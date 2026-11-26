روزنامه صهیونیستی معاریو فاش کرد که ارتش اشغالگر در برنامه‌ریزی برای سال پیش رو با کسری شدید ۱۲ هزار و ۵۰۰ نیرو مواجه است که بیش از نیمی از آن را نیرو‌های رزمی تشکیل می‌دهند.

جوان آنلاین: این روزنامه نوشت در جریان نشست اخیر ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی برای بررسی برنامه‌های سال آینده، مشخص شد که این نهاد نظامی با کمبود ۱۲ هزار و ۵۰۰ نظامی، شامل ۷ هزار و ۵۰۰ نیروی رزمی و مابقی در بخش پشتیبانی رزم، روبه‌رو است.

به گزارش ایسنا، یک منبع نظامی آگاه در این نشست تأکید کرد که با وجود فشار‌های فزاینده، نیاز‌های ساختاری ارتش تغییری نکرده و نیرو‌های ذخیره همچنان ناچار خواهند بود در طول سال آینده ده‌ها روز تا سقف ۱۰۰ روز به خدمت فراخوانده شوند؛ امری که مغایر با تلاش‌های ستاد کل برای کاهش روز‌های خدمت ذخیره به ۴۰ تا ۵۰ روز است.

این منبع افزود که رئیس ستاد کل ارتش قصد دارد از کابینه آینده سه مطالبه قانونی فوری شامل «قانون خدمت سربازی، قانون نیرو‌های ذخیره و افزایش موقت خدمت اجباری از ۳۲ به ۳۶ ماه» را به طور جدی داشته باشد.

وی هشدار داد که اگر پیش‌تر مدت خدمت از ۲۸ به ۳۲ ماه افزایش نیافته بود، ارتش اکنون در هر گردان مانوردهنده با کمبود یک گروهان کامل مواجه می‌شد.