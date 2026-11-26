جوان آنلاین: در چارچوب تحلیل محافل عربی از تحولات اخیر به ویژه تحولات مربوط به جنگ منطقه‌ای، روزنامه سعودی «الجزیره» در گزارشی به عقب‌نشینی‌های مداوم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از تهدیدات خود و ادعا‌های ضد و نقیض وی پرداخته و نوشت: ترامپ اکنون تمایل زیادی به آغاز جنگ نشان نمی‌دهد، هرچند هنوز گزینه نظامی را به‌طور کامل کنار نگذاشته است.

به گزارش تسنیم، این رسانه سعودی افزود: اظهارات نرم‌تر ترامپ و کاهش لحن تهدیدآمیز او پس از شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا نشان می‌دهد که او در مقایسه با دوران پیش از این شکست انتخاباتی، از شدت تهدیدات خود علیه ایران کم کرده است.

الجزیره افزود: ترامپ پیش‌تر ادعا می‌کرد که می‌تواند ظرف یک ساعت ایران را نابود کند و توانایی محو کردن این کشور از نقشه جهان را دارد. او بار‌ها مدعی شده بود که مقامات ایران، نیروی دریایی، ارتش و تأسیسات هسته‌ای این کشور را از بین برده و حتی می‌تواند نظام ایران را سرنگون کند. ترامپ همچنین از ایران خواسته بود تسلیم شود.

رسانه مذکور سعودی در ادامه تاکید کرد:، اما ترامپ اکنون در اظهاراتی که با مواضع قبلی وی متفاوت است، از گفت‌و‌گو و ترجیح دیپلماسی بر جنگ حرف می‌زند و پیشنهاد برقراری صلح را مطرح کرده و از نقش میانجی‌ها استقبال می‌کند. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا نیز تاکید کرده که برای شرکت در نشستی با طرف ایرانی و دستیابی به راه‌حلی با هدف جلوگیری از جنگ آماده است.

در ادامه این گزارش آمده است که این مواضع در واقع نشان‌دهنده عقب‌نشینی‌هایی از سوی آمریکاست؛ آن هم در شرایطی که اسرائیل تلاش می‌کند ایالات متحده را به ازسرگیری جنگ متقاعد کند. در مقابل، ایران از تردید‌های آمریکا و تناقض در اظهارات ترامپ، معاون او و وزیران خارجه و خزانه‌داری این کشور، برای پافشاری بیشتر بر هفت شرط خود استفاده کرده و خواستار تحمیل این شروط به واشنگتن است.

روزنامه الجزیره سعودی در ادامه تصریح کرد: ایران همچنین لحنی تهدیدآمیز اتخاذ و تاکید کرده که وضعیت نه جنگ و نه صلح را نیز نخواهد پذیرفت؛ بنابراین تا زمانی که هر دو طرف بر مواضع خود پافشاری کنند، همه سناریو‌ها همچنان محتمل خواهد بود؛ به‌ویژه اگر نقش میانجی‌ها در کاهش اختلافات و جلوگیری از، ازسرگیری جنگ کمرنگ شود.

این رسانه سعودی خاطرنشان کرد که، اما میانجی‌ها همچنان امیدوارند با گذشت زمان، راه‌حلی پیدا شود که مورد قبول هر دو طرف باشد؛ هرچند عبور از مواضع سخت‌گیرانه طرفین کار آسانی نخواهد بود. در ابتدا تصور بر این بود که جنگ تنها یک هفته یا یک ماه طول خواهد کشید و منجر به نابودی ایران می‌شود؛ اما ارزیابی‌های سیاسی و نظامی در این زمینه نادرست از آب درآمد.

در ادامه این گزارش آمده است که در واقع، تصور بر این بود که تشدید فشار نظامی، محاصره و استفاده از قدرت نظامی می‌تواند بحران را حل‌وفصل کند؛ اما در ادامه، دامنه مطالبات از موضوع تأسیسات هسته‌ای ایران به بستن تنگه هرمز، محاصره دریایی ایران و گسترش دامنه حملات به کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس و اردن کشیده شد.

روزنامه الجزیره عربستان در ادامه گزارش خود تاکید کرد که ترامپ اکنون، در شرایطی که اقتصاد آمریکا با بحران مواجه است، از گزینه جنگ فاصله گرفته و نگران تشدید مشکلات اقتصادی این کشور است. به‌ویژه اینکه بعد از شکست جمهوری‌خواهان، ترامپ از ابتدای سال ۲۰۲۷ حمایت اکثریت در هیچ‌یک از دو مجلس کنگره را در اختیار نخواهد داشت.

در پایان این گزارش آمده است که در شرایطی که ترامپ به دلیل محدودیت‌های سیاسی، از جمله کاهش حمایت کنگره، در اتخاذ برخی تصمیماتی که پیش‌تر در نیمه نخست دوره ریاست‌جمهوری خود دنبال می‌کرد، با محدودیت بیشتری روبه‌رو خواهد بود، ایران همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کند.