وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیرو‌های مسلح این کشور طی شبانه‌روز گذشته ۸۷۲ پهپاد، چهار بمب هوایی هدایت‌شونده «جی‌دی‌ای‌ام» و دو موشک «نپتون» اوکراین را منهدم کردند.

جوان آنلاین: به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه در گزارش روزانه خود از تحولات جنگ اوکراین اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی ۲۴ ساعت گذشته ۸۷۲ پهپاد، چهار بمب هوایی هدایت‌شونده از نوع «جی‌دی‌ای‌ام» و دو موشک کروز «نپتون» را رهگیری و منهدم کردند.

این وزارتخانه جزئیات بیشتری درباره مناطق رهگیری و انهدام این اهداف منتشر نکرده است.

باوجود مذاکرات سه جانبه صلح در ابوظبی، جنگ اوکراین وارد مرحله جدیدی شده است و کی‌یف و مسکو حملات پهپادی و موشکی علیه یکدیگر را افزایش داده‌اند.

جنگ اوکراین در حالی ادامه دارد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدعی بود که کمتر از ۲۴ ساعت به این جنگ پایان خواهد داد. تداوم جنگ در سال دوم ریاست جمهوری ترامپ، به شدت وجهه ترامپ را خراب کرده و ادعاهایش را بی اعتبار کرده است.