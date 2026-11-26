پس از اقدام وزارت جنگ آمریکا در ممانعت از بازدید اعضای کنگره از پایگاه‌های نظامی این کشور در خلیج فارس، مقام‌های پیشین آمریکایی، هگست را به پنهانکاری در خصوص خسارت‌های جنگ متهم کردند.

جوان آنلاین: نشریه آمریکایی «فورچون» گزارش داد که وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) با محدود کردن دسترسی نمایندگان کنگره به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس، با انتقاد مقام‌های پیشین این وزارتخانه روبه‌رو شده است. منتقدان معتقدند این اقدام موجب تنش میان قوه مجریه و کنگره شده و درباره تلاش دولت برای پنهان کردن اطلاعات مربوط به جنگ علیه ایران ابهاماتی ایجاد کرده است.

به گزارش مهر، «ایولین فارکاس»، مدیر اجرایی مؤسسه مک‌کین و معاون پیشین وزیر دفاع آمریکا در امور روسیه، اوکراین و اوراسیا، این اقدام را نشانه‌ای از نبود شفافیت و تلاشی برای جلوگیری از نظارت کنگره دانست. به گفته وی، ممکن است هدف از این محدودیت‌ها پنهان کردن هزینه‌های واقعی جنگ با ایران یا فراهم کردن زمینه برای درخواست بودجه بیشتر باشد.

ماه گذشته، «کریس مورفی»، سناتور دموکرات ایالت کنتیکت، اعلام کرد که پنتاگون مانع بازدید وی از پایگاه هوایی العدید در قطر و دیدار با فرماندهان نظامی شده است. او این اقدام را بخشی از تلاش وزارت دفاع برای پنهان کردن پیامد‌ها و هزینه‌های واقعی جنگ علیه ایران توصیف کرد.

همچنین نشریه آتلانتیک گزارش داد که «جونی ارنست»، سناتور جمهوری‌خواه ایالت آیووا، نیز در همین دوره از بازدید یک پایگاه نظامی منع شده است.

محدودیت‌ها با وجود پایان عملیات نظامی ادامه دارد

بر اساس این گزارش، بازدید نمایندگان کنگره از پایگاه‌های نظامی آمریکا، بخشی از وظایف نظارتی آنان به شمار می‌رود و سابقه آن دست‌کم به سال ۱۹۴۳ و دوران جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد.

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در ماه مارس و پس از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و واکنش قاطع ایرانی‌ها به این حملات در موشک باران گسترده پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، با صدور یادداشتی محدودیت‌هایی را برای سفر اعضای کنگره و کارکنان آنان به حوزه مسئولیت فرماندهی مرکزی آمریکا اعمال کرد. بر اساس این دستور، انجام چنین سفر‌هایی به تأیید شخص وزیر دفاع نیاز دارد.

این محدودیت‌ها حتی پس از پایان عملیات جنگی آمریکا علیه ایران در ماه مه نیز ادامه یافته است؛ موضوعی که به گفته منتقدان، تردید‌هایی درباره انگیزه‌های واقعی پنتاگون ایجاد کرده است.

افزایش اختلاف بر سر هزینه‌های جنگ و بودجه دفاعی

هگست همچنین در خصوص کاهش نشست‌های خبری منظم و محدود کردن دسترسی رسانه‌ها، با انتقاد‌هایی درباره نحوه اطلاع‌رسانی روبه‌رو شده است. وی پیش‌تر از ارائه اطلاعات به دفتر بودجه کنگره درباره هزینه‌های جنگ با ایران، پیش از به‌روزرسانی برآورد‌های این دفتر در ماه سپتامبر، خودداری کرده بود.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که پنتاگون خواستار اختصاص بودجه‌ای به ارزش یک‌ونیم تریلیون دلار برای سال مالی ۲۰۲۷ شده است؛ رقمی که در صورت تصویب، بزرگ‌ترین بودجه دفاعی تاریخ آمریکا خواهد بود و قرار است برای نوسازی زیرساخت‌های نظامی و جبران کاهش ذخایر مهمات در جریان درگیری‌های منطقه خلیج فارس هزینه شود.

فورچون به نقل از فارکاس گزارش داد که کنار گذاشتن کنگره از روند نظارت، نه‌تنها به تأمین بودجه مورد نیاز پنتاگون کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند اعتماد میان دو طرف را بیش از پیش کاهش دهد.

به گفته وی، با توجه به افزایش حساسیت نمایندگان نسبت به درخواست‌های مالی گسترده وزارت دفاع، شفافیت و ارائه اطلاعات دقیق می‌تواند راهکار مؤثرتری برای جلب حمایت کنگره باشد؛ زیرا هزینه‌های بازسازی پایگاه‌ها و قرارداد‌های نظامی در نهایت از طریق مناقصه‌ها و فعالیت پیمانکاران آشکار خواهد شد.