با نزدیک شدن به روز‌های سرد سال و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، مدیریت مصرف گاز به یکی از موضوعات مهم فصل زمستان تبدیل می‌شود، اما با رعایت چند راهکار ساده از تنظیم دمای خانه و استفاده از پرده‌های ضخیم تا عایق‌بندی پنجره‌ها و سرویس تجهیزات گرمایشی می‌توان ضمن حفظ گرمای محیط، مصرف گاز را کاهش داد.

جوان آنلاین: آسیب‌دیدن حدود ۲۵ درصد از ظرفیت تولید گاز کشور در جریان جنگ و احیای بخشی از این ظرفیت با تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت گاز، اگرچه از شدت محدودیت‌ها کاسته است، اما همچنان حدود ۱۰ درصد از ظرفیت تولید نسبت به شرایط پیش از جنگ کاهش دارد موضوعی که در کنار ناترازی‌های پیشین مدیریت مصرف را به یکی از اولویت‌های مهم برای فصل سرد امسال تبدیل می‌کند.

در روز‌های سرد سال و همزمان با افزایش استفاده از وسایل گرمایشی سهم بخش خانگی و تجاری از مصرف گاز کشور در برخی روز‌ها به ۷۰ تا ۸۰ درصد می‌رسد؛ بنابراین عبور مطمئن از زمستان پیش‌رو در شرایطی که بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور آسیب دیده و ناترازی‌های سال‌های گذشته همچنان ادامه دارد، به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در بخش تولید، تأمین و مصرف نیازمند است شرایطی که اهمیت اصلاح الگوی مصرف را در کنار تلاش‌های صنعت گاز برای حفظ پایداری شبکه دوچندان می‌کند.

با توجه به پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر کاهش دمای هوا در روز‌های آینده انتظار می‌رود مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری طی هفته آینده افزایش یابد موضوعی که ضرورت توجه به راهکار‌های ساده، اما مؤثر برای مدیریت مصرف را بیش از گذشته مطرح می‌کند.

در همین راستا رعایت دمای رفاه بین ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد، استفاده از پوشش مناسب در روز‌های سرد، نصب پرده‌های ضخیم و استفاده از شیر‌های ترموستاتیک از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش مصرف گاز کمک کند. همچنین عایق‌بندی موتورخانه‌ها و انجام تعمیرات و سرویس‌های دوره‌ای تجهیزات گرمایشی، نقش مهمی در جلوگیری از هدررفت انرژی دارد.

یکی از ساده‌ترین راهکار‌های کاهش مصرف گاز تنظیم دمای محیط و استفاده از لباس گرم در فصل زمستان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش یک درجه‌ای دمای محیط می‌تواند هزینه‌های مربوط به گرمایش ساختمان را تا پنج درصد کاهش دهد بنابراین بدون نیاز به تغییرات گسترده در تجهیزات گرمایشی می‌توان با اصلاح عادت‌های روزمره بخشی از مصرف گاز را مدیریت کرد.

از سوی دیگر پنجره‌ها یکی از نقاط اصلی اتلاف انرژی در ساختمان‌ها به شمار می‌روند. میزان تلفات حرارتی یک پنجره تک‌جداره می‌تواند حدود ۱۰ برابر یک دیوار عایق‌کاری‌شده با ابعاد مشابه باشد. برای کاهش این میزان اتلاف ایجاد یک لایه هوای ساکن میان فضای داخلی و خارجی پنجره راهکار مؤثری است که می‌تواند تلفات حرارتی آن را تا نصف کاهش دهد.

یکی از روش‌های اجرای این راهکار نصب یک لایه شیشه یا ورق اکریلیک شفاف روی پنجره‌های تک‌جداره و درزبندی کامل فضای میان دو لایه است. همچنین می‌توان از برچسب‌های عایق شفاف مخصوص پنجره استفاده کرد که با نصب روی شیشه، بخشی از ویژگی‌های پنجره‌های دوجداره را فراهم می‌کنند.

استفاده از ورقه‌های پلاستیکی شفاف نیز یکی دیگر از روش‌های کم‌هزینه برای کاهش اتلاف انرژی از طریق پنجره‌هاست. این ورقه‌ها را می‌توان با استفاده از چسب‌های دوطرفه با فاصله‌ای چند میلی‌متری از سطح شیشه نصب کرد. در روز‌های بسیار سرد سال نیز پوشاندن پنجره‌ها با نایلون و محکم کردن اطراف آن با چسب نواری پهن می‌تواند به حفظ گرمای داخل ساختمان کمک کند.

پرده‌ها نیز در کاهش اتلاف انرژی نقش قابل توجهی دارند. استفاده از پرده‌های ضخیم و چین‌دار که تمام سطح پنجره را بپوشانند مانع خروج بخشی از گرمای محیط می‌شود. این پرده‌ها در تابستان نیز با جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید به خنک ماندن فضای داخلی کمک می‌کنند. البته نصب صحیح پرده و جلوگیری از جریان آزاد هوا در فضای پشت آن اهمیت زیادی دارد به همین منظور می‌توان فاصله میان ریل پرده و دیوار را پوشاند و با ثابت کردن لبه‌های پرده، مانع جابه‌جایی هوا شد.

در کنار عایق‌بندی ساختمان نحوه استفاده از وسایل گازسوز نیز در میزان مصرف انرژی تأثیرگذار است. استفاده نامناسب از اجاق گاز از جمله انتخاب شعله بزرگ برای ظروف کوچک یا استفاده از شعله کوچک برای ظروف بزرگ و افزایش بیش از اندازه شعله می‌تواند موجب هدررفت سوخت شود. همچنین تنظیم شعله اجاق گاز به‌گونه‌ای که رنگ آن آبی باشد از نکاتی است که باید هنگام استفاده از این وسیله مورد توجه قرار گیرد.

مدیریت مصرف آب گرم نیز یکی دیگر از راهکار‌های کاهش مصرف گاز در فصل سرد است. کاهش مدت زمان استحمام و پرهیز از باز گذاشتن مداوم دوش آب گرم می‌تواند به کاهش مصرف انرژی کمک کند. همچنین بستن در‌های اتاق‌هایی که از وسایل گرمایشی استفاده نمی‌کنند مانع انتقال هوای سرد به سایر بخش‌های خانه می‌شود و به حفظ دمای مطلوب محیط کمک می‌کند.

برای کاهش مصرف سوخت در اتاق خواب نیز توصیه می‌شود دمای محیط در حد متعادل نگه داشته شود و از گرم کردن بیش از اندازه اتاق و باز گذاشتن پنجره‌ها برای تنظیم دما خودداری شود. عایق‌بندی پنجره‌ها و کانال کولر، قرار ندادن تختخواب در مجاورت پنجره‌های سرد و انتخاب وسایل گرمایشی متناسب با ابعاد اتاق از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به کاهش مصرف انرژی منجر شود.

از سوی دیگر بررسی وضعیت دودکش‌ها و لوله‌های انتقال آب گرم نیز نباید نادیده گرفته شود. وجود ترک یا شکستگی در دودکش‌ها می‌تواند موجب هدررفت انرژی شود بنابراین توصیه می‌شود این تجهیزات به‌صورت دوره‌ای بررسی و در صورت مشاهده آسیب برای تعمیر یا تعویض آنها اقدام شود. همچنین وجود منافذی مانند پنجره‌های شکسته و ترک‌های دیوار در فضا‌هایی مانند خرپشته و راه‌های دسترسی به پشت‌بام می‌تواند زمینه اتلاف انرژی را فراهم کند که لازم است نسبت به رفع آنها اقدام شود.

تنظیم دمای آبگرمکن روی حدود ۶۰ درجه سانتی‌گراد یا کمتر در صورت سازگاری با مشخصات دستگاه و نیاز مصرف‌کننده از دیگر راهکار‌های مدیریت مصرف گاز است. تنظیم دمای آبگرمکن روی درجات بالاتر از ۷۵ درجه می‌تواند به افزایش مصرف سوخت منجر شود. همچنین استفاده از آبگرمکن‌های قدیمی و کم‌بازده به‌ویژه دستگاه‌هایی که در رده انرژی C یا پایین‌تر قرار دارند، معمولاً مصرف سوخت بیشتری به همراه دارد.

عایق‌کاری لوله‌های آب گرم و رادیاتور‌های سیستم گرمایش مرکزی نیز از دیگر اقداماتی است که مانع هدررفت حرارت می‌شود. بررسی دوره‌ای لوله‌ها و اتصالات موتورخانه برای اطمینان از نبود نشتی، ترکیدگی و شکاف و همچنین تنظیم دمای رادیاتور‌ها متناسب با شرایط آب‌وهوایی می‌تواند در بهینه‌سازی مصرف انرژی مؤثر باشد.

در زمان خرید تجهیزات گرمایشی و سرمایشی نیز باید تناسب ظرفیت دستگاه با متراژ ساختمان و ابعاد اتاق‌ها مورد توجه قرار گیرد چراکه استفاده از وسایل بزرگ‌تر و پرقدرت‌تر لزوماً به معنای کارایی بیشتر نیست و می‌تواند مصرف انرژی را افزایش دهد. همچنین توصیه می‌شود در صورت عدم استفاده از شومینه، دریچه آن پوشانده شود تا از خروج هوای گرم داخل ساختمان از طریق دودکش جلوگیری شود.

عایق‌بندی خروجی کانال‌های کولر از داخل استفاده از درزگیر برای پوشاندن شکاف‌های اطراف پنجره‌ها و نصب شیر‌های ترموستاتیک روی رادیاتور‌ها نیز از دیگر راهکار‌های کاهش مصرف گاز در ساختمان‌هاست.

البته در اجرای برخی اقدامات عایق‌بندی باید به تأمین هوای تازه نیز توجه داشت؛ گ به‌ویژه در خانه‌هایی که از بخاری گازی یا پکیج‌های تأمین‌کننده هوای احتراق از فضای داخل استفاده می‌کنند و فاقد دودکش دوجداره هستند نباید تمام منافذ تهویه بسته شود و لازم است مسیر ورود هوای تازه مطابق الزامات ایمنی دستگاه حفظ شود.

در مجموع با توجه به کاهش بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور و افزایش تقاضا در روز‌های سرد سال اصلاح الگوی مصرف در بخش خانگی و تجاری می‌تواند در کنار تلاش‌های صنعت گاز برای تأمین پایدار انرژی نقش مؤثری در عبور مطمئن از فصل سرد ایفا کند.