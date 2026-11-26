معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: دشمنان ما به دلیل پیشرفت ایران با ما مخالفند و از این پیشرفت در هراسند.

جوان آنلاین: محمد اسلامی روز پنجشنبه در آیین افتتاح مرکز پرتو فرآیند گیلان در رشت اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در چند سال اخیر رشد بسیار خوبی را در بخش‌های مختلف داشته و پیشرفت علوم و فنون در انحصار ما است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: البته استکبار جهانی و نظام سلطه اجازه نمی‌دهد که کشور‌هایی که مطیع آنان نیستند به این فناوری‌ها دست یابند و حتی قبل از انقلاب نیز آمریکا، ایران را از تاسیس نیروگاه اتمی برحذر داشت، اما ما نیاز به اجازه آنان نداریم.

رئیس انرژی اتمی ایران ادامه داد: هم اینک نیز شاهدیم که آمریکا بر آژانس دیکته می‌کند که جلوی پیشرفت ایران را بگیرد و به دلیل واهی ساخت سلاح اتمی، مراکز ما را بمباران کردند، اما امروز ۲۰ میلیون دلار جایزه تعیین کردند که اخباری در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران دریافت کنند.

اسلامی اضافه کرد: این راه عزت و افتخار کشور بر اساس تفکر در حوزه علم و فناوری و یافته‌هایی که تبدیل به ظرفیت شده می‌باشد که این پیشرفت‌ها به برکت خون شهدا ایجاد شده است.

وی بیان کرد: البته وجه تمایز سازمان انرژی اتمی که یک سازمان علمی و تحقیقاتی است این است که تحقیقات آن نتیجه گرا و در یک فرآیند کوتاه میسر است که با تکیه بر علم جوانان و پیشکسوتان در حال پیشرفت می‌باشد و با تلاش و کوشش قله‌های افتخار را فتح می‌کند.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به استان گیلان هم اشاره کرد و گفت: گیلان ظرفیت‌های فاخر و مناسبی به خصوص در بخش کشاورزی دارد و دروازه ترانزیت مناسبی هم دارد که امروز شاهد افتتاح فاز نخست مرکز پرتو فرآیند در حوزه محصولات کشاورزی هستیم و امید است که فاز‌های دیگر این مرکز نیز در آینده نزدیک افتتاح شود.

اسلامی اظهار کرد: بذر و ارقام کشاورزی زمانی که پرتودهی می‌شوند، در آن تفاوت اساسی ایجاد می‌شود و محصولات افزایش مناسبی خواهند یافت و این در شرایطی است که هم اینک ما سالانه ۲.۵ میلیون تن تولید برنج داریم و حدود یک میلیون تن نیز وارد می‌کنیم، اما با بذر‌های اصلاح شده، میزان تولید ما ۲ برابر خواهد شد و از یک کشور نیازمند به واردات به یک کشور صادرکننده برنج تبدیل خواهیم شد.

مرکز پرتو فرآیند شمال کشور روز پنجشنبه در منطقه لاکان رشت افتتاح شد.