت این ستاد در سال‌های آینده فراهم شود. وی اظهار کرد: نباید فعالیت ستاد سالگرد رهبر شهید انقلاب صرفاً به برنامه‌ها و مراسم مقطعی محدود شود، بلکه لازم است با نگاهی بلندمدت به مأموریت‌ها و ظرفیت‌های آن توجه کنیم و زمینه فعالیت مستمر این مجموعه را فراهم آوریم.

زاکانی با اشاره به ضرورت ایجاد ساختاری پایدار برای پیگیری این مأموریت افزود: باید امکانات و بستر‌های لازم به‌گونه‌ای فراهم شود که ستاد بتواند ذیل مؤسسه انقلاب اسلامی، در سال‌های آینده نیز به فعالیت خود ادامه دهد و مأموریت‌های مرتبط را دنبال کند.

عضو ستاد اولین سالگرد شهادت امام مجاهد شهید (قدس الله نفسه الزکیه) با بیان اینکه ابعاد و ظرفیت‌های این موضوع محدود به یک مناسبت یا بازه زمانی مشخص نیست، تصریح کرد: این مسئله مرز و محدودیت زمانی ندارد و می‌توان با تکیه بر ظرفیت‌های موجود، ایده‌ها و برنامه‌های عملیاتی متنوعی برای آن طراحی و اجرا کرد. وی در پایان بر ضرورت فراهم‌سازی زمینه فعالیت بلندمدت ستاد تأکید کرد؛ رویکردی که می‌تواند از تمرکز صرف بر برگزاری مراسم سالگرد فراتر رفته و به شکل‌گیری برنامه‌ها و اقدامات مستمر در حوزه تبیین و ترویج اندیشه‌ها و میراث رهبر شهید انقلاب منجر شود.

رسانه و فضای مجازی نقش محوری در انعکاس برنامه‌های سالگرد امام شهید دارند

حسین محمدی، عضو دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی با قدردانی از تدوین پیش‌نویس برنامه‌های ستاد اظهار کرد: پیش‌نویس تهیه‌شده از کیفیت مطلوبی برخوردار است و شایسته تقدیر است. وی با تأکید بر نقش محوری رسانه و فضای مجازی در انعکاس برنامه‌ها افزود: رسانه یکی از ارکان اصلی موفقیت این حرکت است و باید برای بازتاب هنرمندانه، خلاقانه و جذاب فعالیت‌ها، برنامه‌ریزی دقیق و هدفمندی صورت گیرد. بدون بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت رسانه، اقدامات و فعالیت‌های انجام‌شده به اثرگذاری مطلوب نخواهند رسید و تلاش‌ها از دستیابی به نتایج مورد انتظار بازمی‌مانند.

عضو ستاد اولین سالگرد شهادت امام مجاهد شهید (قدس الله نفسه الزکیه) با اشاره به بازه زمانی پیش‌بینی‌شده برای اجرای برنامه‌ها خاطرنشان کرد: فرصت حدود ۱۰ هفته پیش‌رو، ظرفیت مناسبی برای برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌هاست؛ اما حرکت به سمت سالگرد باید با شیبی ملایم و به‌صورت تدریجی صورت گیرد. وی افزود: با انتشار فراخوان، ظرفیت‌های مردمی، نخبگانی و گروه‌های مختلف شناسایی و از توانمندی‌های آنان در اجرای برنامه‌ها استفاده شود. باید زمینه مشارکت افراد و مجموعه‌های علاقه‌مند، متناسب با توانایی‌ها و ظرفیت‌هایشان، در طراحی و اجرای برنامه‌ها فراهم شود. بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌تواند به افزایش تنوع، پویایی و اثربخشی فعالیت‌های ستاد کمک کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد بین‌المللی برنامه‌ها اظهار کرد: در حوزه بین‌الملل باید بازخوانی و تبیین روایت دلدادگان امام شهید مورد توجه ویژه قرار گیرد و ظرفیت‌های موجود برای انعکاس این روایت در سطح فرامرزی به کار گرفته شود.

محمدی در پایان تأکید کرد: تمامی کمیته‌ها و کارگروه‌های ستاد باید در حوزه‌های مأموریتی خود، با نگاه جامع و هماهنگ تلاش کنند تا برنامه‌ها از ابعاد مختلف فرهنگی، رسانه‌ای، اجتماعی و بین‌المللی به شکلی اثربخش طراحی و اجرا شوند.